La escritora Mercedes de Vega: "Esta novela es un alegato a la libertad, que va en contra de las dictaduras y la destrucción"

Autoras de palabra con Rosa se ha citado con Mercedes de Vega, licenciada en sociología y ciencias políticas, y escritora, que acaba de publicar Bajo la luz del eclipse (Espasa, 2024).

[La autora Lola Álvarez: “Los famosos que comparten sus problemas mentales hacen que se ‘glamuricen’ y no es bueno"]

Ambientada en la Guerra Civil Española, con el bombardeo de Guernica como detonante, suceso que va a condicionar la vida de Mitxel Aguirre, uno de los protagonistas, junto con María Fernández de Amuradiel, una niña de ocho años, la única superviviente de su familia, ya que todos han sido ajusticiados por una brigada del Ejército Popular.

40 años de historia

La novela abarca un marco temporal de 40 años, desde el año 1937 hasta 1977, de la Guerra Civil a las elecciones tras el franquismo, donde las vidas de los protagonistas se van entrelazando. La emisora del PCE en el exilio y la ciudad de Bucarest, pondrán voz a Radio España Independiente y serán testigos del acontecer durante la Guerra Fría y el gobierno de Nicolae Ceausescu.

La autora cuenta la historia de una manera descarnada y real. "Son las tragedias de las vidas", afirma de Vega.

Y continua: "Esta novela es un alegato de libertad, en contra de las dictaduras, en contra del pensamiento único, en contra de la violencia, de las guerras, de lo que supone la destrucción de las personas, de las vidas, y de las familias".

"Los protagonistas simbolizan esta historia de opuestos, porque pertenecen a mundos diferentes, pero son los mundos en los que les ha tocado vivir", asegura la escritora.

Rosa Sánchez de la Vega.

Inventora de mundos

Reconoce que "las novelas son las creadoras de los mundos; es decir, yo creo un mundo con una novela, porque no me gusta el que tengo, y me lo he inventado en Bajo la luz del eclipse, que es el nuestro también, para darlo a conocer”.

Es una novela escrita "no ya para quien conoce todo lo que yo hablo de la novela, sino para toda la gente que no lo conoce. Y para esta gente joven de ahora que necesita saber y a la que no se puede englobar en un pensamiento único", asevera Mercedes.

Y considera que la novela es una continua huida donde él es el arquetipo del hombre exiliado, del hombre perseguido, del hombre que escapa continuamente de todo lo malo que le va sucediendo, pero es un idealista porque busca la libertad.

Ella, es posible que se convierta en un criminal sin serlo. Pero tampoco lo es.

"Lo interesante cuando vas a escribir una historia es que bajas a la trastienda, que es de donde salen las verdaderas historias, de lo profundo. Baja al almacén, métete ahí, apaga la luz y empieza a sacar y a escribir con autenticidad", concluye.