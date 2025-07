Silvia Llop, la 'psicóloga del amor', alto y claro: "Que tu ex te haya hecho daño no justifica que seas tóxica"

Si llevas tiempo en el mundo de las citas y las relaciones amorosas fallidas, seguramente te suene esta escena: conoces a alguien, parece que hay conexión, pero poco a poco comienzas a notar respuestas defensivas, desconfianza o incluso comportamientos hirientes.

Cuando preguntas por qué actúa así, la respuesta es casi siempre la misma: "Es que mi ex me hizo mucho daño". Esta justificación, que se repite como mantra en muchas relaciones fallidas, ha sido desmontada por la psicóloga Silvia Llop, más conocida como la "psicóloga del amor" en una reflexión viral que ha compartido en su cuenta de Instagram.

Con un lenguaje claro, empático y directo que, por otro lado, tanto caracteriza a la profesional de la psicología y el amor sano, lanza un mensaje que resuena con fuerza: tu dolor no te da permiso para herir a los demás.

El ciclo tóxico que nunca termina

Silvia Llop lo explica sin "paños calientes": "Si te has expuesto en múltiples ocasiones al amor, con total seguridad alguien te habrá hecho daño en algún momento...", hasta aquí, todas podemos sentirnos identificadas. El amor no siempre sale bien, y sí, a veces termina cuando menos lo esperábamos, cuando aún estábamos ilusionadas, o justo después de haber bajado todas nuestras defensas.

Pero lo que viene después es lo importante. "Si, cuando alguien te daña, decides ponerte la armadura inmediatamente y comportarte igual de mal que se portaron contigo, el ciclo seguirá repitiéndose". Es decir, si el daño que sufrimos nos convierte en personas frías, duras o desconfiadas, estamos alimentando el mismo patrón que tanto nos hizo sufrir.

Y aquí entra una verdad que cuesta aceptar: nuestras heridas emocionales no nos convierten automáticamente en víctimas eternas. Llop advierte que escudarse en un pasado doloroso para justificar conductas dañinas no solo perpetúa el malestar, sino que impide abrirnos a relaciones sanas y honestas.

De la venganza a la sanación

La experta en relaciones propone algo revolucionario (y profundamente necesario): parar el ciclo de venganza emocional. En lugar de lanzarse de cabeza a una nueva relación con el corazón blindado, recomienda un proceso de pausa, reflexión y sanación.

"Date un tiempo para procesar lo que ha ocurrido, extrae aprendizajes, sana y, cuando vuelvas al ruedo, que sea desde un lugar de ilusión renovada, apertura y honestidad; no desde el desánimo o la venganza", declara.

Este mensaje no solo es aplicable a quien ha sufrido una traición o una ruptura traumática. También es para todas aquellas personas que se sienten agotadas emocionalmente y se han convencido de que "el amor no es para ellas". El problema, según Llop, no es el amor en sí, sino la forma en la que intentamos seguir adelante sin curar nuestras heridas.

¿Y si eres tú quien actúa 'regulinchi'?

Uno de los fragmentos más compartidos del post de Silvia Llop es aquel en el que se dirige directamente a quienes ya están repitiendo patrones tóxicos: "Y si te encuentras con una de estas personas que trata 'regulinchi' a los demás, amparándose en lo que le ocurrió con su ex, dile que se pase por aquí y me escriba 'RUPTURA' en comentarios o en privado".

Con este gesto, la psicóloga pone a disposición de sus seguidores un curso gratuito diseñado para ayudar a procesar una ruptura y aprender a amar sin miedo. La idea es clara: el amor bonito solo es posible cuando dejas de justificar el daño que causas con el dolor que sufriste.

No es tu culpa lo que te pasó, pero sí tu responsabilidad lo que haces con ello. En el fondo, el mensaje de Silvia Llop tiene que ver con una de las lecciones más poderosas del crecimiento personal: no elegimos lo que nos pasa, pero sí elegimos cómo respondemos a ello.

Si alguien te hizo daño, esa persona será responsable de sus actos. Pero si tú repites ese daño con nuevas parejas, también te conviertes en parte del problema. Este tipo de reflexión cobra especial relevancia en una era en la que las redes sociales han convertido las historias de amor en un carrusel de emociones instantáneas. Nos ilusionamos rápido, nos decepcionamos más rápido aún, y muchas veces no dejamos espacio a lo más importante: sentir, comprender y sanar.

El amor no es una guerra

Quizá lo más importante del mensaje de Silvia Llop es recordar que cada persona nueva que llega a nuestra vida merece una oportunidad limpia. No es justo, ni emocionalmente sano, hacer que pague los errores de quien vino antes. No todo el mundo es infiel, no todo el mundo miente, y no todas las historias están destinadas a fracasar.

La psicóloga insiste: "Quien venga detrás no tiene que pagar el pato". Y es que, si nos blindamos para no sufrir, también nos cerramos a la posibilidad de experimentar un amor real, profundo y constructivo. El desafío está en dejar atrás la necesidad de controlar o castigar, y atreverse a amar con conciencia, desde un lugar sano.

Silvia Llop no busca culpables, sino personas dispuestas a hacer un trabajo emocional sincero. Porque el amor no se trata de esperar que nos rescaten ni de vengarnos de lo que un día nos rompió. Se trata de aprender a reconocer nuestras heridas, tratarlas con compasión, y no permitir que definan nuestras futuras relaciones.