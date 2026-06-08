Alberto Dugarte, maquillador de Ana Obregón: "Las pieles maduras necesitan cremas hidratantes a base de agua"

La hidratación es uno de los pasos más importantes dentro de cualquier rutina de cuidado facial. Mantener la piel hidratada no solo ayuda a mejorar su aspecto, también refuerza la barrera cutánea y evita esa sensación de tirantez o falta de elasticidad que suele aparecer con el paso del tiempo.

A medida que la piel madura, pierde agua, firmeza y volumen de forma natural, por eso elegir una buena crema hidratante puede marcar una gran diferencia. Además de aportar comodidad, ciertas fórmulas ayudan a suavizar visualmente las líneas de expresión y consiguen que el maquillaje se vea más uniforme, fresco y luminoso durante más horas.

En este sentido, el maquillador Alberto Dugarte, conocido por trabajar con celebridades como Ana Obregón, recomienda apostar por cremas hidratantes con base de agua. Según explica, su textura ligera hidrata en profundidad sin dejar sensación grasa, algo fundamental para conseguir una piel más flexible y un acabado natural al aplicar productos como la base o el corrector.

Beneficios de las cremas hidratantes a base de agua

"Uno de los factores más notorios en una piel madura es la pérdida de colágeno y volumen", escribe Dugarte en su página web. "Con el paso de los años, va perdiendo la firmeza y, para mantenerla, la hidratación es fundamental".

De acuerdo con el experto, la hidratación interna —beber suficiente agua y consumir una dieta rica en frutas, verduras y ácidos grasos omega-3— es tan importante como una hidratación externa —mediante cremas y sueros con ingredientes humectantes como el ácido hialurónico—.

A la hora de maquillarnos, la crema hidratante también juega un papel fundamental, ya que evita que los productos aplicados se cuarteen o se asienten en las arrugas.

En este sentido, la crema específica que recomienda el experto son aquellas formuladas a base de agua. Son ligeras, frescas y no grasas, lo que supone una piel hidratada sin sentir pesadez ni obstrucción en los poros.

Las cremas con base acuosa, especialmente aquellas enriquecidas con ingredientes como ácido hialurónico, glicerina o aloe vera, actúan penetrando rápidamente las capas superficiales de la piel, proporcionando una hidratación inmediata.

Una piel bien hidratada proporciona una superficie más lisa y uniforme, lo que facilita la aplicación de productos cosméticos como la base, el corrector o los polvos compactos.

En cambio, cuando la piel está seca o deshidratada, el maquillaje tiende a asentarse en las líneas finas y acentuar imperfecciones.

Además, las cremas hidratantes acuosas se adaptan a diferentes tipos de piel sin causar obstrucciones, algo particularmente importante en pieles maduras que pueden volverse más sensibles con el tiempo.

Al no contener aceites pesados o ingredientes agresivos, son menos propensas a provocar brotes o irritación.