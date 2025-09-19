Judit Mascó (55) clara sobre cómo consigue estar joven: "Cada mañana y cada noche, dedico 5 minutos a esto"

A sus 55 años, Judit Mascó continúa siendo un icono de belleza, estilo y naturalidad. Su rostro sereno, su pelo perfectamente cuidado y esa energía que desprende en cada aparición pública siguen generando admiración dentro y fuera de la industria de la moda.

Tras más de tres décadas en el foco mediático, la ex modelo catalana demuestra que el secreto de un buen aspecto no está en perseguir fórmulas mágicas, sino en mantener rutinas realistas, disciplina diaria y hábitos saludables.

"Para mí lo importante no es aparentar menos años, sino sentirme bien en mi piel. El bienestar se nota en la cara", asegura Mascó, que combina cuidados faciales básicos con ejercicio, alimentación consciente y una relación equilibrada con la belleza.

Limpieza diaria

El primer paso de su ritual es tan evidente como imprescindible. Jamás se va a dormir sin limpiar el rostro.

"Aunque no me maquille, siempre elimino impurezas y restos de contaminación. Si no lo haces, la piel no respira y se apaga", confiesa.

Los dermatólogos coinciden en que esta costumbre marca la diferencia. Según la doctora María Marcos, experta en dermocosmética, "una limpieza correcta por la noche, prepara la piel para absorber mejor los productos posteriores y evita la obstrucción de poros, que con la edad se traduce en arrugas y manchas".

La maniquí utiliza limpiadores suaves, evitando fórmulas demasiado agresivas que puedan resecar. Y subraya: "Menos es más. Prefiero pocos productos, pero de calidad y que mi piel tolere bien".

Hidratación profunda

La hidratación es el segundo pilar de su rutina. En su neceser nunca faltan cremas nutritivas para rostro, cuello y escote, que aplica dos veces al día.

"No concibo la noche sin una buena capa de hidratante", comenta. Pero su cuidado no se limita a la cosmética.

La ex modelo insiste en que bebe más de litro y medio de agua al día, además de infusiones y caldos vegetales. "Es fundamental. Cuando no te hidratas, la piel lo refleja al instante", señala.

La farmacéutica Elena Jiménez lo confirma: "Mantener el cuerpo hidratado contribuye a mejorar la elasticidad cutánea, prevenir arrugas y reforzar las funciones celulares. Es un gesto sencillo, pero clave".

Su escudo antiedad

Si hay un producto que Judit Mascó considera imprescindible los 365 días del año, es el protector solar.

"Jamás salgo de casa sin aplicarlo, incluso en invierno o en días nublados. Es mi escudo más eficaz contra el envejecimiento", asegura.

Los dermatólogos recuerdan que la radiación solar es el principal responsable de manchas, flacidez y arrugas prematuras. De nada sirve invertir en sérums o tratamientos si la piel no está protegida frente al sol.

Mascó opta por protectores ligeros, con acabado invisible, que se adaptan bien al maquillaje y no resultan pegajosos. "Así no tienes excusa para no usarlos", añade.

El aliado de su piel

Más allá del baño y el tocador, la ex modelo sabe que la piel también se cuida desde el movimiento. Practica yoga y pilates, y reserva tiempo para entrenamientos de fuerza adaptados a su edad.

"Cuando entreno, noto que mi cara está más luminosa. El deporte activa la circulación, oxigena y genera endorfinas que se reflejan en el rostro", explica.

Para la modelo es fundamental comenzar y terminar el día con 5 minutos de estiramientos de yoga, cada día, al levantarse y al acostarse. Como ella misma ha explicado: "¡Sientan muy bien!"

Expertos en fitness coinciden: a partir de los 50, el ejercicio de fuerza ayuda no solo a mantener el tono muscular, sino también a mejorar la firmeza de la piel y prevenir la flacidez.

Maquillaje ligero

Lejos de looks recargados, Judit apuesta por un maquillaje natural. Prefiere bases ligeras como BB creams, correctores estratégicos y polvos de sol que aporten un toque saludable.

"No busco tapar, sino resaltar lo mejor de mí", dice. Este enfoque, muy en línea con las tendencias actuales de "piel limpia" o skinimalism, transmite frescura y autenticidad, algo que muchas mujeres de su generación agradecen como alternativa realista al maquillaje excesivo.

Pero si hay un consejo que Judit Mascó repite, es el de escuchar la piel. "Cada rostro es distinto, lo que a mí me funciona puede no servirle a otra mujer. Lo importante es saber qué necesita tu piel en cada momento", subraya.

Este enfoque adaptativo le ha permitido mantener un cutis saludable a lo largo de las décadas, ajustando rutinas según la estación del año, los cambios hormonales o las demandas de su agenda.

Antioxidantes y retinol

Aunque Mascó no es partidaria de saturar su piel con demasiados activos, sí reconoce que en los últimos años ha incorporado algunos ingredientes clave: vitamina C y retinol.

"Los antioxidantes son grandes aliados contra los radicales libres y la pérdida de colágeno. El retinol, bien dosificado, mejora la textura y la luminosidad", apunta la especialista Lourdes Moreno, fundadora de Laluz.

Eso sí, siempre introducidos con precaución y bajo consejo dermatológico, ya que la piel madura puede ser más sensible a ciertos activos.

Mascó defiende un concepto más consciente y natural de la belleza. "No se trata de obsesionarse con aparentar menos años, sino de cuidar lo que tienes con cariño", sostiene.

Aunque reconoce haberse sometido en ocasiones a tratamientos profesionales, también asegura que no son imprescindibles: "La base está en la constancia de cada día. Si no limpias, hidratas y proteges tu piel, ningún tratamiento hará milagros".