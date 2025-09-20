Qué es el 'spectatoring', el fenómeno que dificulta a Ester Expósito (25) disfrutar del sexo: "Nunca estás presente"

Ester Expósito es una de las mujeres más reconocidas en España. Su trabajo en la serie Élite la impulsó a la fama internacional; sin embargo, fue ella misma quien trabajó para que su nombre siguiese apareciendo en la gran pantalla, y su rostro en grandes marcas de lujo, como Bvlgari.

Sin embargo, su belleza no ha sido la única que ha mantenido a la actriz en el punto de mira. La madrileña ha mostrado, en varias ocasiones, su visión sobre diferentes temas mediáticos, desde la situación de la mujer en la sociedad actual hasta el papel que tiene la ansiedad en su día a día.

Precisamente de estos dos temas ha hablado en el nuevo episodio del pódcast de Platanomelón, junto a Cayetana Guillén-Cuervo. La actriz ha compartido su experiencia con la cosificación en la industria del cine y ha confesado cómo la ansiedad influye en sus relaciones íntimas, un fenómeno conocido como spectatoring.

Qué es el 'spectatoring'

Ester Expósito ha confesado en varias ocasiones que lleva años sufriendo ansiedad. La actriz vive con este trastorno desde el instituto; sin embargo, el salto a la gran pantalla acentuó los síntomas. Hoy día, sigue luchando consigo misma para que no le afecte en el día a día.

No obstante, son muchas las áreas en las que este trastorno interfiere y, aunque mucha gente no lo sepa, el sexo es una de ellas. Según ha contado en el pódcast de Platanomelón, "es muy difícil disfrutar cuando padeces ansiedad porque nunca estás presente".

"La ansiedad es un inhibidor del placer y del deseo", explica Guillén-Cuervo, "Así como el estrés, la tristeza y la depresión te hacen desconectar y sentir que no estás donde estás, por lo que no disfrutas de lo que está pasando".

Este fenómeno, tan común como desconocido, es conocido como spectatoring. El término, instaurado por el ginecólogo William Masters y la sexóloga Virginia Johnson, se refiere a experimentar el sexo desde una perspectiva de tercera persona, es decir, asumir un rol de espectador y no el de protagonista.

Según apunta Ester en la conversación, ella no conocía el término y nunca había oído hablar de los inhibidores del placer; sin embargo, "influye en sus relaciones más de lo que cree".

"Hay momentos y épocas en las que estoy como apagada, ni pienso en eso y puede ser que sea el estrés o la ansiedad", comenta la actriz.

La ansiedad, así como el estrés que la produce, tienen una relación bidireccional y compleja. Por un lado, siempre se ha dicho que una vida sexual activa reduce la tensión y puede funcionar como antídoto contra el trastorno.

Sin embargo, la ansiedad también puede generar síntomas sexuales negativos como falta de deseo, problemas de excitación y disfunción eréctil, ya que activa el sistema nervioso simpático y desactiva el parasimpático (que promueve la respuesta sexual).

Según explica Carme Sánchez Martín, psicóloga clínica y sexóloga a El País, es muy fácil que la ansiedad aparezca durante el sexo. "Se presentan las rumiaciones mentales, los pensamientos intrusivos, el impedimento en centrarse en el aquí y el ahora, en bajar al cuerpo y eso puede ocasionar trastornos sexuales".

De acuerdo con la sexóloga presente en el pódcast de Platanomelón, Mónica Branni, es muy común "no pensar en sexo cuando se tiene ansiedad", tal y como le ocurre la actriz.

"Una de las primeras manifestaciones de la ansiedad es la falta de deseo. Mucha gente viene a terapia a decírmelo y, aunque lo achaquen a otras cosas, la gran mayoría de las veces es por culpa de este trastorno", explica la experta.

Con el fin de mitigar este efecto, la sexóloga ofrece el mindful sex, que son "técnicas para reconectar con tu cuerpo en momentos íntimos". Una de ellas es centrarnos en las sensaciones que siente nuestro cuerpo, "dónde sientes placer, con qué ritmo, con qué velocidad...".

Este spectatoring se extiende más allá del sexo y es que, esta falta de presencia en la vida real perjudica a la actriz en muchos momentos de su vida, según ha contado en varias entrevistas.