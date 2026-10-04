Los cosmetólogos coinciden: "Así es como puedes aplicar la crema Nivea de la lata azul para ayudar a eliminar las patas de gallo"

Todos tenemos un cosmético que forma parte de nuestra vida y nuestros neceseres y, si existe un clásico que se lleva utilizando desde hace más de 100 años que encaja en esa descripción es la crema Nivea de la lata azul.

Su fórmula contiene, entre otros ingredientes, glicerina y pantenol, dos componentes con capacidad hidratante que ayudan a mantener la piel suave y flexible.

Y aunque no puede hacer desaparecer las patas de gallo, sí puede mejorar temporalmente el aspecto de las líneas finas cuando la piel está correctamente hidratada.

Las arrugas alrededor de los ojos forman parte del envejecimiento natural. Aparecen, entre otros motivos, por los movimientos repetidos de la musculatura facial y se hacen más visibles con el paso del tiempo a medida que la piel pierde elasticidad.

La importancia de la hidratación

El contorno de los ojos es una de las zonas más delicadas del rostro. La piel es fina y está sometida constantemente al movimiento de los músculos al sonreír, gesticular o entrecerrar los ojos.

Por eso, cuando existe sequedad, las pequeñas líneas pueden resultar todavía más evidentes. La hidratación ayuda a retener agua en la piel y puede hacer que algunas líneas finas se vean menos marcadas, aunque este efecto no significa que la arruga haya desaparecido.

La Academia Americana de Dermatología señala precisamente que una buena hidratación puede reducir la apariencia de determinadas líneas finas y aportar un aspecto más luminoso.

En este sentido, la lata azul puede tener un papel dentro de una rutina sencilla. Nivea indica que su crema está formulada como una emulsión de agua en aceite y que ingredientes como la glicerina y el pantenol contribuyen a mantener la piel hidratada, suave y flexible.

El resultado que se puede esperar, por tanto, es una piel con una apariencia más fresca y nutrida. No un efecto lifting ni una eliminación de las patas de gallo.

Nivea en el contorno de ojos

Si se quiere incorporar este clásico a la rutina facial, lo importante es utilizar una cantidad pequeña y extenderla con suavidad. No hace falta realizar un masaje intenso ni frotar la piel.

Por la noche, después de limpiar el rostro, puede aplicarse una fina capa en el contorno de los ojos, evitando el contacto directo con el interior del ojo. La propia marca recomienda aplicar la crema sobre la piel limpia y advierte que debe evitarse el contacto con los ojos.

La textura más rica de la Nivea Creme puede resultar especialmente agradable en pieles secas, aunque no todas las pieles necesitan el mismo tipo de hidratante. En una zona tan delicada, además, conviene introducir cualquier producto nuevo de manera progresiva y observar cómo responde la piel.

Lo que no resulta recomendable es mezclar la crema con ingredientes caseros, como aceite esencial de romero o cápsulas de vitamina E, para intentar multiplicar sus efectos. No hay que confundir una receta popular con un tratamiento cosmético cuya eficacia esté demostrada.

El verdadero gesto antiedad

Si hablamos de prevenir y cuidar las patas de gallo, hay un hábito mucho más importante que cualquier mezcla casera: la protección solar diaria.

La radiación ultravioleta acelera el fotoenvejecimiento y contribuye a la aparición de arrugas. La Academia Americana de Dermatología recomienda utilizar todos los días protección de amplio espectro con SPF 30 o superior.

La hidratación también tiene un papel relevante, pero sus efectos son principalmente de apariencia y confort. Para tratar signos concretos del envejecimiento, existen activos con mayor evidencia, entre ellos los retinoides, que pueden mejorar las líneas finas y las arrugas, aunque deben elegirse teniendo en cuenta el tipo de piel y las indicaciones de un profesional.

La lata azul puede seguir siendo ese producto sencillo que ayuda a mantener la piel hidratada. Su valor está precisamente ahí: en aportar humedad y suavidad, no en prometer que una crema clásica puede borrar una arruga.

Así que sí, una piel bien hidratada puede verse más luminosa, flexible y con las líneas finas menos visibles. Pero si el objetivo es cuidar el contorno de los ojos a largo plazo, la combinación más sensata pasa por hidratación, protección solar y, cuando sea necesario, productos antiedad formulados específicamente para cada necesidad.