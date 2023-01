'Tradwife': la polémica tendencia de mujeres que quieren ser amas de casa sumisas a su marido

Cada vez son más las mujeres que presumen en redes sociales de hacer todas las tareas domésticas, criar a sus hijos, hacer felices a sus maridos y estar guapas y elegantes. Se trata del movimiento tradwife (traditional+wife, esposa sumisa).

Este movimiento tiene el objetivo de volver a la forma de vida y estética de los años 50. Se puso de moda entre mujeres blancas y de clase media alta en Reino Unido hace unos años, pero con las redes sociales no deja de expandirse.

Esta tendencia, si bien no es nueva, se ha hecho popular a través de Instagram, YouTube, Facebook y TikTok. En estas redes, las mujeres publican información y vídeos sobre su día a día, consejos y recetas, y también críticas hacia la inmigración, aunque niegan ser supremacistas blancas, según adelanta ABC. Todo ello en cuentas que incluyen eslóganes como "el lugar de la mujer está en su casa" o "hay que someterse al marido como si fuera 1959".

Estas mujeres rechazan la igualdad de derechos entre hombres y mujeres y critican a aquellas que no tienen hijos ni pareja (masculina).

Uno de los perfiles y blogs más conocidos es The Darling Academy de Alena Kate Pettitt. Esta es además autora de libros como Ladies like us (Mujeres como nosotras, The Darling Academy, 2016).

Feminidad fascinante

Para estas amas de casa, indudablemente su biblia es Fascinating Womanhood (Feminidad fascinante), de Helen Andelein (Bantam, 1963). De acuerdo con este libro, la clave de un matrimonio feliz está en la "feminidad ideal" con la que se puede "manipular a los hombres".

La hija de la autora, Dixie Andelin Forsyth, dijo en esta línea a la revista Stylish que "el movimiento está aumentando porque las mujeres han tenido suficiente feminismo en el Reino Unido y otros lugares". A las feministas les agradece "los pantalones", pero subraya que ven la vida de una manera diferente

Otro de los libros más leídos y en el que se inspiran estas mujeres es The Proper Care and Feeding of Husbands (El cuidado y la alimentación adecuados para esposos, Harper Perennial, 2006), de Laura Schelessinger.

En sus páginas, la autora recuerda a las mujeres que "cuidar adecuadamente a sus maridos y someterse a ellos significa asegurarse la felicidad y la satisfacción que anhelan en el matrimonio".

'Tradwife' en redes sociales

Bajo hashtags como #tradwife, #esposasumisa o #mujersumisa hoy podemos encontrar miles de publicaciones de mujeres que apoyan la idea de volver al concepto de ama de casa sumisa: una mujer dispuesta a complacer a su marido e hijos, realizar las tareas del hogar y lucir guapa y elegante para su esposo.

Estas se declaran antifeministas y no están de acuerdo con que las mujeres decidan no formar una familia y prioricen su vida profesional. Ellas, de acuerdo con ABC, han preferido "rescatar su feminidad" y ocupar el lugar que les corresponde según "principios bíblicos".

Escapar del agotamiento

Si bien la mayoría de mujeres adeptas a este movimiento son blancas, no deja de crecer el número de mujeres negras que lo apoya.

Muchas de ellas aseguran que el matrimonio tradicional es la clave para que las mujeres negras se liberen del exceso de trabajo, la inseguridad económica y el estrés de tratar de sobrevivir en un mundo hostil.

Ahora bien, como adelanta Refinery 29, estas rara vez comparten información bajo el hashtag 'tradwife', ellas lo hacen utilizando #blackhousewife. En TikTok cada vez son más las que expresan que se sienten "estafadas" por el feminismo y la ambición profesional.

Explican que por ello han decidido redirigir su energía para defender la idea de que el lugar de la mujer está en el hogar, haciendo las tareas domésticas y criando hijos.

En cualquier caso, no puede ser coincidencia que el auge de este movimiento llegue en un momento de inestabilidad económica, una crisis climática que empeora y el deterioro de los sistemas gubernamentales.

