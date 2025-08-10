El único alimento que nunca toma Sofía Vergara, 53 años: "Es la mejor manera de mantenerse delgada"

La belleza de Sofía Vergara es algo de lo que más sorprende en Hollywood. A sus 53 años, la actriz de Modern Family puede presumir de un bronceado natural, un cabello brillante, una piel de porcelana y, especialmente, de un cuerpo perfectamente tonificado.

Este último atributo es al que más le ha prestado atención en los últimos años. Según contó en la presentación de su nueva marca de belleza, cuando tenía 40 años "hacía ejercicio cuando podía"; sin embargo, a sus 50 se convirtió en una prioridad. Así como prestar atención a su alimentación.

No obstante, todos estos trucos no son algo que realiza porque sí, sino que tienen detrás los conocimientos de su entrenador, Gunnar Peterson, quien más allá del entrenamiento, aconseja siempre evitar un grupo de alimentos: los carbohidratos (y la sal).

Los alimentos que evita Sofía Vergara

Gunnar Peterson es uno de los entrenadores más destacados del mundo del fitness. Es el responsable no solo de la figura de Sofía Vergara, sino de otras celebrities como las Kardashian, Penélope Cruz, Jennifer Lopez y jugadores de Los Angeles Lakers.

Uno de los motivos que ha llevado a Peterson a la cima es que su enfoque va mucho más allá de las rutinas convencionales de ejercicios. La alimentación juega un papel igual de importante, si no más, en la configuración y el mantenimiento del físico.

En el caso de Sofía Vergara, la actriz tiene prohibidos cinco alimentos más allá del alcohol y el azúcar: el arroz, la patata, la avena, la pasta y la sal. Algo que la propia actriz ha reconocido en varias entrevistas.

De acuerdo con el entrenador, aunque estos alimentos suelen formar parte de la dieta básica de muchas personas, "son opciones con un bajo aporte de nutrientes y un alto potencial para contribuir a la inflamación y al almacenamiento de líquidos en el cuerpo".

Esta acumulación puede acentuar la apariencia de la celulitis y generar una sensación general de hinchazón, algo que no solo interfiere con la estética, sino que influye en un malestar a lo largo del día.

Empezando por el arroz y la pasta, Peterson recomienda, en caso de consumirlos, optar siempre por sus versiones integrales, ya que la fibra ayuda a la digestión y a mantener la saciedad.

Sin embargo, en la rutina de Sofía, estos carbohidratos refinados están prácticamente prohibidos, especialmente a partir del mediodía, para evitar picos de insulina y acumulación de grasa.

La avena, aunque es una fuente de energía excelente, el entrenador solo permite este cereal en el desayuno, nunca en la cena, para evitar un exceso de hidratos de carbono antes de dormir.

Por otro lado, la patata es rica en almidón, otro de los alimentos que favorecen la retención de líquidos y, por tanto, la aparición de celulitis.

Como última prohibición, la sal. El exceso de sodio es uno de los principales enemigos de una piel tersa y un cuerpo definido. Peterson aconseja sustituirla por especias o hierbas aromáticas para dar sabor a los platos sin los efectos negativos del condimento.

En su lugar, Vergara ha confesado en varias ocasiones que le encanta comer alimentos integrales sin procesar, como pescado a la plancha y verduras al vapor. De acuerdo con la nutricionista funcional Monica Partier, "es la mejor manera de mantenerse delgada después de los 50".

La actriz también ha revelado que sus snacks favoritos son frutos secos y frutas crudas, aunque ha admitido que de vez en cuando se da el gusto con pasteles.