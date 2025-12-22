Ingredientes puros, cosmética natural y compromiso con el medio ambiente: lo último de la línea 'beauty' de Slowlove

Después de años de maquillajes cargados y rutinas interminables, llega la era del natural look. Ahora, el effortless glam marca tendencia mientras huimos de los resultados mates, acartonados y pesados.

Esta moda responde a un cambio en la mentalidad de los consumidores, que ya no priorizan solo su apariencia, sino también el cuidado del rostro, buscando que los productos integren fórmulas limpias.

Precisamente esta línea fresca y auténtica es la que caracteriza la gama beauty de Slowlove. La firma, conocida por su fuerte compromiso con la sostenibilidad, presenta dos novedades: un pintalabios y un iluminador en barra diseñados para potenciar la belleza y cuidar de la tez.

El Old Rosa Lipstick es un delicado tono empolvado que se integra a la perfección gracias al aceite de almendras dulces, la manteca de ricino y la vitamina E, garantizando un acabado delicado, cubriente y cómodo.

El nuevo pintalabios de la línea 'beauty'. Cedida

Por su parte, el Golden Glow Highlighter en formato stick aporta un toque de luz dorada que se funde suavemente consiguiendo un precioso efecto luminoso saludable.

Esta propuesta, que cuenta con los mismos componentes que el labial, proporciona hidratación y un brillo sutil, convirtiéndolo en un producto idóneo no solo para el rostro, sino también para el resto del cuerpo.

El iluminador más práctico de la gama. Cedida

Siguiendo con la esencia de la firma, ambos productos están elaborados con ingredientes de origen natural y pigmentos obtenidos de minerales. Además, los dos cuentan con certificaciones externas que garantizan un proceso de fabricación respetuoso con la piel y el medio ambiente.

Como era de esperar en una marca tan comprometida con el bienestar de sus consumidores y el planeta, su línea de beauty apuesta por la cosmética ecológica: fórmulas libres de pesticidas y fertilizantes sin residuos avaladas por entidades como Ecoert o CAAE, organismos líderes en la autentificación de sostenibilidad.

Imagen de presentación de la campaña. Cedida

Tal y como aseguran sus fundadoras, Sara Carbonero e Isabel Jiménez, este lanzamiento invita a sus clientes a reconectar mostrando su mejor versión:

"En Slowlove creemos en una belleza que no se impone, que acompaña. Este dúo LIPSTICK & GLOW BY SLOWLOVE, nace del deseo de crear algo sencillo, pero especial, productos que te hagan sentir tú misma, con más luz y más confianza".

'LIPSTICK & GLOW by SLOWLOVE' Cedida

Este par de esenciales perfectos para cualquier momento del día ya está disponible en la página web de la casa y en las tiendas de Cortefiel. Hazte con ellos para estas Navidades y realza tu look mientras cuidas de tu piel con un toque de maquillaje natural.