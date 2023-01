8 de 10

La colección de Pandora también incluye accesorios para el collar como esta placa en forma de huella de mascota. Se trata de la primera joya para perros de la marca y se presenta en acero inoxidable pulido. Además, está acompañada de la almohadilla de la pata de un perro con forma de corazón.

En la parte trasera de la chapa aparece grabado lo siguiente: "The smallest things take up the most room in your heart" (Las cosas más pequeñas son las que más ocupan en tu corazón). Su precio es de 29 euros.