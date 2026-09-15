Sophia Loren (91 años): "Como pasta a diario, pero me levanto temprano todos los días y camino 1 hora"

Llegar a los 90 años manteniendo la elegancia, la vitalidad y el carácter que han convertido a Sophia Loren en un icono no está al alcance de cualquiera.

La actriz italiana, leyenda del cine y uno de los grandes símbolos de la belleza mediterránea, ha demostrado que cumplir años no tiene por qué estar reñido con sentirse bien y disfrutar de la vida.

Su secreto de belleza, lejos de depender de sofisticados tratamientos o de una interminable colección de cosméticos, tiene mucho más que ver con la forma de afrontar el paso del tiempo.

Loren siempre ha defendido una filosofía basada en mantenerse activa, disfrutar de la comida y conservar una actitud positiva.

Su manera de entender el envejecimiento tampoco encaja con la obsesión por borrar cada arruga. Al contrario, la actriz ha construido durante décadas una imagen basada en la naturalidad, la seguridad y una personalidad arrolladora que continúa intacta.

Es precisamente ahí donde reside una de sus principales lecciones: la belleza no desaparece con los años, sino que cambia. Cuidarse, mantenerse en movimiento y disfrutar de los pequeños placeres cotidianos forman parte de una rutina mucho más sencilla que cualquier tratamiento antiedad.

Rutina de belleza

Como ha explicado la propia Loren en diferentes ocasiones, mantenerse activa es una de las claves para sentirse bien con el paso de los años. Una filosofía de vida que demuestra que la mejor rutina antiedad no siempre se encuentra en un cosmético, sino en los hábitos que repetimos cada día.

"Me levanto temprano, salgo a caminar una hora y pienso: quizás encuentre algo hermoso". Con esa simple frase, Sophia revela su secreto más auténtico.

Su caminata diaria no es un ejercicio forzado ni para presumir de forma física; es su forma de celebrar la vida, de mantenerse activa, conectada y emocionalmente equilibrada.

Llueva o haga sol, camina. Y no solo mueve su cuerpo, sino también su mente. La ciencia la respalda: caminar a diario mejora la circulación, reduce el estrés, ayuda a conservar la masa muscular y eleva el estado de ánimo, incluso a edades avanzadas.

Como explica el entrenador Juan Antonio Martín, caminar es uno de los hábitos más efectivos, sostenibles y saludables para envejecer con vitalidad. Y ella lo practica como un ritual de bienestar, no como una obligación.

La pasta, su aliado

Sophia, como buena italiana nunca renunció a uno de los grandes amores de su vida: la pasta. Pero tampoco cayó en extremos ni modas restrictivas. Ella cree en el equilibrio.

Durante años, se le atribuyó la frase "Todo lo que tengo se lo debo a los espaguetis". Con elegancia, la desmintió: "Si comes muchos espaguetis, engordas sin remedio", dijo entre risas.

Su verdadero truco está en la moderación consciente, no en la prohibición: "Ahora como pequeñas porciones, con cuidado (aunque no demasiado), y disfruto de cada bocado".

Nada de dietas extremas, conteo de calorías o alimentos prohibidos. Loren cuida su cuerpo, pero no sacrifica el placer. Su alimentación se basa en la filosofía mediterránea: aceite de oliva virgen extra, verduras frescas, legumbres, pasta bien hecha… y calidad por encima de cantidad.

Su cosmético favorito

No solo saborea el aceite de oliva. Lo usa como tratamiento de belleza desde hace décadas. Sophia ha confesado más de una vez que se da baños con "un tapón de aceite de oliva" para mantener la piel hidratada, elástica y luminosa.

Un gesto tan simple como efectivo. Sin químicos agresivos, sin exceso de productos, sin artificios. Solo nutrición, cuidado y respeto por su piel.

Pero sin duda y más allá de su físico, lo que más rejuvenece a Sophia Loren es su actitud. La actriz ha vivido pérdidas, desafíos, dificultades y momentos duros, pero nunca ha dejado de mirarse con amor, humor y fortaleza.

"La edad es una condición, no un privilegio", afirma. No huye del tiempo, lo abraza. No disfraza sus años, los celebra. "El cuerpo cambia, pero la mente no… bueno, a veces", bromea con ironía.

"Y cuando eso pasa, me digo: 'Cállate. Sé fuerte. Sigue andando. Inténtalo'. A veces se gana. A veces se aprende". Así es Sophia Loren: su visión del envejecimiento no tiene nada que ver con antiedad, sino con pro-vida. No se trata de parecer joven, sino de sentirse viva.