Andrea Vicente, psicóloga: "La infidelidad emocional es una traición silenciosa que afecta a muchas parejas"

Las infidelidades son una de las causas más frecuentes de las rupturas en una relación. Sin embargo, a día de hoy, uno de cada cuatro españoles ve moralmente aceptable una infidelidad en la pareja. Así lo confirmó hace unos meses el informe 'Global Views on Morality', que situó a España como el quinto país más permisivo en lo relativo a las infidelidades dentro de una pareja.

Dentro de la amplitud del concepto, verdaderamente la infidelidad se define dentro de una relación. Se establecen unos límites y, dentro de ellos, la persona elige si saltárselos o respetarlos. Según una encuesta del CIS sobre relaciones sexuales y de pareja, tener relaciones sexuales con otra persona, dar un beso en los labios o quedar con su expareja son las actitudes más claras consideradas como traición.

Sin embargo, dentro de todas ellas, también llaman la atención actos como mantener conversaciones subidas de tono con otra persona o una relación afectiva. Estas conductas, que a menudo pasan desapercibidas, también son consideradas como una infidelidad, en este caso emocional y, según los expertos como Andrea Vicente, psicóloga sanitaria, son "traiciones silenciosas" que dejan "grandes consecuencias".

La infidelidad emocional

La infidelidad emocional es una de las formas más sutiles y complejas de traición dentro de una relación afectiva. Se refiere, como el propio concepto indica, a una conexión íntima y profunda con alguien que no es tu pareja, que puede ser considerada como una traición a la relación, incluso sin involucrar relaciones sexuales.

A diferencia de la infidelidad física, que suele tener manifestaciones más claras y concretas, la emocional es prácticamente casi imperceptible, tanto, que en la actualidad existe un debate acerca de si muchas de esas conductas son consideradas o no como traición, ya que —generalmente— no existe contacto físico.

"La infidelidad emocional no es solo un chat, ni una amistad especial, ni alguien que 'te entiende mejor que tu pareja. Es una traición silenciosa. No deja marcas en la piel, pero sí en la confianza", explica Andrea Vicente en sus redes sociales. El hecho de que no puedas compartirlo con tu pareja, ya lo convierte en una traición.

A diferencia de la infidelidad sexual o física, este tipo se manifiesta cuando uno de los miembros de la relación comienza a establecer una conexión íntima con otra persona. Aunque en ocasiones se pueda contemplar como una "amistad", este tipo de conexión no suele compartirse con la pareja, de hecho, en muchas ocasiones quien comete la traición no se da cuenta de que está cruzando los límites.

Comienza con conversaciones frecuentes, confidencias que antes se reservaban para la pareja y una atención que se desvía hacia alguien que "escucha mejor", que "no juzga" y que "entiende mejor". Sin embargo, con el paso del tiempo, esta "amistad inocente" puede transformarse en una situación que sirve de refugio emocional.

La gran mayoría de las personas que cometen esta infidelidad emocional se convencen de que no han hecho nada malo, ya que no ha habido contacto físico. Sin embargo, cuando se empieza a ocultar lo que se siente o con quién se habla, cuando se borra un mensaje o se apaga el teléfono para evitar preguntas, se está cometiendo una traición y no se está siendo honesto.

"Quien sufre la infidelidad emocional nota la distancia, sabes que algo ha cambiado. Tu pareja ya no te elige para compartir lo importante. Y duele. Duele porque no puedes señalar nada concreto, pero lo sientes", indica Andrea Vicente. Lo más doloroso es que muchas veces no hay pruebas, no hay evidencias que puedan señalarse como una traición.

Por otro lado, quien la comete "no quiere hacer daño, pero cada vez lo oculta más. Se repite que no es infidelidad porque no ha pasado nada, pero si no hiciera nada malo no lo escondería". En cualquiera de los casos, según la experta, las consecuencias son muchas y dolorosas: la confianza se rompe, crece la distancia emocional y aparece la duda y el resentimiento.

En este sentido, la infidelidad emocional es tan difícil de arreglar como la física, en ocasiones incluso más, ya que se percibe que tu pareja ha elegido a otra persona para actos mucho más íntimos. Según la experta "no se resuelve solo, pero sí se puede trabajar".