Los planes que ves en la tele y puedes hacer en Madrid: lanzar hachas, patinar o ir de safari

Madrid es una ciudad que nunca descansa y en la que cabe gente con todo tipo de gustos y aficiones. En ella es posible tanto disfrutar del tiempo libre viendo una película en la gran pantalla desde tu propio coche, como pasar una noche cantando en un karaoke o jugar a lanzar un hacha.

Planes que has podido ver en películas tan míticas como Grease o La la land. ¿No has querido ser Sandy en cuando Danny le lleva al autocine?

Pero Madrid es capaz de más. En la capital también puedes hacer planes de tus series favoritas más actuales. ¿Te gustaría patinar sobre ruedas al son de la música como hacen los protagonistas de Stranger Things? ¡Atenta!

Planes de película en Madrid

1. Una película en el autocine (Grease).

Grease (1978) es uno de los clásicos del cine que nos encanta y encantará siempre. ¿Te gustaría sentirte como Sandy en su cita con Danny? Puedes hacerlo en el Autocine Madrid. Ve con tu coche y disfruta de los últimos estrenos en su pantalla de 250 metros cuadrados, ¡solo tienes que sintonizar la emisora! Además, cuentan con un espacio totalmente preparado para que vivas una experiencia totalmente estadounidense.

2. Patinaje sobre ruedas al son de la música (Stranger things).

¿Has visto la última temporada de Stranger Things (2022)? Puedes recrear la escena de patinaje sobre ruedas en la espectacular pista de baile de Rolling Dance & Burger, que puede presumir de ser la mejor opción para patinar mientras escuchas temas muy animados. Además, después puedes comer, merendar o cenar en sus instalaciones.

3. Lanzar un hacha (El resplandor).

Las amantes de las películas de terror también pueden recrear sus escenas favoritas. Si eres fan de El resplandor (1980), no puedes perderte una tarde en El hachazo. La empresa tiene varios establecimientos en la capital en los que te divertirás descargando adrenalina ¡y lanzando un hacha!

4. Una noche en un piano bar (La la land).

Hay pocos planes más románticos que una noche en un piano bar y si no lo piensas es porque no has visto La la land (2016). Ahora bien, la capital cuenta con el mítico Toni2, que ha ido un paso más allá. Allí podrás disfrutar de una noche cantando tus temas favoritos, de un viaje a través de la historia y de la complicidad que se crea en el ambiente.

5. Cantar en un karaoke (La boda de mi mejor amigo).

¿Te gusta cantar, pero lo haces tan 'mejorable' como Cameron Díaz en La boda de mi mejor amigo (1997)? Entonces no puedes perderte BAM Karaoke Box.

El innovador concepto de estas salas tiene su origen en Asia, donde existen espacios privados de karaoke en los que puedes cantar con total intimidad. En BAM han reinventado el concepto poniendo a tu disposición salas exclusivas con decoración variada y sorprendente para que disfrutes con tus amigos. Además, ¡puedes pedirte unos snacks o cócteles!

6. Un día de safari (Holiday in the Wild).

¿Cuántas veces has soñado en pasar unas vacaciones como los protagonistas de Holiday in the Wild (2019)? ¡Puedes hacerlo sin salir de la capital! Safari Madrid te ofrece una experiencia única e irrepetible con un recorrido en el que podrás disfrutar de la compañía de leones, jirafas, elefantes… en semilibertad. Además, puedes presenciar distintas exposiciones y completar el día en la pista de karts o jugando en los mega-toboganes.

7. Patinar sobre hielo (Last Christmas).

Y, por último, puedes disfrutar en Madrid de un plan que falta en pocas películas navideñas, como Last Christmas (2019): patinaje sobre hielo. Pero es que la oferta en la capital es aún más sorprendente, ya que en la pista del Palacio de Hielo puedes patinar ¡todo el año!

