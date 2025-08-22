Patricia Conde (45 años) habla sobre su deuda millonaria: "Nunca dejes tus asuntos fiscales en manos de terceros"

Patricia Conde es uno de los rostros más conocidos en la televisión española. La vallisoletana lleva en la gran pantalla desde 1999, cuando comenzó su carrera como reportera en El Informal, de Telecinco. En la actualidad sigue activa y en febrero de este año se confirmó su participación como concursante de El Desafío 6.

Sin embargo, su increíble trayectoria artística, de más de 20 años, no le ha mantenido al margen de las polémicas. Una de ellas, de hecho, la lleva persiguiendo desde 2017 y es su deuda con Hacienda. La actriz y presentadora debía un total de 1.325.620,03 euros, informó Vanitatis.

Esta cantidad le hizo estar incluida en la lista de morosos realizada y publicada por el organismo público. 8 años después y gracias a una entrevista con HOLA, hemos podido saber el motivo de la deuda y cuándo logró saldarla.

La deuda millonaria de Patricia Conde siete años después

En 2017, cuando la Agencia Tributaria publicó su listado de deudores a la Hacienda Pública, a muchos les sorprendió el nombre de Patricia Conde entre ellos. La intérprete nunca había sido incluida en ese tipo de listas y, de hecho, tardó pocas horas en dar una explicación.

"Por supuesto que pago mis impuestos… En cantidades astronómicas… Y desde que era una niña. Y no he dejado de pagarlos ni un solo día", escribía en una publicación de su perfil en Instagram, "Jamás he dejado ni un céntimo de euro sin declarar".

Según recogió El Confidencial, en 2017, Patricia Conde no tenía bienes inmuebles a su nombre en todo el país y, sus sociedades para ese entonces (Creative Management y Producciones SL) se encontraban en números rojos, con pérdidas de más de 100 mil euros.

No obstante, y de acuerdo con Conde, la razón por la que su nombre figurase en esa "dichosa" lista se debía a que Hacienda interpretó de forma distinta cómo debía tributar en un momento concreto hace 10 años.

Sin embargo, con el paso de los años, el conflicto entre Conde y el ente aumentó. En 2018 la deuda se situó en 1,86 millones; en 2019 en 1,83 y en 2020 alcanzó los 1,88 millones. Fue en 2021 cuando la deuda descendió hasta 1,1 millones.

Para ese entonces, salió a la luz que la vallisoletana había intentado deducirse el IVA de los gastos que en realidad eran personales, como ropa, belleza o reformas en su casa, a través de su sociedad Creative Management y Producciones SL.

En 2021, la Audiencia Nacional falló en contra de Patricia Conde en un caso con Hacienda. El Tribunal concluyó que ella había cometido una defraudación consciente y voluntaria, es decir, que no se trató de un error, sino de una forma deliberada de pagar menos impuestos, lo que consolidó la deuda.

Para junio de 2023, su nombre seguía incluido en la lista de morosos, pero ella declaró que esa cifra se correspondía a diciembre de 2022 y que siete meses después, julio de 2023, ese tema ya estaba zanjado.

Finalmente, en junio de 2024, Patricia Conde dejó de aparecer en la lista de los morosos de Hacienda y, para principios de este año, se sinceró completamente.

"La deuda se solucionó antes de lo que se cree, pero soy una persona prudente a la hora de contar mi vida", explicó a HOLA. "Estar rodeada de las personas equivocadas es una de las peores cosas que te pueden pasar en esta profesión: dejar tus asuntos fiscales en manos de terceros y confiar ciegamente en ellos".

"Hace relativamente poco —15 años—, no veía las malas intenciones de la gente. Lo importante es no caer en el "¿por qué a mí?" y cambiarlo por el "¿para qué?". Automáticamente empiezas a resolver", finaliza.