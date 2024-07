Adiós a las picaduras de avispa: el sencillo truco para alejarlas de tus comidas al aire libre este verano

El verano es una época que, en mayor o menor medida, nos gusta a todos. Desde que somos muy pequeños la relacionamos con las vacaciones, con pasar más tiempo con los amigos, con acostarnos más tarde o con esas escapadas a la playa o a la piscina del pueblo. Cada uno, en su estilo, vive el verano de manera diferente.

Sin embargo, el verano también tiene algunos inconvenientes. Uno de los más molestos son las avispas, las cuales se apoderan de muchas de las zonas que habitamos durante esta época del año. Es muy incómodo estar en la piscina dándonos un baño y que estos insectos se dediquen a amargarnos la mañana o la tarde.

Igual sucede cuando queremos comer fuera de casa, tanto en nuestra terraza como en nuestro jardín. En cuanto sacamos algo de comida, todo se llena de bichos, especialmente de esas molestas avispas que terminan intentando picarnos y que pueden generarnos un grave problema. Esas molestas picaduras que son capaces de arruinar cualquier comida de verano en familia o con amigos.

¿Cómo alejar a las avispas de nuestra comida?

Las avispas y las abejas son imprescindibles para la supervivencia de los ecosistemas naturales. Sin embargo, también son muy molestas. Especialmente durante el verano, ya que muchas veces nos impiden poder estar a gusto al aire libre, pudiendo disfrutar de tomar algo en nuestra terraza o en nuestro jardín.

A pesar de que aportan muchos beneficios a la naturaleza, lo cierto es que las avispas tienen muy mala fama, ya que sus picaduras producen en ocasiones un dolor terrible y una gran hinchazón. Eso si no somos alérgicos a sus picotazos, porque ahí la situación se complica y nos obliga a pasar por el hospital o por algún centro médico.

Una de las cosas que muchas personas no saben es que las avispas pueden usar su aguijón varias veces. No sucede como con las abejas, que pican y al poco tiempo mueren. Pero la realidad es que no es fácil mantenerlas alejadas, por ejemplo, de nuestras comidas veraniegas.

Las avispas suelen ser las invitadas inesperadas a nuestras quedadas con amigos y familiares en la casa del campo o cuando hacemos un pícnic al aire libre. Lo que suele suceder en estos casos, o cuando tomamos un aperitivo en una terraza de un bar, es que estas avispas van como locas hacia los platos o hacia nuestras consumiciones. Tanto es así que muchas veces terminan cayendo a nuestros vasos y recipientes.

El motivo por el que hacen esto es porque las avispas se alimentan, generalmente, de proteínas, azúcares y agua. Por ello, acuden de manera irrefrenable hacia los platos de comida que ponemos, especialmente si contienen carnes o frutas. Además, por esta cuestión las vemos merodeando de manera constante zonas donde hay agua estancada o cubos de basura. O en las propias piscinas.

Aunque es muy difícil que no acudan a estos puntos, sí podemos tomar algunas decisiones claves para mantenerlas alejadas lo máximo posible y que no nos den la comida. Uno de los trucos más efectivos es poner un plato con vinagre donde estemos, ya que el olor a ácido acético actúa de repelente. Las avispas lo identifican como que los alimentos que hay cerca están en mal estado. Pero hay más consejos que podemos seguir.

Tapar todo el tiempo que podamos los alimentos.

Apostar por colores discretos para evitar llamar su atención.

No utilizar perfumes, ambientadores o desodorantes muy intesos.

Mantener los contenedores y cubos de basura tapados.

Recolectar la fruta que tengamos y evitar que se descomponga en el suelo.

Estos consejos pueden salvar tu comida veraniega al aire libre. Sin embargo, podemos seguir otros remedios caseros que también pueden ser muy útiles a la hora de evitar que las avispas se agolpen alrededor de nuestras comidas y de nuestros invitados.