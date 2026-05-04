Deja de esperar y empieza a tomar el control de tu carrera en tecnología hoy

Este libro tiene sus raíces mucho antes de que me sentara a escribirlo. Nació de una incomodidad constante, de observar patrones que se repetían en mujeres brillantes en el sector y de una pregunta que me ha acompañado durante años: si somos tan capaces, ¿por qué tantas veces dudamos?
Bloom! comenzó como una conversación interna, casi como un recordatorio que me repetía después de reuniones, mentorías o charlas. Siempre pensaba: algún día tengo que organizar todo esto. Y ese 'algún día' llegó cuando comprendí que no era sólo mi experiencia, sino una vivencia compartida.
El objetivo del libro no es convencerte de nada, sino ofrecerte un marco. Un espacio para reflexionar sobre tu carrera con la misma seriedad con la que abordamos un proyecto tecnológico, sin perder de vista la humanidad, el contexto y el sentido crítico. Gestionar tu carrera también es una decisión estratégica.
A lo largo de estas páginas, hablo de tecnología, sí, pero sobre todo de nosotras dentro de ella. De cómo pensamos, de lo que creemos sobre nuestro valor y de cómo esas creencias, muchas veces invisibles, terminan influyendo más que cualquier limitación externa.
Hay datos, muchos. Porque la evidencia es importante y porque desmantelar mitos requiere algo más que intuiciones. Pero también hay historias, anécdotas reales y situaciones que probablemente te resulten demasiado familiares como para ignorarlas con una sonrisa incómoda.
Esto no es un manual de autoayuda ni uno para 'arreglarte'. Tampoco es un panfleto ni una lista de consignas. Es una invitación a mirarte con rigor y curiosidad, a identificar qué está bajo tu control y qué no, y a decidir desde ahí.
Hablo de propósito, pero sin misticismo. Del 'para qué' como brújula práctica en un entorno exigente y cambiante. Hablo de creencias limitantes, del síndrome del impostor, de la ambición mal entendida y de la dificultad de ocupar espacio sin pedir permiso.
También hablo de florecer, pero no de una manera naïve, sino como un concepto que tiene respaldo en la psicología y la ciencia del bienestar. Se trata de crecer sin agotarse, de rendir sin traicionarse y de avanzar sin perder tu propia voz. Spoiler: no se trata de hacerlo todo mejor.
Entre cada capítulo, encontrarás preguntas, marcos de reflexión y ejercicios que no buscan respuestas perfectas, sino respuestas honestas. Este libro no sólo se lee, sino que se trabaja. A veces con una ceja levantada y otras con una risa nerviosa.
Hay humor, porque tomarnos demasiado en serio no suele ayudarnos a avanzar. Y también hay incomodidad, porque crecer rara vez es un proceso limpio o lineal. Si en algún momento piensas "esto me lo podrían haber contado antes", entonces vamos por buen camino.
Bloom! está diseñado para mujeres que trabajan en tecnología, pero no sólo para aquellas que escriben código. No importa si estás comenzando, liderando equipos o replanteándote tu próximo paso. La pregunta no es dónde te encuentras, sino cómo te estás gestionando.
Si este libro logra que te cuestiones alguna creencia, que levantes la mano una vez más o que dejes de esperar el momento perfecto para avanzar, habrá cumplido su propósito. El resto, como todo lo importante, lo decidirás tú mientras lees.