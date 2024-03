De un té de tarde Miss Dior al arte de Marta Monzón: estos son los planes de Magas que nos esperan esta semana

Se presenta una semana repleta de buenos planes, con escapadas incluidas, ya que la primavera ha hecho su aparición. Conciertos, arte y muchas experiencias gastronómicas nos esperan.

[Julianne Moore, Natalie Portman y los jeans entre los mejores planes de Magas para esta semana]

Un té muy perfumado en Hotel Mandarin Oriental Ritz.

Un té de alta costura en Madrid

Con motivo de la creación de Miss Dior Parfum por Francis Kurkdjian, director de las fragancias Dior, el Hotel Mandarin Oriental Ritz en Madrid propone en su carta una versión de su famoso 'té de media tarde', inspirado en los códigos del perfume Miss Dior.

Diseñado por la chef pastelera Irene Amat, el menú Miss Dior Afternoon Tea inluye una selección de sandwiches, scones y pastelitos couture que no solo harán felices a los más fashionistas, sino que permitirán descubrir, de bocado en bocado, la maravillosa historia de la fragancia más costura de la maison. Se podrá degustar desde el 21 de marzo y hasta el 21 de abril en Palm Court, la espectacular cúpula de cristal del hotel.

Irene Amat, chef pastelera del hotel, se inspira en el rico patrimonio de la casa Dior y en la historia del perfume Miss Dior para delecitar los sentidos. No en vano el arte culinario comparte despensa con la alta perfumería: especias, frutas, hierbas aromáticas e incluso las flores dialogan sin cesar entre el paladar y la nariz.

La propuesta combina con maestría la tradición del té inglés con el savoir faire francés. Por supuesto, no podía faltar el clásico macaron francés de diferentes sabores, personalizado con las iniciales CD y, para terminar, una galletita rellena de mousseline que atrae todas las miradas (y las cámaras) con su cobertura de logomanía Miss Dior fucsia.

Dónde

Plaza de la Lealtad, 5. Madrid.

Festival Vibra de Barcelona.

Buenas 'vibras' en Barcelona

Llega a Barcelona un nuevo festival dedicado al bienestar y la salud, con un enfoque muy femenino y sostenible. Influencers y expertos como Madremente, Xevi Verdaguer, Magalí Dalix o Aitor Sánchez impartirán ponencias y cursos de máxima actualidad e interés.



Además, como buen festival, habrá música en directo, gastronomía y mucha diversión. Un nuevo planazo que llega a la ciudad condal, que además busca aportar muchísimo conocimiento sobre maternidad, sexualidad, alimentación o meditación, entre otras disciplinas. 7.000 m² para descubrir nuevas formas de cuidarse durante tres días: 22, 23 y 24 de marzo. El precio de la entrada es de 19€.



Dónde

Palau 8 de la Fira de Barcelona.

La pintora Marta Monzón.

Arte del Buen Comer en Only You Boutique

Gastronomía y arte van de la mano. Por eso, se ha puesto en marcha un nuevo concepto en el restaurante Younique Arts Club, en el Only You Boutique Hotel, de la mano del chef Carlos Martín. ¿El objetivo? Que sus comensales conecten con el arte.

Por segundo año consecutivo, el hotel madrileño acoge exposiciones y muestras temporales de diversos artistas, que dotan al restaurante de una identidad especial y única. Desde hoy se puede disfrutar de la obra de la artista madrileña Marta Monzón; en mayo, Iratxe Arteta y en septiembre, Carlos Martín.

Mientras, el chef Carlos Martín es el artífice de la nueva carta en la que vuelve a desplegar con cada plato una sinfonía de colores, texturas y aromas, creando una experiencia sensorial que deleita tanto al paladar como al alma.

Los comensales podrán disfrutar de platos como ostras con ponzu mediterráneo, croquetas a la madrileña con velo de papada ibérica 100% de bellota, canelón de carrilleras de vaca angus con bechamel de parmesano trufado y jugo de setas, tataki de presa 100% ibérica de bellota a la brasa, chimichurri de mango y patatas primor; también hay una extensa carta de sushi y para finalizar, el postre con milhojas de vainilla y fresas, lima y su helado artesano o una tarta de queso con helado de yogur búlgaro.

Dónde

Calle del Barquillo, 21. Madrid

Design District.

El País Vasco: territorio de moda, arte y gastronomía

El día 23 de marzo, tres ciudades vascas -Bilbao, San Sebastián y Biarritz- se convertirán en sedes hermanadas de un sofisticado evento, que aúna, a través de desfiles y performances, las disciplinas de la moda, la gastronomía y el arte, con una puesta en escena de gran plasticidad, conjuntando la estética y la promoción de profesionales a nivel internacional.

Design District finalizará en París, en el mes de mayo, con una muestra al máximo nivel. En este evento participarán los máximos exponentes vascos de las tres disciplinas representado a marcas, empresas y profesionales con una manera diferente y sofisticada de darse a conocer en el competitivo mercado internacional. El desfile está abierto al público.

Con presencia en Bilbao y San Sebastián al inicio de la jornada, el evento cerrará en Biarritz, en un lugar emblemático: el Casino.

Dónde

Bilbao a las 9.00h; San Sebastián a las 14.00h; y Biarritz a las 19.00h.

LaBobadilla.

Escapada de turismo gastronómico a la naturaleza

En plena Sierra de Loja, La Bobadilla, a Royal Hideaway hotel 5*GL con su restaurante La Finca (una estrella MICHELIN) y Caviar Riofrío, ofrecen una experiencia que estará activa a partir del próximo 22 de marzo, fecha de reapertura del hotel.

En plena Sierra de Loja y separados por tan sólo 10km, estas joyas gastronómicas han creado una experiencia única para todos los amantes de la naturaleza y del turismo gastronómico.

Los visitantes podrán disfrutar de una visita a las instalaciones del primer caviar ecológico del mundo certificado con una cata de caviar Riofrío de dos de las especies que cría en ecológico la marca, caviar osetra y caviar nacarii.

Para ensalzar aún más el sabor umami del caviar, la degustación incluye jamón Cinco Jotas, cuyo dulzor proveniente de la alimentación natural con bellotas de los cerdos 100% ibéricos contrasta con el sabor marino y fresco del caviar ecológico.

Además, la degustación irá maridada con Piper-Heidsieck Cuvée Brut. Tras esta experiencia, podrán disfrutar de un almuerzo en el restaurante La Finca (1 estrella MICHELIN) y hospedarse en La Bobadilla, a Royal Hideaway hotel, en un entorno privilegiado entre encinas, almendros y olivos.

Dónde

Finca La Bobadilla Carretera Salinas, A-333, Km. 65, 5, 18300 Loja, Granada.

Russian Red.

Russian Red en los teatros

Russian Red ha iniciado su primera gira de teatros en la que presenta los temas que componen su nuevo álbum de estudio, que contó con el single This is un volcán como adelanto.

Un tour que pasa por la visita al Teatro Eslava este 23 de marzo donde la artista también hará un repaso por algunas canciones incluidas en sus discos anteriores.

Su carrera como cantante comenzó cuando conoció a Brian Hunt, un músico indie con el que comenzó a salir. Con él grabó una maqueta que llegó a recibir más de 70.000 visitas en Myspace. Con el paso del tiempo, se fue haciendo cada vez más conocida en el círculo indie español, ofreciendo más de 60 conciertos en 2007 y participando en el festival Primavera Sound.

Su primer álbum, I love your glasses, vendió más de 40.000 ejemplares y en España fue disco de oro tras vender más de 30 000 unidades. Después de más de dos años y centenares de conciertos culminó su gira con un concierto el 21 de diciembre de 2009 en el Teatro Calderón de Madrid. En 2011 sacó su segundo álbum, Fuerteventura con el que ofreció grandes conciertos y tocó en los festivales más reconocidos como Bilbao BBK Live, FIB y Arenal Sound.

Tras un breve parón en la gira Fuerteventura, regresa con fuerza en enero de 2012 con un formato de concierto diferente a lo que había ofrecido hasta el momento. Le acompañan Brian Hunt y Pablo Serrano. En 2013, Russian Red se va a vivir a Los Ángeles, donde graba su tercer disco, Agent Cooper (2014). Este álbum es grabado y producido por Joe Chiccarelli, conocido por haber trabajado con The White Stripes, The Strokes, Morrissey, My Morning Jacket, U2, The Shins, BrianWilson, Beck o Mika, entre otros. En 2015 presenta Karaoke.

Dónde

Calle del Arenal, 11. Madrid

Cirque du soleil.

El Cirque du Soleil vuelve a Barcelona con Alegría

El Cirque du Soleil vuelve a Barcelona con el estreno de uno de sus espectáculos más emblemáticos: Alegría. Bajo una nueva luz, que regresa con una producción reinventada para volver a enamorar al público después de 30 años de su debut, en 1994.

La Gran Carpa, instalada en el Hospitalet de Llobregat, dispone de 2.400 butacas y las entradas para disfrutar del show están a la venta con precios que parten de los 40 euros. Alegría. Bajo una nueva luz estará en Barcelona hasta el 19 de mayo, con funciones de miércoles a domingo.

Alegría se ha convertido en uno de los espectáculos más queridos de Cirque du Soleil, y a día de hoy ha cautivado a más de 14 millones de espectadores en 255 ciudades de 40 países durante sus más de 19 años de gira.



Revitalizada por un elenco de 53 acróbatas, payasos, músicos y cantantes de diversas nacionales, la trama se sitúa en el corazón de un reino que fue magnífico, y que ha perdido a su rey. Alegría presenta la lucha de poder entre el viejo orden y la juventud en lucha por la esperanza y la renovación. Mientras el bufón de la corte intenta torpemente hacerse con el trono, un creciente deseo de cambio surge en las calles para desafiar el statu quo y traer alegría al mundo.

Dónde

Hospitalet de Llobregat.