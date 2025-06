¿Por qué cada vez más mujeres viajan solas? Así crece este negocio que redefine el turismo tradicional

Desde las bulliciosas oficinas ya se escucha el arrullo de las olas rompiendo. El verano ha comenzado su reinado y el sueño de las vacaciones cada vez está más cerca.



Cada año, las encuestas sobre los sitios preferidos para los viajeros afloran cuando llega el momento de reservar destino, pero hay una tendencia que a veces se pasa por alto: la de las mujeres que deciden viajar solas.

Disfrutar del turismo en pareja, en familia o con amigos es un clásico, pero descubrir el mundo, a 50 kilómetros de distancia o a 5.000, con una misma, se ha convertido en una de las últimas tendencias del mercado.

Viajar sola como fenómeno

Mar y Meg fundaron la plataforma 'Solo Female Travelers' hace ya una década con la intención de empoderar a las mujeres mediante el arte de viajar. De acuerdo a su último informe, las búsquedas en Google con los términos solo female travel se incrementaron por tres durante los cuatro años previos al inicio de la pandemia.

Sin embargo, no se puede decir que esta alternativa sea algo nuevo, sino que “ha ido creciendo a lo largo de la última década y ya se está convirtiendo en algo mainstream”.

Cada año desde el 2020 elaboran una encuesta, “la más extensa y de título global sobre las estadísticas, tendencias, preferencias y comportamientos sobre las mujeres que viajan solas”.



Uno de los detalles más destacables es que esta tendencia se define como un estilo de turismo, no como un estilo de vida. “Si las mujeres quieren ir a algún sitio y sus amigos o familiares no pueden, lo hacen igualmente. Saben cuáles son los beneficios, así que no esperan nada de los demás”, dicen las expertas.

De todas las encuestadas, un 23% respondió que en los últimos 12 meses todos sus viajes habían sido en solitario.

A nivel global

Para analizar el fenómeno es necesario poner en perspectiva este mercado a nivel global. El 'Informe de análisis del tamaño, participación y tendencias del mercado de viajes en solitario, según el tipo de viaje, de viajero, género, grupo de edad, modalidad de reserva, región y previsiones por segmento' arroja unos datos que sorprenden.

A nivel internacional, este mercado movió en 2024 más de 420 billones de euros y la expectativa es que alcance casi un trillón de euros en 2030.

Europa dominó el mercado de viajes en solitario con un 40,31% de la cuota total en 2024.

La previsión de crecimiento de este sector en Estados Unidos es de un 12,5% (Tasa de Crecimiento Anual Compuesta) entre 2025 y 2030.

Este tipo de viajes por ocio y vacacionales supusieron una ganancia del 31,2% del total de toda la industria del turismo en solitario.

El turismo de proximidad alcanzó un 64% del mercado del viaje en solitario.

alcanzó un 64% del mercado del viaje en solitario. Las mujeres que viajan solas suponen un 54,4% de este tipo de estancias.

Las redes sociales

De acuerdo a este mismo análisis, las redes sociales han ayudado a amplificar esta tendencia. El hashtag #solotravel ha cosechado más de 7,9 millones de publicaciones en Instagram y ha aumentado diez veces en los últimos tres años.

A día de hoy, la etiqueta #solofemaletraveler tiene bajo su paraguas 554.000 posts y #solofemaletravel 353.000. Términos en español como #viajarsola acaparan 164.000.

Estela Gómez de viaje en el Parque Nacional Torres del Paine, en Chile. Estela Gómez

Solo travel también dobló sus búsquedas en Google entre 2018 y 2023. Y en 2022 el 74% de los turistas mencionaron como principal motivación para viajar solos la siguiente razón: "Quiero ver el mundo y no deseo esperar a los demás para hacerlo".

Respuestas a los porqués

Detrás de este fenómeno hay una serie de perfiles y razones que han impulsado a las mujeres a dar este paso. Y los estudios coinciden con las experiencias.

En el caso de Estela Gómez, conocida en redes sociales como Quiero Viajar Sola (@quiero_viajarsola), perfil en el que acumula 31.500 seguidores, lo que la llevó a ello fue la necesidad de un cambio en su vida.

"Vivía en Alemania desde hacía varios años, tenía una rutina muy marcada de oficina y casa y me encontraba en un entorno laboral que ya no me permitía crecer ni desarrollarme profesionalmente. Me sentía estancada, así que decidí hacer algo que nunca había hecho y romper con todo eso", revela.

"Yo ya viajaba bastante y llevaba un tiempo con mi primer blog de esta temática, así que pensé '¿por qué no me voy a viajar sola?", añade.

Según la 'Investigación sobre los viajes en solitario y su perspectiva de género: una revisión bibliométrica crítica', llevado a cabo por Almudena Otegui-Carles, Noelia Araújo-Vila y Jose A. Fraiz-Brea de la Universidad de Vigo, la pandemia marcó un antes y un después en los comportamientos a la hora de viajar.

De repente, para muchas personas la soledad se desprendió de connotaciones negativas y el distanciamiento abrió (más) la veda a eso de conocer nuevos destinos sin compañía.

Además, también señalan factores de importancia a raíz de determinados cambios sociales que han influenciado en especial el estilo de vida de las mujeres: matrimonios tardíos o la falta de estos, un aumento de la gente que vive sola, el incremento del individualismo, la menor tasa de natalidad...

Todo esto ha llevado a parte de la población femenina a dejar de estar relegadas a las tareas del hogar y ser parte del motor económico de forma activa. Esto también se refleja en la toma de decisiones en cuanto a los viajes.

La experta en viajes en solitario, Estela Gómez, en Perito Moreno, Argentina. Estela Gómez

El informe de la facultad gallega señala que los motivos detrás de este tipo de itinerarios difieren de aquellos que exploran el mundo acompañados. Ellas no lo hacen por el viaje en sí mismo, sino por la experiencia que las lleva a salir de su zona de confort.

"Las mujeres que viajan solas buscan autonomía e independencia, crecimiento y desarrollo personal. A veces, también escapar de sus rutinas familiares o profesionales", algo con lo que coincide Estela Gómez.

"Creo que hay muchos motivos, pero casi siempre tienen un punto en común: la necesidad de un cambio. Muchas buscan romper con la rutina, salir de un entorno que ya no les aporta o superar miedos que las han limitado durante mucho tiempo", apostilla.

"También hay quienes desean reconectar consigo mismas después de una etapa complicada, o simplemente porque tienen una inquietud interna que las empuja a descubrir el mundo. En mi caso, empecé en torno a los 30 años, aunque no hay una edad concreta para hacerlo", confiesa.

Agenda 2030 y seguridad

El nombre de Agenda 2030 rebota en muchos discursos políticos y, aunque a veces no quede muy claro de qué se trata, lo cierto es que restan apenas cinco años para la fecha límite.

Este concepto es un plan de acción a favor de las personas, el planeta y la prosperidad, que también tiene la intención de fortalecer la paz universal y el acceso a la justicia.

El quinto punto de una lista de 17 objetivos es alcanzar la igualdad de género y empoderar a las mujeres y niñas, y esto está relacionado de forma intrínseca con su seguridad cuando se disponen a viajar en solitario.

"Las mujeres son las que se exponen a un mayor riesgo al viajar solas. Aquellas que apuestan por esto se sienten más vulnerables, especialmente por la noche. De hecho, evitan salir a cenar", indica el estudio de la Universidad de Vigo.

La explicación es fácil: "Se debe al miedo de captar la atención de algún hombre sin quererlo, verse ante un intento de agresión o violación o simplemente aparentar estar disponible por el hecho de estar solas".

Por supuesto, todo esto influye en la forma en la que organizan y planifican sus viajes. Estela Gómez habla al respecto, aunque de forma más optimista.

"Hay un sesgo social que insiste en el peligro, pero en mi experiencia la mayoría de los temores son infundados por culpa de gente de nuestro entorno que no ha viajado nunca en solitario y la única información que tiene de un lugar es a través de las noticias", explica.

"En general, te vas a encontrar gente maravillosa en cualquier sitio, aunque por supuesto hay lugares más peligrosos que otros. Así que hay que viajar con sentido común e informarse. Por ejemplo, estar al tanto de qué ciudades o de qué barrios son conflictivos para evitarlos", especifica.

"Es normal que al principio dé miedo, pero una vez que das el primer paso y te das cuenta de que puedes desenvolverte perfectamente por tu cuenta, eso se transforma en confianza y ya no hay quien te pare", asegura.

A pesar de la actitud positiva de la experta en viajes en solitario, hay casos públicos que evidencian los riesgos a los que se exponen las mujeres solo por el hecho de serlo.

La divulgadora y creadora de contenido Judith Tiral relató ya hace un tiempo un episodio que había sufrido en una escapada a Francia. Y de fondo, siempre resuena la pregunta de, "¿pero qué hacía viajando sola?".

Viajar y hacer viajar

Estela Gómez también ayuda a otras mujeres que quieren probar esta experiencia. Y según sus palabras, lo más normal es acabar repitiendo.

Estela Gómez posando ante la ciudad de Petra, en Jordania. Estela Gómez

¿Cómo decidió lanzar su comunidad?

Yo dejé mi trabajo y mi vida en Alemania y me fui a viajar por Sudamérica como mochilera. Lo hice sola durante seis meses y descubrí que el mundo no era tan peligroso como nos hacen creer y, sobre todo, que yo era mucho más capaz y fuerte de lo que pensaba.

Además, me encontré con muchas mujeres haciendo lo mismo. Vi que no era la única 'loca' que lo hacía. A partir de ahí sentí la necesidad de compartir esa experiencia y animar a otras.

Así nació mi plataforma, 'Quiero Viajar Sola', donde cuento mis experiencias y ofrezco recursos para que otras viajeras puedan hacerlo también.

Leyendo estudios e informes de estos últimos años, se aprecia que detrás de los viajes femeninos en solitario hay mucha búsqueda a nivel personal. ¿Tiene esa misma percepción?

Totalmente. Viajar sola supone un ejercicio profundo de introspección: de entender quién eres, qué te mueve, qué te da miedo... Te puedes dar el tiempo que nunca tenemos en el día a día para reflexionar sobre todo: relaciones personales, trabajo, qué quieres en tu vida y qué no...

Eso hace que tengas unos objetivos más claros y más confianza en ti misma al volver del viaje. Además, tienes mucho más tiempo de observar todo lo que te rodea y conocer verdaderamente el destino.

Estela Gómez frente a una pagoda en Japón. Estela Gómez

Cuando viajamos con una pareja o en grupo nos encontramos en una especie de burbuja y no nos relacionamos tanto con otra gente, pero al estar sola es mucho más fácil entablar conversación con la gente local.

Es más, yo recomiendo hacerlo, porque muchas veces te muestran o te hablan de lugares increíbles que no salen en las guías de viaje.

¿Qué recomendaría para iniciarse en una experiencia así?

Hacer lo contrario a lo que hice yo (risas). No hace falta irse seis meses a la otra punta del mundo. Lo ideal sería empezar por destinos conocidos y fáciles, como España o algún país de Europa, donde sentirse cómoda con el idioma y la cultura.

Una escapada de fin de semana o puente puede ser suficiente para saber si te gusta la experiencia. Y una vez que te sientas cómoda, puedes ampliar el tiempo o la distancia.

También recomiendo alojarse en hostales o alojamientos pequeños, pues suelen tener un ambiente más social y facilitan conocer a otras personas.

Es importante mantener la mente abierta, estar dispuesta a conectar con gente local y otras viajeras y viajeros y preparar bien el viaje según tus gustos, aunque dejando espacio para la improvisación.

¿Qué es lo más reconfortante de viajar sola?

La libertad total que sientes. No tienes que negociar con nadie ni adaptarte a los planes de otros. Cada decisión es tuya, desde qué visitar hasta a qué hora levantarte o si simplemente te apetece no hacer nada ese día.

Esa autonomía te permite reconectar contigo misma, escuchar tus necesidades reales y aprovechar mejor el viaje.

Además, también mejora la autoestima y la confianza en una misma. Descubrir que puedes moverte sola por el mundo, resolver imprevistos, comunicarte en otro idioma o atreverte a hacer cosas nuevas te da una seguridad y una independencia que luego se traslada a otros aspectos de tu vida.

Estela Gómez tras finalizar el Camino de Santiago, en Galicia, España. Estela Gómez

¿Algún consejo para iniciarse en ello durante el verano?

En España tenemos muchos lugares increíbles para pasar unos días de relax, tanto en la costa como en el interior. En esta época además hay mil planes: ir a la playa, un festival, visitar mercados, disfrutar de la gastronomía, hacer rutas de senderismo, el Camino de Santiago…

Para quien lleve tiempo con el deseo de hacer un viaje sola, el mejor consejo que le puedo dar es que no se quede con las ganas.

Muchas veces esperamos “el momento perfecto” y la verdad es que no existe: el mejor es ahora. Hay que atreverse, porque lo que hay al otro lado del miedo y las dudas es una experiencia muy liberadora y enriquecedora.