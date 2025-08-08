Del cóctel de Magas por Fundador a la cita perfecta en Madrid: los planes de Magas de la semana

La presencia del estío se hace notar en las ciudades por la subida de las temperaturas, pero no por el abandono de las mismas. Sin embargo, desde la llegada de agosto, la historia ha cambiado.

De repente, los vagones del metro son transitables y las imágenes de la gente hacinada han pasado a un segundo plano. Es más, es posible hasta conseguir reserva en algunos de los locales más demandados. Quizás el milagro del verano estaba en la liberación de la ciudad, y en todos los planes que ahora ofrece, y no tanto en playas abarrotadas.

Estas son las propuestas de Magas de la semana.

De lo más castizo

Aunque el mes de mayo está marcado en rojo en el calendario de los madrileños en cuanto a fiestas populares, el de agosto no se queda atrás. Durante estas semanas, las celebraciones de San Cayetano, San Lorenzo y de la Virgen de la Paloma copan las propuestas culturales de la ciudad. Ahora, conciertos gratuitos y verbenas transforman las noches de verano desplegando toda la esencia de la capital.

¿Dónde? Madrid

Mirada al pasado

Pocos eventos han movido tanto la cultura pop como el hundimiento del Titanic. Aunque el barco encontró su destino en una fría noche del 14 al 15 de abril de 1912 en las gélidas aguas del Atlántico Norte, su historia ha sobrevivido la noche de los tiempos.

En cine y televisión, han sido muchas las referencias al hecho, siendo la propuesta de James Cameron de 1998 la más memorable. Sin embargo, este universo va mucho más allá y ahora llega a Barcelona en forma de exposición.

La Titanic: The Official Exhibition es una muestra inmersiva que cuenta con 200 objetos que se rescataron del naufragio, además de una cinta específica sobre el suceso, reproducciones de los camarotes y estancias más populares del navío y una experiencia de realidad virtual.

¿Dónde? Espacio Inmersa, calle de Llull, 119, Sant Martí, 08005, Barcelona

El cóctel del momento

Magas por Fundador es el cóctel que está triunfando este estío. Su lanzamiento tuvo lugar en el evento de Maga de Magas, el pasado mes de junio, y pisó fuerte como la bebida de la velada durante la gran Alfombra del Liderazgo y la Cultura en La Alhambra.

No obstante, no solo en estas exclusivas citas se puede degustar la mezcla, sino que también es posible saborearlo en Casa Fundador, así como en el Centro de Enoturismo de las bodegas jerezanas y en su restaurante.

Esta propuesta se trata de una creación perfecta que mezcla la tradición y el buen hacer de Bodegas Fundador con la mirada innovadora de este medio.

¿Dónde? En Jerez, en Casa Fundador, en el restaurante de las bodegas y en el Centro de Enoturismo de las mismas

Un clásico

Los conciertos de Candlelight son una propuesta muy popular que a lo largo de estos últimos años ha llegado a diferentes rincones de España.

Este sábado 9 de agosto en Valencia se puede disfrutar de una de sus ya clásicas apuestas, la interpretación de Las Cuatro Estaciones de Vivaldi. Un show de algo más de una hora de duración en el que la música solo se ve interrumpida por la calidez de las velas que envuelve el espacio. Un cuarteto de cuerda estará al cargo de hacer vibrar al público con la emoción de la composición del veneciano.

¿Dónde? Ateneo Mercantil, Pl. del Ayuntamiento, 18, Sexta Planta, Ciudad Vieja, 46002 Valencia, Valencia

De vinos

Volviendo a Madrid, pocos planes se antojan más apetecibles, sea el día que sea, que salir a tomar unos vinos y un buen picoteo. Para ello, Bar Trafalgar se ha convertido en uno de esos places to be. Desde su decoración hasta su ambiente íntimo, pasando por su clásica ensaladilla o la disposición de su barra, así como sus aires de exclusividad sin que esta resulte abrumadora.

Además, como se mencionaba antes, gracias al éxodo estacional de la ciudad, es mucho más sencillo disfrutar de las bondades del local en los días, y noches, de verano.

¿Dónde? Calle de Alburquerque, 14, barrio de Chamberí, 28010, Madrid

Jazzin' the night away

La música continúa, pero esta vez Sevilla es el centro neurálgico, no la Comunidad Valenciana. El Centro Andaluz de Arte Contemporáneo abre sus puertas en horario nocturno durante el verano para dejarle hueco al jazz.

Este género lleva ocupando el espacio del museo con una serie de conciertos que se iniciaron a comienzos de julio. El próximo martes 12 de agosto, el trío conformado por Álvaro Torres (piano), Masa Kamaguchi (contrabajo) y Kresten Osgood (batería) harán de las suyas para engatusar al público asistente con las clásicas notas envolventes y seductoras de esta música.

¿Dónde? Calle Américo Vespucio, 2, 41092, Sevilla

Verano y arte

La mirada de Jana Leo se instala en el Museo La Neomudéjar hasta el 7 de septiembre con El Cuerpo Presente, una exposición que trata a través de la fotografía conceptos actuales como el autoaislamiento, en boga debido al estilo de vida actual, invadido por la tecnología.

A esta línea se le suma también una serie de obras que reflexionan sobre el poder, la violencia y el deterioro del organismo, de la mano de la muerte y el trauma.

Una apuesta intensa, pero necesaria, sobre todo cuando a veces se está tan sumida en la rutina que pasamos por alto lo más básico, que en ocasiones coincide con lo más importante de la vida.

¿Dónde? Calle de Antonio Nebrija, S/N, barrio de Retiro, 28007, Madrid