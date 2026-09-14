Las expertas en belleza coinciden: "A partir de los 50, aplica vaselina en la ojera antes del corrector para rejuvenecer la mirada"

Las ojeras son una de las preocupaciones estéticas más habituales y no siempre aparecen por dormir poco. La genética, la exposición solar, las alergias, la deshidratación o el propio envejecimiento también pueden hacer que se vuelvan más visibles.

Todo ello sumado a que, con el paso del tiempo, la piel del contorno de los ojos se vuelve más fina y pierde elasticidad, lo que puede acentuar el tono oscuro y dar al rostro un aspecto más cansado.

Entre los cuidados más sencillos destaca la vaselina, un producto conocido por su capacidad para ayudar a reducir la pérdida de agua de la piel. Aplicada en pequeñas cantidades, puede mantener el contorno más hidratado y suave.

Vaselina en la ojera

Teniendo en cuenta que este truco de belleza no elimina las ojeras por sí sola, especialmente cuando su origen es genético, vascular o pigmentario, sí que puede mejorar notablemente su aspecto.

Se trata de una práctica que ha captado la atención de muchos, generando dudas y preguntas sobre si la vaselina puede rivalizar con los productos convencionales diseñados específicamente para abordar este problema en la zona de los ojos.

Para llevarlo a cabo, simplemente tendrás que limpiar tu rostro y aplicar un ligero toque de vaselina en la zona de las ojeras antes de utilizar maquillaje y corrector para lograr un acabado más suave y evitar que el producto se agriete o marque líneas finas, pero que, sobre todo, podrá ayudarte a acabar con la ojera.

Además de mejorar la apariencia del maquillaje, la vaselina también actúa como una barrera que evita la pérdida de humedad de la piel, al tiempo que la hidrata y suaviza.

La vaselina actúa como un humectante adicional, ayudando a retener la humedad natural de la piel y proporcionando una textura más suave, lo que es especialmente útil en la delicada zona de las ojeras.

Beneficios de la vaselina

La aplicación de vaselina en la zona de las ojeras puede proporcionar varios beneficios para la piel y mejorar la aplicación del maquillaje. Aun así, es importante recordar que la cantidad de vaselina utilizada debe ser moderada, ya que aplicar demasiado producto puede hacer que el maquillaje no se adhiera correctamente.

También es recomendable utilizar vaselina pura y asegurarse de que no cause irritación en la piel. Estos son algunos de sus beneficios añadidos:

Hidratación profunda: La vaselina forma una barrera que ayuda a retener la humedad en la piel, evitando la sequedad en la delicada área de las ojeras.

La vaselina forma una barrera que ayuda a retener la humedad en la piel, evitando la sequedad en la delicada área de las ojeras. Prevención de líneas finas y arrugas: Al mantener la piel bien hidratada, la vaselina puede ayudar a prevenir la formación de líneas finas y arrugas, especialmente en una zona propensa a la sequedad.

Al mantener la piel bien hidratada, la vaselina puede ayudar a prevenir la formación de líneas finas y arrugas, especialmente en una zona propensa a la sequedad. Prebase para el maquillaje: La vaselina crea una superficie suave y uniforme, actuando como una base ideal para la aplicación de maquillaje y corrector. Esto evita que el maquillaje se acumule en las líneas de expresión.

La vaselina crea una superficie suave y uniforme, actuando como una base ideal para la aplicación de maquillaje y corrector. Esto evita que el maquillaje se acumule en las líneas de expresión. Reducción del aspecto cansado: Al hidratar la piel y suavizar la apariencia de las ojeras, la vaselina puede contribuir a reducir el aspecto cansado y mejorar la luminosidad del área de los ojos.

Al hidratar la piel y suavizar la apariencia de las ojeras, la vaselina puede contribuir a reducir el aspecto cansado y mejorar la luminosidad del área de los ojos. Evita que el maquillaje se cuartee: La vaselina actúa como un sellador natural, ayudando a que el maquillaje y el corrector se adhieran de manera uniforme y evitando que se cuarteen a lo largo del día.

La vaselina actúa como un sellador natural, ayudando a que el maquillaje y el corrector se adhieran de manera uniforme y evitando que se cuarteen a lo largo del día. Cuidado de la piel durante la noche: Aplicar vaselina antes de dormir puede ser beneficioso para mantener la hidratación de la piel durante la noche, ayudando a reducir la apariencia de ojeras y bolsas al despertar.

Antes del corrector

Pero más allá de sus beneficios, ¿qué es realmente lo que hace la vaselina cuando la aplicamos antes que el contorno de ojos?

En realidad, el secreto detrás de este consejo radica en que la vaselina principalmente tiene propiedades oclusivas, es decir, forma una capa sobre la piel que impide que la hidratación se evapore. Cuando se trata de aplicarla en el área delicada del contorno de ojos, lo más recomendable es optar por un producto especialmente diseñado para esa zona.

Dado que el contorno de ojos tiene la piel más fina de todo el rostro, es crucial cuidarlo con un cosmético específico que contenga ingredientes beneficiosos como vitamina C o ácido hialurónico.

La sugerencia es aplicar primero este producto específico y, si notamos que el contorno de ojos está particularmente deshidratado, entonces podemos agregar una fina capa de vaselina. Esto ayudará a evitar que el producto previamente aplicado se evapore o no se absorba por completo.