Las decisiones que tomamos durante la menopausia cuentan: deja de pelearte con tu cuerpo y esfuérzate en entenderlo

Soy Rosana, especializada en mujeres en menopausia. Pasé por esta etapa con muchos síntomas y muchísima frustración, porque antes no había casi información.

Me formé, cambié mi estilo de vida y decidí ayudar a otras que lo están pasando mal a recuperar su salud, energía, alegría, dormir mejor, su peso... y volver a reconocerse otra vez.

Esta etapa femenina nos llega sin aviso; un día te levantas y no te reconoces. Por eso decidí escribir un libro, fácil y sencillo de entender para las que lo sufren.

De repente, todo lo que nos funciona deja de hacerlo y nuestro cuerpo cambia, nos hinchamos mucho, padecemos insomnio, cansancio, tristeza, kilos de más...

No sabes si es normal o nos estamos volviendo locas. Y lo peor es que nadie nos explica nada, que todo esto es habitual, que el organismo únicamente necesita herramientas nuevas.

Por eso escribí En menopausia toma buenas decisiones, porque a mí también me pasó y vi a muchas mujeres sufriendo sin saber lo que les está sucediendo.

Quería hacer algo diferente y cercano que se leyera rápidamente y que diera una perspectiva real sobre nuestra situación. Pretendía que fuera como una charla de amigas, donde nos contamos nuestros problemas.

La recomendación de "tomar buenas decisiones" no es solo un título, sino una invitación a reconectar con nosotras desde el amor, aprender a priorizarnos, a querernos, entendernos un poquito más y no ser tan exigentes.

Además, en esta etapa de la vida cada paso que damos cuenta más de lo que pensamos.

La alimentación y el ejercicio impactan directamente en nuestra salud, alegría, sueño... Todo suma y es fundamental tratar de tomar buenas decisiones.

En este libro, te cuento los motivos por los que no puedes hacer lo mismo que cuando tenías 30 años.

Nuestro cuerpo ha cambiado y nos está aleccionando: nos habla y nos dice que paremos. Ahora más que nunca, somos nuestra prioridad.

Te enseño a comer sin inflamarte y a hacer deporte para quemar grasa sin necesitar invertir muchas horas en el gimnasio. Vas a encontrar un manual para no tenerle miedo a la báscula ni a los carbohidratos.

Hablo de hormonas, músculo, digestión, descanso… y también de lo cruel que es la mentalidad, de la autoestima y del autocuidado. Todo con un punto de humor, porque me parece fundamental tomarse la vida con actitud positiva.

Quizás te suene eso de "¡Cuando salgo a cenar, al día siguiente peso un kilo más!", pues te confirmo: tranquila, no es grasa sino agua. La grasa se gana y se pierde poco a poco.

Si estás hinchada, no duermes, te sientes cansada, o con falta de energía… aquí explico cómo recuperarte. Pero no con dietas que no funcionan y ralentizan el metabolismo, se trata de aprender a comer.

No es un libro milagroso, pero si lo pones en práctica te va a ayudar a que vuelvas a ser tú otra vez, e incluso a que alcances una versión mejor de ti y vuelvas a reconocerte.

No te doy reglas: te doy opciones, te enseño a comer y a combinar los alimentos. De este modo entenderás a tu cuerpo y dejarás de pelearte con él.

Porque no se trata de ser perfecta, sino de llevar una vida lo más sana posible, de ser conscientes, conocernos y aprender a cuidarnos.

Porque nuestro cuerpo es nuestro templo, y salud no es solamente lo que comemos, también es lo que pensamos.

Y ya que pasamos la mayor parte de nuestra vida dentro de nuestra cabeza, hagamos que sea un lugar agradable y sano en el que estar.

Cuando me dicen: "Gracias Rosana por tu libro" entiendo lo que me pasa... el esfuerzo valió la pena.





