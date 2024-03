El azul se proclama líder 'beauty' para esta primavera: lo confirma Chanel (y así puedes lucirlo)

Con la inspiración de las profundidades del océano, Chanel nos descubre su propuesta de maquillaje para la primavera, un homenaje al mundo acuático que tanto apasionaba a la legendaria Gabrielle Chanel.

Con una paleta de tonos azules celestes y corales, la nueva línea de maquillaje diseñada por Valentina Li, declaran la tendencia de este color en el maquillaje para esta primavera.

La creación exclusiva de la colección ofrece un nacarado azulado que embellece la tez con un toque de luminosidad inspirado en las olas del mar. Para un toque más sutil pero igualmente encantador, Roses Coquillage presenta tonos mate que realzan la piel con un delicado velo de color, como ‘conchas acariciadas por el sol’.

Nueva colección 'beauty' Chanel: Eyeliner (30 €), Polvos iluminadores (67 €), Sombras de ojos (63 €). Javier Chaves

Entre la paleta de colores de ojos debemos tener en cuenta los colores inspiradas en el océano. Desde los tonos iridiscentes que recuerdan la luz del sol sobre las olas hasta los azules profundos que recuerdan a la serenidad del mar, esta colección ofrece una variedad de opciones para crear looks fascinantes que capturan la esencia del mundo submarino.

El azul es un tono frío y cambiante. Se asocia comúnmente con el cielo y el agua. En el maquillaje puede usarse para crear una amplia variedad de looks desde un aspecto fresco y natural hasta un estilo más dramático y atrevido.

El significado del color azul dependerá, en gran medida, del tono y el estilo del look. Un tono suave puede ayudar a crear un look sereno y tranquilo. Por otro lado, los tonos oscuros pueden ser muy dramáticos y seductores, especialmente, cuando se utilizan en un estilo de smokey eyes para los looks de maquillaje de fiesta.

Este tono también podría estar pensando para todas y aquellas que hayan pasado los 40 años de edad, siendo la sencillez del beauty protagonista del look menos pretencioso: original, elegante y juvenil.

Hace 5 años, lo que resultaba ser un intento de tendencia como lucían Sarah Jessica Parker, Taylor Hill Gigi Hadid, este tono llega para quedarse en épocas como primavera y verano. Desmitificando que solo es para ojos claros, podrían ser los ojos marrones uno de los favoritos en esta combinación con azul, además de resaltar tu mirada.

Famosas que han brillado con el azul

En uno de los desfiles de Diane von Furstenberg, las celebrities Kendal Jenner, Gigi Hadid e Irina Shayk lucieron el espectacular azul en el sombreado de ojos, una obra de Pat McGrath. Así, declaraban en plena primavera una tendencia que resalta mirada y tez.

Kendall Jenner, Gigi Hadid y Irina Shayk con sombras azules.

En la industria de la música se ha optado por este maquillaje para contar historias desde una posición más fría y serena. Así lo hacía Shakira en la canción TGQ junto a Karol G, donde rendían tributo a la pérdida de un amor desde una posición más indiferente y de empoderamiento femenino.

Celebrities, firmas de lujo y un tono que transmite confianza, afirman la tendencia en esta primavera 2024 con el azul por bandera. Bien sea para salir con amigos o eventos más arreglados, este tono será el favorito de este año para la primavera y temporada estival que están por venir.