Alberto Sanguino, experto en peluquería: "Si tienes el pelo rizado, este corte es el mejor para rejuvenecer, da volumen y es fácil de peinar"

Las melenas rizadas ya no se esconden. Después de años en los que el sector de la belleza, y más concretamente la peluquería, ha estado dominado por los alisados, cada vez son más las mujeres que prefieren aprovechar su textura natural y convertir el volumen, el movimiento y la personalidad del rizo en protagonistas del look.

El verano, además, juega a su favor. Las altas temperaturas invitan a olvidarse del secador, reducir el uso de planchas y buscar peinados mucho más naturales que puedan secarse prácticamente solos después de salir de la ducha.

Sin embargo, conseguir unos rizos definidos y bonitos no depende únicamente de encontrar la crema, la espuma o el gel perfecto. Hay otra decisión mucho más importante: elegir bien el corte de pelo.

Y los expertos en peluquería parecen tenerlo claro. Si el objetivo es conseguir una melena favorecedora, con movimiento y fácil de mantener durante los meses de calor, las capas vuelven a convertirse en una de las mejores opciones.

Cómo transformar los rizos

En el cabello rizado, cortar no significa necesariamente perder longitud. Muchas veces basta con modificar la estructura de la melena para conseguir un cambio considerable.

Alberto Sanguino, estilista capilar y Education Manager de Llongueras, explica que este tipo de cabello permite jugar especialmente bien con las formas.

"El pelo rizado tiene textura, por lo tanto, te permite crear muchos más volúmenes y más siluetas de una manera mucho más fácil que cuando trabajamos con un cabello liso", señala.

Por eso, uno de los mayores errores puede ser mantener una melena completamente recta cuando se busca movimiento.

"Siempre funciona mucho mejor trabajar las capas, porque las capas te permiten construir siluetas alrededor del rostro", explica el experto. Un cabello rizado cortado prácticamente a una sola altura puede concentrar demasiado peso en las puntas y dejar la zona superior más plana.

"Una melena recta, completamente entera, la silueta con la que estamos creando es un volumen triangular. Es decir, mucho volumen en la zona de las puntas, pero en la zona del cráneo siempre va a quedar mucho más aplastado", añade Sanguino.

Las capas permiten precisamente romper esa forma. Bien distribuidas, ayudan a elevar el rizo, repartir el volumen y conseguir una silueta mucho más equilibrada alrededor del rostro.

La longitud no importa

Cuando llegan julio y agosto, parece inevitable relacionar comodidad con cortar varios centímetros. Sin embargo, una melena corta no tiene por qué ser siempre más fácil de mantener que una larga.

En el cabello rizado, la clave vuelve a estar en cómo se distribuye el peso. "Para ser de bajo mantenimiento, da igual que sea corto o medio largo", explica Sanguino. Eso abre las posibilidades a prácticamente cualquier estilo: desde un bob rizado hasta una media melena por los hombros o un cabello largo con capas estratégicas.

"El cabello corto o rizado siempre es muy cómodo, porque simplemente poniéndote un poquito de producto lo tienes. Pero siempre va a ser de fácil mantenimiento si tiene escalado o capas", señala.

El resultado puede ser especialmente favorecedor alrededor del rostro. Las capas más cortas permiten enmarcar facciones, crear volumen en las zonas deseadas y evitar que el peso estire demasiado el rizo.

Además, esta "arquitectura" hace que el cabello recupere su forma con mayor facilidad después de lavarlo, algo especialmente práctico durante vacaciones.

Un buen corte puede simplificar notablemente la rutina, pero no elimina la necesidad de cuidar el cabello. Sol, cloro, sal y altas temperaturas pueden aumentar la sequedad, por lo que mantener una correcta hidratación continúa siendo fundamental.

También es un buen momento para reducir las herramientas de calor y apostar por el secado al aire siempre que sea posible. Sanguino recomienda adaptar la rutina a cada patrón de rizo y seguir una técnica de definición adecuada: "Es ponerse un living, saber definir el rizo, pero dejártelo secar al aire o utilizar un poquito de difusor".