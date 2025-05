Mark Hyman, médico: "Las personas que tienen un propósito de vida pueden vivir hasta 7 años más"

España es el líder en esperanza de vida dentro de la Unión Europea. Según los datos recogidos por el Instituto Nacional de Estadística (INE), la esperanza de vida de los hombres españoles es de 80.4 años, mientras que la de las mujeres es de 85.7 años, según el INE. Unos datos que superan los de otros países como Argentina, Dinamarca o Estados Unidos.

Son muchos los factores que favorecen estas cifras, siendo el estilo de vida el determinante. Una buena alimentación, descanso y ejercicio pueden ser decisivos en cuanto a la longevidad se refiere; sin embargo, en los últimos años se ha descubierto que hay algo más allá y que no solo lo físico influye, sino que nuestra salud sociopsicológica puede ser fundamental.

Según diversos estudios realizados en los últimos años, las personas que sienten que tienen un propósito en la vida viven más tiempo, concretamente, hasta siete años más. Así lo ha explicado el médico e investigador Mark Hyman, quien ha dedicado su trabajo a explicar la importancia de los objetivos en la longevidad y "en términos de valores, saber qué nos preocupa, qué nos importa y qué nos hace vivir".

La importancia de tener un propósito de vida

Son muchos las investigaciones que han tratado de estudiar la importancia de los propósitos de vida. Un estudio abierto de JAMA Network de 2019 reveló que, en un grupo de casi 7000 adultos mayores de 50 años, quienes obtuvieron la puntuación más alta en una escala que medía el "propósito de vida" tuvieron menos probabilidades de morir durante el período de estudio de cuatro años.

Según el investigador del Departamento de Ciencias Sociales y del Comportamiento de la Escuela de Salud Pública TH Chan de Harvard, el Dr. Eric S. Kim, un mayor sentido de propósito en la vida se asocia con un menor riesgo de muerte prematura. Y, además, una reciente investigación publicada en el Journal of the American Medical Association reveló que las personas que viven con un objetivo claro pueden llegar a vivir hasta siete años más que aquellas que no lo tienen.

Después de tantos expertos hablando al respecto, la ciencia ha tratado de comprender por qué este sentimiento de propósito puede prolongar la vida. Según Harvard, "existen algunas razones teóricas por las que podría ayudar a mejorar la salud", y, la primera de ellas, podría ser el tomar decisiones más saludables para conseguir ese objetivo: comen más sano, duermen mejor, hacen más ejercicio o aumentan el uso de servicios de salud preventivos.

Por otro lado, tener un objetivo podría reducir el estrés. "Existe evidencia, proveniente de estudios de laboratorio y de estudios que monitorean a personas a lo largo del tiempo, que sugiere que quienes tienen un mayor sentido de propósito en la vida se ven menos perturbados por diversos factores estresantes y se recuperan más rápidamente cuando están más estresados", afirma el investigador de Harvard Eric S. Kim.

El estrés es el factor desencadenante de más del 90% de las enfermedades. Cuando una persona vive en un estado de estrés crónico, su organismo está constantemente liberando cortisol y catecolaminas, lo que genera múltiples trastornos en la salud. Según el médico cirujano Manuel Sans Segarra, "la persistencia de cortisol y catecolaminas provoca diferentes trastornos, como del corazón, del colesterol o digestivos".

En el sistema digestivo, el estrés puede alterar la producción de ácido gástrico, favoreciendo la aparición de úlceras, reflujo gastroesofágico y síndrome de intestino irritable. También puede afectar la microbiota intestinal, lo que influye en la absorción de nutrientes y en la regulación de procesos inflamatorios sistémicos.

A pesar de su importancia, no todo el mundo tiene un objetivo de vida y, en ocasiones, no es una tarea que se da de manera automática. "Es muy importante que seamos capaces de diseñar nuestra vida y en términos de valores, saber qué te preocupa, qué te importa, qué te hace vivir, que te da energía y qué no y focalizarte en aquellas cosas que te aproximan a lo que quieres ser", indica Hyman.

Sin embargo, son muchas las metas que pueden convertirse en nuestro propósito y, según Harvard, "cada persona lo define de forma diferente". Tal y como ha indicado el médico, "puede ser querer estar ahí para cuidar de tus nietos, puede ser que eres un científico y quieres hacer un descubrimiento, que eres escritora y quieres escribir tu próxima novela...".

En un sentido más amplio, tener un propósito significa tener una razón por la cual levantarse cada día, por la cual nos esforzamos en vivir más tiempo y tomar decisiones que no nos perjudiquen en un futuro: según los expertos, permite a las personas superar los momentos difíciles.