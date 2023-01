Los mejores trucos para comprar bien durante las rebajas

No satisfechos con todo el tráfico de regalos navideños, nos adentramos de nuevo en las rebajas de enero. Si nuestro bolsillo ha conseguido sobrevivir dignamente a las fiestas y sus gastos, las rebajas son, en realidad, una gran oportunidad para renovar o completar tu armario.

Los escaparates se llenan de etiquetas en rojo y los precios de las prendas se reducen al máximo. Esto hace que, a veces, pequemos de consumidores poco o nada responsables y adquiramos productos que en realidad no vamos a utilizar o no necesitamos tanto.

La moda hay que disfrutarla, pero hay que hacerlo siempre con cabeza. Sigue estos sencillos consejos de parte de magasIN para aprovechar esta temporada de rebajas y triunfar con tus compras sin arruinarte con los primeros descuentos del año.

Limpia tu armario a fondo

El primer paso para comprar bien y responsablemente durante las rebajas es conocer el estado real de tu armario antes de sumergirte a través de las puertas automáticas de cualquier tienda de moda.

Tras el transcurso de todo un año, siéntate una tarde en tu habitación y limpia en profundidad todo el contenido de tu armario. Deshazte de todas aquellas prendas que ya no utilizas o, simplemente, han dejado de gustarte. Puedes venderlas en alguna plataforma de segunda mano, regalárselas a una amiga o donarlas a la beneficencia.

Lo importante no es solo que hagas espacio en tu armario para añadir todas tus nuevas adquisiciones, sino que consigas ver qué prendas te faltan o necesitan una reposición, y qué prendas ya tienes y no necesitas volver a comprar por muy barata que la encuentres.

Haz una lista con las prendas que deseas comprar

Las wishlist sí que son el verdadero mejor amigo del ser humano. Organizar por puntos la información cuando esta nos excede es una solución infalible. En época de rebajas, haz una lista con todas esas prendas que quieres adquirir.

Así cuando vayas a comprar a la tienda podrás ir haciendo check en cada punto, de tal manera que te asegures de que cada compra es acertada. Además, cuando compres algo que está fuera de tu lista, sabrás que se trata de un capricho más que una necesidad, y serás más consciente del dinero que te estás gastando en él.

Establece un presupuesto máximo

Este es, probablemente, uno de los consejos más eficaces: establece un presupuesto máximo y, sobre todo, no te lo saltes. En función de tus ahorros y capacidades, piensa racionalmente en cuánto dinero quieres invertir. Guardar los tickets de cada compra que vayas haciendo te servirá para poder organizar tus posibles devoluciones más tarde, pero también para llevar un control de tu total de gastos. Si crees que estás sobrepasando tu presupuesto inicial, significa que ha llegado el momento de dejar de comprar.

Aprovecha para reponer tus básicos

Después de haber hecho esa necesaria limpieza en tu armario, seguro que has detectado que hay ciertas prendas a las que no les vendría nada mal un recambio por una versión mejor o, al menos, algo más nueva. Aprovecha para reponer ese jersey desgastado o esos pantalones rotos que no paras de ponerte.

También puedes pensar en qué tipo de prendas son las que más utilizas en tu vida diaria, para hacerte con ellas en diferentes colores de tal manera que te asegures de que encontrarás una utilidad en todo lo que compres.

Construye tu fondo de armario a partir de los básicos de siempre, al más puro estilo copencore.

No te sumes a una tendencia si no es de tu estilo

Bien es sabido que las tendencias van y vienen, pero tu estilo personal, permanece. Por eso es importante que, a la hora de ir de rebajas, te inspires con las nuevas tendencias, pero adaptándolas a tus gustos y necesidades más personales. Aunque no pares de verlos, no es necesario que compres un plumas de color fucsia o unas botas mosqueteras si no te gustan realmente.

Invierte mejor en aquellas prendas de mayor calidad o de marca que has querido adquirir durante toda la temporada, pero a las que te has resistido por su elevado precio. Esa sí será una compra con la que te sentirás orgullosa.

Aquí incluimos también el consejo de no comprar prendas especiales si no se tiene ningún evento especial al que acudir próximamente. Sino lo único que conseguirás es que esa prenda recubierta de lentejuelas acumule polvo desde el fondo de tu armario.

