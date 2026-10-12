Las expertas coinciden: "A partir de los 50, para disimular las arrugas de la boca evita los pintalabios muy fluidos"

La piel del rostro experimenta cambios con el paso del tiempo que también afectan al maquillaje. Las arrugas de expresión, las pequeñas líneas del contorno de los labios y la pérdida progresiva de firmeza pueden hacer que aplicar el pintalabios no resulte tan sencillo como antes.

El color se desliza, el perfil pierde precisión y el acabado requiere algunos cuidados adicionales. Pero tener los labios maduros no significa renunciar a los tonos intensos ni a una boca bien definida.

Los maquilladores profesionales coinciden en que es posible conseguir un resultado elegante, favorecedor y duradero a cualquier edad. La clave está en adaptar la técnica a las necesidades de la piel y prestar atención a pequeños detalles que marcan la diferencia.

Existe un truco de maquillaje especialmente útil para maquillar los labios con arrugas sin que el producto se desplace ni el contorno pierda definición que es utilizar lápiz de labios y evitar pintalabios demasiado fluidos.

Una técnica sencilla que ayuda a realzar la forma natural de la boca y a evitar uno de los problemas más habituales a partir de cierta edad para que el labial termine acumulándose en las pequeñas líneas verticales conocidas como código de barras.

Labios con arrugas

Conforme la piel del rostro va perdiendo firmeza, aparecen arrugas en los labios, sobre todo las verticales que aparecen justo sobre el labio superior. Las conocidas como "código de barras", pueden hacer que incluso el mejor labial se deslice fuera del contorno con el paso de las horas.

Ello sumado a la pérdida de volumen en las comisuras, que tiende a crear pliegues donde el pintalabios se acumula, dejando un acabado desigual y poco favorecedor.

La buena noticia es que no necesitas renunciar a tus colores favoritos ni limitarte a los tonos nude. Siguiendo unos sencillos pasos y con los productos adecuados, puedes conseguir unos labios definidos, lisos y jóvenes.

Asegúrate de que la piel esté bien hidratada antes de nada. Utiliza un bálsamo labial nutritivo y déjalo actuar unos minutos para que la zona esté suave y sin grietas. Si tienes tiempo, exfoliar los labios suavemente una vez a la semana también ayuda a mejorar la textura y a que el maquillaje se adhiera mejor.

antes de nada. Utiliza un bálsamo labial nutritivo y déjalo actuar unos minutos para que la zona esté suave y sin grietas. Si tienes tiempo, exfoliar los labios suavemente una vez a la semana también ayuda a mejorar la textura y a que el maquillaje se adhiera mejor. Uno de los errores más comunes al maquillar labios con arrugas es no perfilar correctamente. El perfilador es imprescindible, ya que actúa como una barrera física que impide que el labial se deslice por las líneas de expresión.

Para maquillar los labios maduros, comienza perfilando la boca con un lápiz justo sobre su línea natural, sin dibujarla por dentro ni excederte por fuera.

Presta especial atención a las comisuras, manteniendo los labios ligeramente entreabiertos y difumina el trazo hacia el interior para evitar que el producto se acumule en las arrugas.

Después, rellena todo el labio con el mismo lápiz. Así conseguirás una base uniforme y prolongarás la duración del color. A continuación, aplica el pintalabios con un pincel específico, que permite trabajar con mayor precisión y evitar que el producto se salga del contorno.

En cuanto a la textura, apuesta por labiales cremosos, semimates o de larga duración. Los gloss y los acabados demasiado satinados pueden deslizarse con mayor facilidad hacia las pequeñas líneas del contorno.

El último paso consiste en aplicar un poco de corrector justo por fuera del perfilado, con ayuda de un pincel plano. Difumínalo con las yemas de los dedos para integrarlo con la piel y conseguir un acabado limpio y natural.

Labios sin color

Maquillar los labios a diario no es una obligación, pero si quieres disimular el contorno envejecido, puedes recurrir al perfilador invisible de silicona.

Este tipo de lápiz, totalmente transparente, crea una barrera que evita que cualquier producto se desplace, incluso si solo usas bálsamo o un toque de color natural. Es ideal para días en los que buscas un look sin esfuerzo, pero cuidado.

A pesar de que los tonos naturales son siempre una apuesta segura, no hay razón para evitar los colores intensos. El rojo, el burdeos o incluso el fucsia pueden quedar espectaculares si se aplican correctamente.

Escoge tonos que armonicen con tu tono de piel y subtono (cálido o frío). Por ejemplo, los tonos frambuesa, coral suave, vino o cereza suelen favorecer a casi todos los rostros maduros. Por otro lado, evita tonos demasiado oscuros o marrones, que pueden endurecer las facciones o hacer que los labios se vean más delgados.