Las claves para conseguir un 'feed' de Instagram más atractivo y cuidado

El conocido como feed de Instagram es el tablero personal que aparece en el perfil de cada usuario debajo de su biografía. En él, puedes encontrar todas las publicaciones que, en orden cronológico, ha subido cualquier persona a la red social. En otras palabras, es como un escaparate de aquello que cada uno desea mostrar al mundo de sí mismo.

Y, a pesar de que pueda parecer que los perfiles de las celebrities son espontáneamente atractivos, no hay nada más lejos de la realidad, todo está planificado hasta el último detalle. Para organizar el calendario de publicaciones, la combinación de imágenes e incluso los colores predominantes, existen apps como UNUM o Preview que pueden facilitarte este trabajo.

Tanto si pretendes potenciar tu perfil para darle un uso profesional, como si simplemente estás buscando hacerlo más atractivo a nivel personal, te contamos las ventajas, los mejores trucos y los tipos de feed que existen para que elijas tu preferido.

¿Por qué es importante tener un buen feed?

El concepto de marca personal, aquello que nos define y nos diferencia del resto, se traduce en el mundo digital como el feed de Instagram. Es la carta de presentación que uno posee ante sus seguidores en el plano digital social, ya que es lo primero que ven de ti cuando acceden a tu perfil.

Cómo organizas tus fotos, el tipo de contenidos que eliges, e incluso los colores que más destacan, son detalles que pueden comunicar muchas cosas sobre ti hacia tu público, tanto a nivel profesional como a nivel personal.

Si esta imagen general resulta atractiva y está bien cuidada, no solo lograrás afianzar tu marca personal sino que también aumentarás las posibilidades para que todo aquel que se asome a tu perfil se convierta en un seguidor. Organizar tus publicaciones con armonía y continuidad entre ellas es primordial para transmitir correctamente tus valores.

Detalles a tener en cuenta

Hay ciertos parámetros de oro que deberás tener en cuenta si quieres conseguir un buen feed de Instagram. Independientemente del estilo que escojas: variado y colorido, minimalista y recatado, o en un punto más intermedio, lo más importante para que la imagen general lance un mensaje atractivo, es usar los mismos filtros, luces y tonos.

Elige una paleta de colores determinada que te guste y utiliza siempre las mismas tonalidades combinándolas entre sí de diferentes maneras. No obstante, trata de no sobrecargar tus publicaciones con demasiada edición. Juega con los retoques, pero no pierdas en el camino la naturalidad de tu perfil.

Además, para mantener la variedad, es importante que mantengas un mismo estilo en todas las publicaciones, pero intercalando los enfoques y los tipos de fotos. Por ejemplo, puedes planificar la cuadrícula de tu perfil combinando selfies, fotos con amigos, tus outfits diarios, paisajes de tus viajes, e incluso frases inspiracionales.

Tipos de feed en Instagram

Por colores. Puedes decantarte por un un feed más variado en el que elijas varios tonos que combinen bien entre sí, o uno más clásico en el que te centres en un único color.

Horizontal o vertical. Esta opción es ideal si tienes un perfil de profesional, puedes distribuir tu feed como si se tratase de una valla publicitaria. Elige la forma y agrupa tus imágenes según la temática.

Tablero de ajedrez. Si buscas un perfil más inspiracional y minimalista, esta es tu opción. Combina tus fotos personales con textos inspiracionales de tal manera que la imagen final forme un mosaico.

