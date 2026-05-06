Valmont aterriza en la Costa del Sol con un exclusivo tratamiento facial en el wellness más lujoso de Málaga

El universo del lujo wellness suma una nueva experiencia en el sur de España. Valmont, la prestigiosa firma suiza de alta cosmética, aterriza en La Zambra Resort con un exclusivo pop up beauty disponible hasta septiembre en Mood Spa, el espacio dedicado al bienestar del resort.

La colaboración convierte al hotel andaluz en el único de Málaga que ofrece actualmente un tratamiento exclusivo de Valmont, una de las marcas más reconocidas del sector premium internacional.

La propuesta llega en un momento en el que el bienestar ha dejado de ser un complemento del viaje para convertirse en uno de los principales motivos para elegir destino. Y ahí, La Zambra Resort ha encontrado su propio lenguaje: lujo sin excesos, calma, experiencias sensoriales y una forma de entender el descanso mucho más pausada.

Mood Spa - La Zambra. Cedida

Ubicado entre Málaga y Marbella, en plena sierra de Mijas y a pocos minutos del Mediterráneo, el resort se ha consolidado como uno de los grandes refugios wellness de Andalucía desde su reapertura en 2022. Rodeado de vegetación, materiales cálidos y espacios abiertos, el hotel recuperó el espíritu del histórico Byblos, uno de los alojamientos más icónicos de la Costa del Sol durante las décadas de los 80 y los 90.

Ahora, la llegada de Valmont refuerza todavía más ese posicionamiento ligado al bienestar, el autocuidado y el llamado "slow travel", una tendencia que apuesta por viajar sin prisas y convertir el descanso en el verdadero centro de la experiencia.

Ciencia alpina frente al Mediterráneo

La experiencia gira en torno al Hydra3 Discovery Treatment, un tratamiento facial exclusivo de 45 minutos diseñado para hidratar, revitalizar y devolver luminosidad a la piel de forma inmediata.

La propuesta está especialmente pensada para quienes buscan resultados visibles en poco tiempo, algo cada vez más demandado dentro del turismo wellness de lujo. El objetivo es que la piel recupere confort, elasticidad y frescura desde la primera sesión, convirtiéndose en un complemento perfecto para una escapada de desconexión.

El ritual, disponible por 120 euros, se realiza en Mood Spa, el espacio donde La Zambra Resort concentra toda su propuesta de bienestar. Allí, la luz tenue, los aromas suaves y la atmósfera silenciosa acompañan una experiencia diseñada para bajar el ritmo desde el primer instante.

La filosofía de Valmont va mucho más allá de la cosmética tradicional. La firma nació hace más de cuatro décadas a partir de una clínica especializada en terapias regenerativas en los Alpes suizos y, desde entonces, ha construido un universo propio donde la innovación científica convive con el arte, la perfumería y el bienestar emocional.

Actualmente, la marca está presente en más de 50 países y sus tratamientos forman parte habitual de algunos de los hoteles, spas y centros beauty más exclusivos del mundo.

Un bienestar pensado para todo el año

Lejos de tratarse de una activación puntual de verano, este pop up se integra dentro de la estrategia wellness permanente de La Zambra Resort.

El resort lleva tiempo desarrollando una programación centrada en el bienestar integral, con propuestas que incluyen rituales sensoriales, tratamientos corporales, experiencias relajantes y programas holísticos diseñados para favorecer tanto el descanso físico como la desconexión mental.

Mood Spa - La Zambra Cedida

La idea es que el bienestar no dependa únicamente de una temporada concreta, sino que forme parte de la identidad del hotel durante todo el año. Una filosofía "always on" que conecta especialmente con el nuevo viajero de lujo, cada vez más interesado en experiencias ligadas al autocuidado.

En ese contexto, la incorporación de Valmont encaja de forma natural dentro del universo de Mood Spa. La colaboración aporta exclusividad, refuerza el componente beauty del resort y suma un nuevo atractivo para quienes buscan escapadas donde el descanso sea el auténtico protagonista.

Además del spa, la experiencia se completa con piscinas rodeadas de vegetación, una gastronomía cuidada y una atmósfera tranquila que busca alejarse del ritmo acelerado habitual de otros destinos turísticos de la Costa del Sol.

Todo ello ha convertido a La Zambra Resort en uno de los hoteles más deseados del sur de España para quienes buscan combinar lujo, calma y bienestar en un mismo lugar.

El pop up de Valmont estará disponible hasta septiembre dentro de Mood Spa, en La Zambra Resort.