Mª José Sánchez Yago: "Tu mirada interna debe rascar el barro hasta encontrar el diamante que ya habita en ti"

María José Sánchez Yago junto a la portada de su primer libro 'Érase una vez una persona que quería vivir mejor...'.

Esta trilogía humanista acompaña a cada persona en tres movimientos encadenados: que aprendas a vivir mejor por dentro, que transformes algunos hábitos de tu vida y que ejerzas un liderazgo humanista para vivir más serena, sabia y estable.

El primer libro, Érase una vez una persona que quería vivir mejor… (Editorial Autografía, 2020) es tu puerta de entrada. Empieza metiéndose de lleno en la intimidad de tu mente: tus pensamientos, la conversación interior, vamos, la forma en la que te cuentas tu vida.

La tesis de fondo es sencilla: la calidad de tu experiencia externa está ligada a la calidad de tu mundo interno. Desde ahí, el libro te invita a pasar de la queja a una responsabilidad amable: no controlas lo que ocurre, sí cómo lo miras, vives y respondes y lejos de ser un tratado erudito, es acompañamiento cercano: ejemplos cotidianos, metáforas, ejercicios.

En esta obra, los 'pensamientos diamante' se van desvelando para que ejercites una mirada interna que rasca el barro y deja ver el valor que ya hay en ti. Quiero que experimentes que vivir mejor no es un lujo, sino un camino muy accesible.

El segundo libro, Érase una vez una persona que quería cambiar sus hábitos… (Anaya Multimedia, 2023) toma el relevo: si ya sabes que quieres vivir mejor, ¿qué estructuras concretas de tu vida sostienen tu automático?

La mirada humanista se posa sobre la arquitectura del hábito, no desde la obsesión, sino desde el respeto a la persona que eres; ya eres perfecta a tu manera. Exploramos cómo se generan los hábitos, cómo dejan huellas emocionales y pasan del modo consciente al modo automático.

Propongo una ética del cambio: ganancias emocionales, hábitos vacuna, redes de hábitos e invito a activar el diamante interior para elegir, con libertad, qué hábito merece la pena transformar ahora. Cambiar hábitos se convierte en un acto de amor propio lúcido.

El tercer libro, Liderazgo básico (Kolima Books, 2025), es la joya de la corona. Completa la trilogía con una idea fuerza: tú eres, de algún modo, directora general de tu propia vida.

Articula un mapa de 'energías ascendentes' (paz, amor o pureza) y 'energías descendentes' (ego, ira o apego). Esa cartografía te ayuda a distinguir desde dónde tomas decisiones, cómo tratas a las personas y cómo la persona que eres puede ser diferencial en un mundo que está patas arriba.

Este último volumen te devuelve constantemente al mismo eje: cuidar el 'barco' interior para poder navegar una mar cada vez más brava.

Liderar es aprender a leer la vida en tiempo real, no la quiniela el lunes; es prepararse antes de la tormenta y, desde ahí, te propongo prácticas muy concretas.

El estilo lo mantengo cercano, práctico, esto va más de imágenes y preguntas que de recetas cerradas.

Leídos como una trilogía, estos tres libros dibujan un arco humanista: de la conciencia interna a la coherencia de tus hábitos y, desde ahí, a un liderazgo que pone en el centro la dignidad, la libertad interior y la responsabilidad ante los demás.

En mis libros te miro siempre como alguien capaz, valiosa, en camino; no como un problema a corregir, sino como un diamante que merece brillar en la vida real, con humor, profundidad y humanidad.

Y para que pruebes la trilogía, sorteamos dos libros de cada… ¡un total de seis! Si quieres participar, pulsa el botón.