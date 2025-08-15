Ana Milán (51 años): "Este es el sérum que nunca falta en mi bolso. Alisa el rostro y previene las arrugas"

Entre los 25 y los 30 años, empezamos a perder alrededor del uno por ciento de la proteína responsable de la firmeza de nuestra piel: el colágeno. Como consecuencia y como parte natural del envejecimiento, aparecen las arrugas, esos temidos pliegues que interfieren directamente con nuestra autoestima.

Aunque este proceso sea irreversible, la realidad es que existen una serie de hábitos que pueden ayudarnos a prevenir la aparición de las arrugas y a neutralizarlas una vez están. El estilo de vida es fundamental; sin embargo, cada vez más expertos recomiendan comenzar con el cuidado de la piel cuanto antes.

Es precisamente por este motivo por el que cada vez más mujeres optan por productos de calidad en su rutina. No podemos conocer y comparar todos ellos; sin embargo, el que usa Ana Milán es, posiblemente, uno de los más populares: el Sérum Corrector Antiedad Revitalift Laser de L'Oréal Paris.

Los beneficios del sérum de Ana Milán

Ana Milán es una verdadera apasionada de la belleza. La actriz ha compartido en varias ocasiones algunas de sus rutinas, hazañas y productos favoritos, que no pueden faltar en su día a día: un labial rojo, una pastilla de jabón y el Sérum Corrector Antiedad Revitalift Laser de L'Oréal Paris.

De todos los productos de cosmética, el sérum de L'Oréal es uno de los más aclamados. Como su propio nombre indica, se trata de un sérum para reducir arrugas, reafirmar e iluminar la piel.

Su efectividad está tan probada, que desde su página web indican que los resultados visibles aparecen a las dos semanas de uso.

Esto se debe a la ciencia detrás del producto: péptidos, ácido hialurónico y vitamina Cg. El primer componente actúa sobre la renovación del colágeno y la elasticidad, mientras el segundo hidrata intensamente y aporta volumen.

La vitamina Cg, por otro lado, potencia el brillo y unifica el tono. A este beneficio se suma la acción probada de la vitamina C, que tiene propiedades antioxidantes y previene el envejecimiento prematuro de la piel.

Según las pruebas llevadas a cabo por L'Oréal, más del 70% de las mujeres que usaron el sérum Revitalift percibieron las arrugas y líneas de expresión más reducidas, la textura más refinada, el tono más uniforme y un efecto de piel más firme.

En los comentarios, el producto recibe un 4,8 sobre 10 y un 97% de los comentarios recomiendan su uso. En España, se puede conseguir en Primor, por un precio de 21,95.

De acuerdo con su página web, su uso es muy sencillo: hay que aplicarlo por la mañana y por la noche, ya sea solo o antes de la Crema Triple Acción Anti-edad Revitalift Laser sobre el rostro perfectamente limpio.

Lo ideal es aplicar el producto realizando movimientos ascendentes a modo de masaje, con el fin de que penetre bien en la piel, pero también, para estimular la circulación.