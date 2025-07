Chenoa (50) tajante sobre el cambio que la lleva a estar mejor que nunca: "Hay días que mi cuerpo solo pide sofá"

Chenoa tiene 50 años y está mejor que nunca. No lo decimos nosotros, lo dicen sus publicaciones en redes sociales, donde se muestra natural, activa y con una energía que traspasa la pantalla. La cantante, fiel a su estilo sin artificios, reconoce haber encontrado en el ejercicio físico no solo una herramienta para mantenerse en forma, sino una auténtica vía de bienestar mental y emocional.

Sin retoques, sin filtros ni frases vacías: lo suyo es constancia, variedad y una rutina adaptada a su realidad. Desde los abdominales hipopresivos que le han cambiado la vida hasta sesiones de fuerza improvisadas en casa, Chenoa es el ejemplo de que se puede estar estupenda a cualquier edad sin caer en los extremos.

"He notado mucho los abdominales hipopresivos en la zona lumbar y estoy muy sorprendida"

Con esta declaración en sus redes, la artista ha puesto el foco sobre uno de los ejercicios más eficaces (y a la vez más infravalorados) para quienes buscan fortalecer el abdomen sin dañar la espalda.

Los hipopresivos, una técnica basada en la respiración y la activación profunda del core, se han convertido en un imprescindible en su rutina. A diferencia de los abdominales clásicos, los hipopresivos trabajan la musculatura interna, mejoran la postura, reducen el perímetro de la cintura y previenen lesiones.

Lo mejor de todo es que se pueden hacer en casa, sin necesidad de equipamiento. Chenoa no solo ha notado mejoras a nivel estético, sino también en su salud lumbar. "Me está ayudando muchísimo", confiesa. Y eso, superada cierta barrera de edad, vale más que cualquier talla.

El combo completo de Chenoa

Pero no todo es respiración y abdomen. En su día a día, Chenoa también incorpora cardio, entrenamientos de fuerza y mucho movimiento libre. Desde caminatas con su perro hasta coreografías improvisadas, pasando por ejercicios con bandas elásticas o incluso mochilas con peso, su enfoque se aleja de lo rígido y se adapta a cómo se siente cada día.

Pero, tal y como la artista nos tiene acostumbrados, es precisamente su cercanía lo que más inspirador resulta. Nada de gimnasios de lujo ni entrenadores exclusivos: un salón, una esterilla, y las ganas de moverse. Porque si algo tiene claro la artista es que el secreto está en la constancia y no en la perfección.

En varias ocasiones, Chenoa ha compartido que hay días en los que el cuerpo pide sofá. ¿Y qué hace ella? Lo cuenta tal cual. "Hoy no me apetecía nada, pero aquí estoy". Este tipo de mensajes son oro en un mundo en el que parece que hay que estar siempre al 100%. Chenoa entrena porque le sienta bien, no por presión estética. Y eso se nota.

Gracias a su enfoque honesto, muchísimas de sus seguidoras se han sentido identificadas y motivadas. Porque no se trata de hacerlo perfecto, sino de hacerlo con intención. Esa es, probablemente, su mayor lección.

La respiración: su gran aliada

Como cantante, Chenoa ha trabajado el control respiratorio toda su vida. Pero ahora lo ha convertido también en una herramienta de autocuidado. Desde los hipopresivos hasta disciplinas como la natación (que también practica con regularidad), el uso consciente de la respiración le ayuda a mejorar su resistencia física, postura y equilibrio emocional.

Además, el ejercicio en el agua le permite entrenar sin impacto, reducir el estrés y cuidar sus articulaciones. Todo suma en una rutina diseñada no para lucir un cuerpo ideal, sino para sentirse bien en él.

No se trata de edad, se trata de actitud. A sus 50 años, Chenoa no busca parecer de 30. Busca estar fuerte, sentirse ágil y vivir con energía. Y eso es, en esencia, lo que transmite con cada publicación. Entrena para ella, sin compararse, sin modas y sin dejarse llevar por lo que "debería" ser.

Da igual tu edad, tu forma física o tu nivel. Lo importante es empezar y no dejarlo. ¿El resultado? Un cuerpo fuerte y real que inspira. No es casualidad que hoy luzca un físico envidiable. La cantante está viviendo un momento pleno, física, emocional y profesionalmente.