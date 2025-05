"Son tiempos de escapismo y evasión": la gran lección tras 'Bloomsbury', la primera novela de Diana Lado

Son tiempos de escapismo y evasión. Cuando la realidad nos parece cruel, lo único que nos queda es acudir al arte y a la cultura para encontrar la verdad. Así nace Bloomsbury, como una guía de supervivencia, aunque sea una novela, y por definición, una historia de ficción.

"Solamente me importa la verdad, la belleza, y la semiótica", le dice el maestro de ballet Pascal Zanetti a Carlota, protagonista de Bloomsbury. Y esta cita bien nos la podríamos aplicar en el día a día. Para todo. Si buscamos la verdad para aclarar nuestra mente, la belleza para nutrir el alma y el significado real de las señales que se nos transmiten para, así, discernir autenticidad en lo ajeno, vamos por el buen camino. La realidad es la que es. Pero seamos idealistas. Como Carlota.

Carlota, la protagonista de Bloomsbury, vive una vida sin ambiciones y aparentemente fácil en la Barcelona de principios de los años 2000 cuando, de forma inesperada, se queda sola a las puertas de la edad adulta y tiene que salir adelante por ella misma. Afrontará la oscuridad de su tristeza y la desidia de las obligaciones a base de unas ansias aspiracionales y una inocencia de subsistencia que la hacen superficial y entrañable a partes iguales.

No diré más sobre Bloomsbury. Soy de las que no leen prólogos y, apenas, las sinopsis, por lo que no estropearé la experiencia para las que no hayan leído Bloomsbury todavía. Pero lo que podemos aprender de Carlota, es cómo su huida a través del arte, la música y la cultura, le da la libertad que tanto ansía. Aunque también hay momentos muy fuertes, de autodestrucción, que representan ese escapismo y evasión que son peligrosos.

Es la eterna contradicción de las personas, creación como opuesto a destrucción. Parece que el ser humano, si no está creando está destruyendo. Así que mejor crear. Para mí, crear es escribir. Es mi escapismo y mi evasión. Escribo desde muy pequeña. Leer fue mi primer amor, y la literatura fue lo que me llevó a hacer teatro

desde la niñez.

En mi vida adulta seguí con ese trabajo colaborativo en Los Ángeles, haciendo teatro, cortos, pelis independientes, ayudando a mis amigos a hacer sus proyectos audiovisuales... Me apasiona formar parte de un colectivo colaborativo. Pero hay algo precioso en el trabajo individual del escritor, y haber llegado nueva a una ciudad como Madrid me ha dado ese espacio y esa soledad para revisitarlo. Querida lectora, sigue leyendo. Sigue creando. Son tiempos de escapismo y evasión, y tú ya has tomado el camino correcto.