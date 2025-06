Janira Sánchez, odontóloga: "Si mojas el cepillo antes de lavarte los dientes, el dentífrico pierde efectividad"

Según recoge el Consejo de Dentistas, la caries dental es la enfermedad crónica más extendida en el mundo. En España, el 94% de los adultos tiene, es decir, 35 millones de personas están afectadas por esta infección bacteriana.

Para prevenirla, es fundamental consumir una dieta saludable, realizar visitas regulares al dentista y, sobre todo, mantener una buena higiene oral. Sin embargo, en este último paso es en el que más errores se cometen.

De acuerdo con los odontólogos, no son pocas las personas que no saben cómo cepillarse los dientes correctamente. En el proceso, cometemos errores como hacerlo de forma agresiva, no incidir en la lengua o, incluso, mojar el cepillo antes de empezar.

El error en el cepillado de dientes

Mojar el cepillo de dientes antes de cepillarse es una de las prácticas más comunes del proceso de limpieza bucal. Esta práctica, aunque se realice de forma inconsciente y parezca inofensiva, puede provocar que el dentífrico pierda algunas de sus propiedades.

Según ha explicado la odontóloga Janira Sánchez en sus redes sociales, "mojar la pasta de dientes hace que se reduzca la eficacia de sus componentes".

Cuando se añade agua al cepillo justo antes de cepillarse, la pasta dental comienza a disolverse incluso antes de entrar en contacto con los dientes.

Esto hace que sus componentes —como el flúor, los abrasivos suaves y otros agentes activos diseñados para combatir las bacterias y fortalecer el esmalte— pierdan concentración y, por tanto, eficacia.

En lugar de mantenerse adherida a la superficie del diente el tiempo suficiente como para cumplir su función, la pasta más líquida tiende a deslizarse o hacer espuma rápidamente.

La espuma puede dar una falsa sensación de limpieza sin haber realizado una higiene profunda; sin embargo, es un efecto cosmético que puede hacer que nos enjuaguemos antes de tiempo.

Enjuagarnos antes de tiempo disminuye el tiempo de exposición de los ingredientes activos sobre los dientes, impidiendo que estos actúen de forma prolongada.

Además, según Sánchez, mojar la pasta de dientes también puede provocar que "se pegue peor al diente y que se arrastre mucho peor la suciedad".

Una pasta dental previamente mojada se adhiere con menos fuerza a los dientes y encías, dificultando su acción abrasiva que permite eliminar la placa y los restos de comida de manera eficaz.

Por este motivo, "siempre es mejor aplicar la pasta en seco", explica la odontóloga. De esta manera, se garantiza que la concentración de los principios activos se mantenga intacta y que la pasta se adhiera a la superficie dental durante el cepillado.

Otros errores a la hora de lavar los dientes

En la cuenta de la odontóloga es muy fácil encontrar algunos de los errores más comunes a la hora del cepillado. Además de mojar el cepillo, la experta hace hincapié en otros como enjuagarse después de lavarse los dientes.

"Si te enjuagas con agua después de lavarte los dientes, estás eliminando todos los principios activos que no deberían irse al desagüe", indica.

Además, para eliminar las caries, la pasta dental con flúor es lo más efectivo. Incluso, en etapas tempranas, estos productos pueden ayudarte a revertir la infección.

El flúor es una herramienta importante para prevenir y revertir las caries dentales, ya que fortalece el esmalte de los dientes y ayuda a reponer minerales perdidos.

Las pastas dentales con flúor están en todas las farmacias y supermercados. Algunas de ellas, como la Fluocaril Bi-Fluoré, contienen flúor en forma de dos sales: fluoruro de sodio y monofluorurofosfato de sodio.