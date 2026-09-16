Los expertos en belleza lo tienen claro: tener buena cara te lleva 5 minutos y cuesta menos de 7 €

Las mañanas en general es un "no parar" antes de ponernos manos a la obra con nuestra rutina. Si a todo ello sumamos que nos queremos ver guapas, pero sin que nos quite tiempo que no tenemos, este paso se puede llegar a convertir en una pesadilla.

Los maquilladores y expertos en belleza confirman que conseguir ese efecto buena cara es mucho más fácil de lo que podemos pensar. Un poco de luz en la mirada, algo de color en los labios, una sombra que aporte profundidad y una piel que aguante durante horas pueden marcar la diferencia.

La tendencia no makeup makeup lleva tiempo demostrando que el maquillaje más favorecedor no siempre es el más elaborado. La idea es trabajar únicamente las zonas que necesitan un pequeño toque y utilizar productos fáciles de aplicar.

Guapa en 5 minutos

Seamos realistas: no a todas nos funciona lavarnos la cara, echarnos nuestra hidratante y protección solar y salir a la calle. La realidad necesita un poquito más de técnica.

Conforme vamos cumpliendo años nos exigimos a nosotras mismas ir corrigiendo ciertas imperfecciones y resaltando otros rasgos. O, simplemente, hemos pasado una mala noche, y queremos darnos un extra de mimos para mostrar nuestra mejor versión.

Sea como sea, aquí te presentamos cinco imprescindibles para conseguir un ritual completo en apenas cinco minutos. Además, son la de la marca de maquillaje y cosmética Sheglam, conocida por sus sorprendentes resultados y precios accesibles.

Ya no hay excusas para no deslumbrar cada mañana. Toma nota que aquí te presentamos tu nueva rutina de belleza:

Primero, despierta la mirada

El primer paso está en una de las zonas que más acusan el cansancio: el contorno de ojos.

Su tono naranja ayuda a neutralizar visualmente las ojeras y aporta luminosidad a una mirada cansada. Su fórmula cremosa incorpora cafeína, tocoferol y escualano y está diseñada para integrarse en la piel sin acumularse ni cuartearse.

Wake Up Call, corrector de ojeras de Sheglam (5,99 €) Cesión

El truco es aplicar una pequeña cantidad únicamente donde exista oscuridad y difuminar bien. El objetivo no es cubrir toda la zona con una capa gruesa, sino devolverle luz.

Añade color a los párpados sin complicarte

Una vez corregida la mirada, llega el turno de los ojos. Este formato es especialmente práctico para quienes no quieren utilizar brochas ni dedicar demasiado tiempo al maquillaje.

La sombra se desliza sobre el párpado, se difumina fácilmente y está disponible en acabados mate y brillante. Además, es resistente al agua y de larga duración.

Creamsicle, sombra de ojos en barra de Sheglam (5,99 €) Cesión

El truco es dibujar directamente sobre el párpado y difuminar con la yema del dedo antes de que se asiente. Un gesto rápido que permite conseguir profundidad sin construir un maquillaje complicado.

Ojos, cejas y labios perfectos en un solo producto

Aquí entra uno de los productos más prácticos del neceser. El delineador más versátil y cómodo del mercado.

Su particularidad es que puede utilizarse como lápiz de cejas, delineador de ojos y delineador de labios, entre otros usos. Es el tipo de producto que encaja especialmente bien con el maquillaje diario: ocupa poco espacio y permite resolver varios pasos con un único lápiz.

The Everywhere, delineador en lápiz 4 en 1 de Sheglam (7,99 €) Cesión

El truco está en utilizarlo para marcar suavemente las cejas y definir la línea de las pestañas. Después, puedes emplearlo también para perfilar los labios antes del último paso.

El toque de frescura

Los labios son capaces de cambiar por completo el resultado final. Con este brillo labial sólido incorpora micropartículas reflectantes que aportan color y luminosidad, además de aceite de coco para ayudar a mantener los labios hidratados.

El resultado busca ese efecto de labios jugosos que funciona especialmente bien cuando el resto del maquillaje es sencillo.

Pout-Perfect, volumen de labios brillante de Sheglam (5,99 €) Cesión

El truco para conseguir un "acabado WOW" es aplicarlo directamente en el centro del labio y extender hacia las comisuras para conseguir un acabado brillante sin recargar el rostro.

Para terminar, fija una piel impecable

El último paso es conseguir que todo permanezca en su sitio. Este spray fijador ayuda a controlar el exceso de brillo y aporta un efecto matificante, mientras deja la piel suave y con un acabado luminoso y sedoso.

Spray fijador Lock'd In de Sheglam (6,99 €) Cesión

El truco es pulverizarlo al finalizar el maquillaje para ayudar a fijar el resultado y conseguir que todos los productos se integren visualmente.

El resultado es ese efecto buena cara sin esfuerzo que cada vez buscamos más: una mirada más despierta, unos ojos definidos, labios jugosos y una piel con aspecto cuidado.

Cinco productos y unos pocos minutos pueden ser suficientes para salir de casa con un maquillaje favorecedor, rápido y fácil de repetir cada mañana.