Susana Hornos, actriz, dramaturga y ahora novelista, ha construido una carrera artística de más de veinticinco años entre España y Argentina.

Tras cosechar éxitos internacionales como su unipersonal Demasiado joven para ser viuda, premiado en Nueva York, ahora nos sorprende con Mañana seremos otro día, su debut como escritora.

Una novela que, lejos de quedarse en la superficie, se sumerge en temas como la violencia de género, la homofobia y la capacidad humana de reconstruirse tras el trauma.

Las palabras de la autora

Empecé a escribir de chica gracias al empeño de un tío, después, a las historias que escuchaba de mis abuelas, comencé a darles forma de cuento. Años más tarde, en Argentina, una compañera me propuso convertirlo en teatro.

Todo ese periplo de actriz, directora, titiritera, me ha convertido en creadora autodidacta, solitaria y agradecida. Necesité un último empujón para convertirme en novelista: que tres varones me hundieran la vida.

Había comenzado a crear mis protagonistas sin saber qué camino tomarían, si el teatro o quizás un cuento. Cuando estos tres seres, a quienes agradezco en el libro su empujón al abismo, me dieron la patada final, no me quedó otra. O cedía a su objetivo: hundirme, o volvía a mis orígenes y salvación: escribir.

No lo sabía cuando arranqué la novela, pero Carmen y Tomás son una metáfora de mi propio proceso, son la prueba de que hasta en el peor momento de tu vida, puede aparecer un/a compañero/a dispuesto a salvarte.

Cada vez que los lectores me mencionan la esperanza que les ha dejado Mañana seremos otro día, pienso que la mejor venganza, a veces, no es otra que nuestra felicidad: aprender a seguir adelante.