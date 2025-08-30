Patricia Conde (45 años) revela el secreto para mantenerse joven: "Es el mejor tratamiento de belleza, lo hago siempre"

Patricia Conde es uno de los rostros más conocidos de la televisión en España. La vallisoletana lleva en la gran pantalla desde 1999, cuando comenzó como reportera en El Informal, de Telecinco.

Desde entonces, se ha convertido en una de las actrices y presentadoras más aclamadas de los últimos años en nuestro país.

A pesar de llevar una vida ajetreada cargada de proyectos y compromisos profesionales, no descuida su aspecto físico.

El truco de Patricia Conde

A sus 45 años, puede presumir de mantener un físico envidiable, y todo gracias a su mayor secreto, el que considera ella "el mejor tratamiento de belleza".

"Me encanta dormir, es el mejor tratamiento de belleza", confesaba ante los micrófonos de El Hormiguero, programa de Antena 3. Dormir bien no solo es un placer, también es una necesidad biológica que influye directamente en cómo envejece nuestro organismo.

Durante la noche, especialmente en las fases de sueño profundo, el cuerpo activa procesos y se eliminan toxinas acumuladas en el cerebro a través del sistema glinfático.

Según los expertos, todo ello contribuye a que la piel mantenga su firmeza, luminosidad y capacidad de regenerarse frente a agresiones externas como el sol, la contaminación o el estrés.

Tal y como hace Conde, lo más importante para la belleza no está en tratamientos costosos ni en rutinas interminables, sino en algo tan básico como dormir lo suficiente.

Además, un buen descanso regula hormonas clave como el cortisol y la melatonina, glándulas relacionadas con el estrés y antioxidantes naturales.

Cuando dormimos poco o mal, la piel tiende a inflamarse, aparecen más arrugas y el rostro muestra un aspecto cansado.

En cambio, un sueño de calidad favorece un equilibrio hormonal que se refleja en una piel más hidratada, un sistema inmune más fuerte y, en definitiva, una apariencia más joven y saludable.

El hábito que acelera el envejecimiento

La presentadora lo tiene claro: hay hábitos que aceleran el envejecimiento más de lo que imaginamos.

Trasnochar, fumar o dormir mal son, para ella, los principales enemigos de una piel joven y un aspecto saludable.

Por eso, Patricia Conde procura ser estricta con su descanso y cada noche se acuesta a las 22:00 horas.

Una rutina sencilla que, asegura, le ayuda a sentirse mejor por dentro y a reflejarlo por fuera. Pero no todo se reduce al sueño.

La actriz advierte de otro hábito que, en su opinión, envejece tanto o más que los anteriores y pasa desapercibido para muchos: rodearse de ambientes o personas tóxicas que drenan energía.

"Incluso alguien de tu propia familia. Tú no te das cuenta, pero poco a poco te van robando la energía", confiesa la vallisoletana, convencida de que cuidar las relaciones es tan importante como cuidar la piel.