Ni planchas ni tratamientos de alisado: el secador más rápido que protege el pelo, aporta brillo y reduce el frizz un 54%

GHD lanza un nuevo secador iónico con el que quiere cambiar por completo la experiencia de secado en casa. La firma británica presenta Duet Speed, una herramienta profesional diseñada para reducir tiempos, esfuerzo y daño térmico, combinando un motor digital de última generación con un sistema de aire alineado que promete un acabado más brillante y pulido.

El dispositivo nace como respuesta a una necesidad concreta detectada por la marca, la de muchas usuarias al secarse el pelo, que sigue siendo una de las partes más pesadas de la rutina de cuidado personal.

Estudios internos reflejan que una mayoría busca acortar ese momento sin renunciar a resultados de peluquería. GHD traslada ahora su tecnología profesional al entorno doméstico con una propuesta centrada en velocidad, ergonomía y control.

Secado ultrarrápido con más brillo

El corazón del nuevo Duet Speed es un motor digital sin escobillas un 91% más pequeño que los motores tradicionales, pero mucho más potente.

Este sistema genera un flujo de aire que supera los 176 km/h, lo que permite un secado mucho más rápido sin necesidad de recurrir a temperaturas agresivas.

GHD Speed GHD

La velocidad no es el único factor diferencial. El diseño interno del secador elimina curvaturas innecesarias para mantener el aire alineado. Este flujo estable reduce la dispersión del calor y ayuda a sellar la fibra capilar, lo que se traduce en un cabello más pulido y con mayor brillo visible. Según los datos de la marca, el acabado puede aportar hasta un 56% más de brillo en el cabello.

El sistema incorpora además una tecnología de doble flujo de aire que rodea el chorro caliente con un anillo de aire frío. Esta combinación crea una sensación de frescor en la raíz incluso a máxima potencia, mejorando la comodidad del cuero cabelludo durante el secado y reduciendo la percepción de calor extremo.

Motor digital

La miniaturización del motor no solo incrementa la potencia, también mejora la eficiencia energética. El sistema trabaja junto a un calentador de alta precisión que alcanza la temperatura óptima de forma rápida y la mantiene estable sin desperdicio de energía.

Este equilibrio entre rendimiento y consumo responde a una tendencia creciente en herramientas de belleza: dispositivos más sostenibles sin sacrificar prestaciones. Esto se resume en una mayor presión de aire con menor gasto energético, optimizando el uso diario.

La reducción del tamaño del motor ha permitido redistribuir los pesos del dispositivo. El secador queda equilibrado entre mango y barril, lo que disminuye la tensión en la muñeca. Este detalle ergonómico resulta clave para quienes dedican varios minutos al peinado, ya que convierte una tarea repetitiva en un gesto menos cansado.

Accesorios magnéticos

Duet Speed se acompaña de un ecosistema de accesorios magnéticos pensado para adaptarse a distintas texturas y estilos. La boquilla de styling estándar viene incluida, mientras que el resto de cabezales amplía las posibilidades: boquilla ancha para alisar grandes secciones, boquilla de precisión para trabajos cercanos a la raíz, peine para cabellos texturizados y difusor profesional para rizos y ondas.

El sistema magnético resuelve dos problemas habituales del secado como es que las boquillas se aflojen o los cambios incómodos cuando están calientes. Todos los accesorios integran una cámara de aire que los mantiene fríos al tacto, permitiendo intercambiarlos inmediatamente sin riesgo de quemaduras.

Nuevo secador GHD Speed y sus accesorios GHD

A nivel de control, el secador incorpora un bloqueo de temperatura y velocidad. Esta función fija los ajustes elegidos y evita cambios accidentales mientras se manipula la herramienta. El usuario puede concentrarse en el peinado sin reajustar constantemente los controles.

Frío al tacto

Uno de los elementos más innovadores del diseño es su sistema de filtro dual. El aire caliente circula por el interior del barril mientras una capa externa de aire frío mantiene la superficie a baja temperatura. Gracias a esta estructura, el secador puede sujetarse directamente por el cabezal sin quemarse.

Este agarre alternativo ofrece una precisión igual que las herramientas profesionales. Permite acercarse más a la raíz, modificar el ángulo de trabajo según el lado de la cabeza y controlar mejor la tensión del mechón. El resultado es un peinado más definido y uniforme.

Secador GHD Speed GHD

La posibilidad de alternar agarres también reduce la fatiga muscular. La mano puede relajarse y cambiar de posición durante el secado, transformando una tarea tradicionalmente pesada en una experiencia más fluida. La firma resume este enfoque como una traslación del entorno de salón al uso doméstico.

Con Duet Speed, GHD apuesta por redefinir la rutina diaria del secado. No se trata solo de acortar tiempos, sino de convertir un gesto cotidiano en una experiencia técnica, cómoda y eficiente. La combinación de potencia, ergonomía y control sitúa al nuevo secador como una herramienta profesional pensada para el día a día, donde la tecnología trabaja para que el cabello esté sano y precioso sin exigir sacrificios.