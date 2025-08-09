¿Qué son los 'travel dupes'? Las alternativas a destinos como París o Santorini más baratas y menos masificadas

Cuando el dinero es el problema, la imaginación y la creatividad son la solución. Quizá lleves años soñando con ir a Croacia, París, Londres o Santorini, pero miras los precios cada verano y acabas echándote para atrás. Avión, hoteles, comida… la cuenta sube demasiado.

Esto es algo que sucede bastante a menudo, pues hay destinos universalmente deseados que muchas veces no están al alcance de todos los bolsillos... y además se encuentran muy masificados, que es otro de los puntos a tener en cuenta.

No parece muy apetecible hacerte una foto con miles de personas en la Fontana de Trevi o ir en fila india por el casco antiguo de Dubrovnik, por donde casi no se puede caminar. Por suerte, hay alternativa. ¿Sabes qué son los travel dupes?

Si introduces este término en TikTok, encontrarás un sinfín de vídeos con ejemplos, pero el concepto es sencillo: son enclaves que sirven como 'copia' de otros pero con menos volumen de turismo y también mucho más asequibles. La cosa pinta bien.

Se trata de buscar países, ciudades y pueblos con características similares que te permitan disfrutar de una experiencia única. Son muchas las ventajas que ofrece, además de la económica, pues también te lleva a descubrir nuevas joyas, aliviar la tensión de esos lugares congestionados y vivirlo de una manera más auténtica.

Para que no te vuelvas loca buscando réplicas de las zonas turísticas más deseadas, dentro y fuera de España, recopilamos algunos ejemplos.

Burdeos por París

La capital francesa es una de las metrópolis más visitadas del mundo, pero pasar unos días en ella en plena temporada alta supone un desembolso superior a 1.000 euros.

El río Garona cruza Burdeos, como el Sena en París. iStock

En su 'gemela' puedes ahorrar hasta un 30% de gastos y disfrutar igualmente de ese ambiente elegante de París, la majestuosa arquitectura, increíbles museos, amplios bulevares, paseos por la orilla del río Garona...

El centro histórico de Burdeos es Patrimonio Mundial de la UNESCO y tiene poco que envidiarle a la llamada Ciudad de la Luz. La Basílica de Saint-Michel, la Plaza de la Bolsa o el Gran Teatro son solo algunos ejemplos de su poderío monumental. No tiene los Campos Elíseos, pero sí el Jardin Public, un parque que alberga el Museo de Historia Natural, senderos para pasear y además, el famoso teatro de marionetas Guignol Guérin.

Teruel por la Toscana

Salvando las diferencias, porque en esta región española no podrás contemplar el Duomo de Florencia, la torre de Pisa o la belleza de Siena, lo cierto es que la comarca de Matarraña tiene mucho en común con esa parte de Italia.

Sus paisajes de montañas y colinas salpicadas con olivos centenarios, pueblos de aire medieval con calles empedradas, viñedos, barrancos y cañones te harán pensar que estás en la Toscana sin cruzar ninguna frontera.

Ni que decir tiene que resulta más barato, empezando porque te ahorras el avión. El coste del alojamiento y las comidas tampoco tiene comparación, así que es una buena opción. Prepara un tour para visitar las localidades principales: Valderrobres, Beceite, Cretas y Calaceite.

Además de puentes, iglesias y conjuntos monumentales, las rutas de senderismo, piscinas naturales, pozas y ríos aportan un plus para los amantes de la naturaleza.

Albania por Croacia

Durante los últimos años, el auge del turismo en este país de Europa Oriental ha alcanzado cifras increíbles; en 2024 recibió más de 21 millones de turistas. También los precios se han disparado aumentando hasta un 50%.

Saranda, en la riviera albanesa. iStock

Puedes cambiar la opción de Croacia por otro destino a unos 900 kilómetros, con el que comparte magia. Se trata de Albania, que ya se está poniendo de moda, pero todavía no está masificado y ofrece un sinfín de posibilidades muy ajustadas a nivel económico.

Ambas naciones están bañadas por el Mar Adriático y comparten su geografía, su clima y su rica cultura. La costa albanesa es muy similar a la croata, con playas mucho menos transitadas pero igual de bellas.

En cuanto a las ciudades, no temas echar de menos Dubrovnik o Split, porque este rincón balcánico esconde verdaderos tesoros, desde Tirana a Krujë, Shkodra o Gjirokastra, con reminiscencias de los otomanos.

Una visita clave es la del Parque Nacional de Butrinto, en cuya ruta encuentras el Santuario del Dios Asclepio, el Teatro antiguo, el Ágora, el Baptisterio, la Gran Basílica, la Puerta del León o el Castillo veneciano.

Paros por Santorini

Islas griegas hay muchas, algunas más populares que otras. Si quieres disfrutar de esas casas blancas al borde del mar sin 'soportar' el gentío que invade Santorini, puedes cambiar de rumbo sin irte demasiado lejos.

A Paros se llega directamente en avión porque tiene aeropuerto o en ferry desde otras islas o Atenas. Tiene todo lo bonito de los enclaves griegos más populares sin tanta gente.

Pasea por sus calles empedradas adornadas con buganvillas, disfruta de las espectaculares puestas de sol desde el Castillo de Parikia (no tendrás que hacer horas de cola como en Oia, la popular localización de Santorini), visita los pintorescos pueblos y relájate en sus playas.

Si aún necesitas más travel dupes, pon el hashtag en redes sociales y muchos creadores de contenido de viajes te darán otras ideas. Como resumen, puedes cambiar Liverpool por el carísimo Londres, Sri Lanka por Bali o Luxemburgo por Bruselas.