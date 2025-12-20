Esther Nieto, maquilladora, sobre cómo rejuvenecer los ojos marrones a partir de los 40: "El rímel negro apaga la mirada"

Nada ni nadie es tan sincero con uno mismo como el espejo del baño a las siete de la mañana. Lo ve todo: ojeras, pestañas caídas, párpados hinchados.

La rutina diaria de belleza de muchas consiste en una base ligera, un poco de corrector y varias capas de máscara de pestañas negra.

Durante años, la máscara de pestañas negra ha sido un clásico indiscutible en cualquier neceser de maquillaje. Potencia, define y abre el ojo.

Sin embargo, no siempre es la opción más favorecedora, especialmente a partir de los 40, cuando buscamos rejuvenecer la mirada sin endurecer las facciones.

La maquilladora profesional Esther Nieto, experta de la firma Shiseido, ha revelado cuál es el verdadero color de máscara que más favorece a los ojos marrones, y no, no es ni el negro ni el burdeos.

Prohibido el negro

Su recomendación ha sorprendido incluso a quienes pensaban que el negro era insustituible: las máscaras verdes y moradas son las que más rejuvenecen y potencian la luz natural de los ojos marrones, sin recargar ni marcar líneas de expresión.

El negro deja de ser el color más rejuvenecedor a partir de cierta edad. Aporta intensidad, pero también puede endurecer los rasgos y remarcar textura en la piel.

Con el paso de los años, el contorno del ojo pierde firmeza y aparecen pliegues o pequeñas sombras que el negro acentúa aún más.

Según la maquilladora, el objetivo a partir de los 40 no es intensificar, sino suavizar y aportar luz a la mirada. Ahí es donde entran los colores estratégicos que favorecen específicamente a cada tipo de iris.

Rímel verde o morado

"El iris marrón no es uniforme: tiene matices dorados, miel, cobre, ámbar o incluso verdosos. Si usamos máscara negra, todos esos matices desaparecen", explica la experta.

En su lugar, recomienda apostar por máscaras de pestañas verdes o moradas, ya que consiguen:

Resaltar los matices ocultos del ojo marrón (dorados, miel, avellana).

Suavizar la mirada, creando un efecto más joven y menos duro.

Iluminar el contorno del ojo, sin necesidad de sombras intensas ni correctores excesivos.

Despejar el ojo visualmente, evitando la sensación de cansancio.

El resultado no es un ojo "colorido", sino un ojo más vivo, luminoso y natural, especialmente adecuado para mujeres que quieren un efecto rejuvenecedor sin parecer muy maquilladas.

Qué tono según tu marrón

Esta nueva tendencia en belleza no busca dramatismo, sino naturalidad estratégica: jugar con el color para equilibrar, iluminar y suavizar el rostro.

Con un gesto tan simple como cambiar la máscara negra por verde o morada, los ojos marrones ganan luz, profundidad y juventud.

Máscara de pestañas de colores iStock

La experta en maquillaje detalla de este modo en qué debes fijarte para elegir correctamente el tono de máscara de pestaña y potenciar el color de tu mirada:

Si tus ojos tienen reflejos miel o dorados , el tono que más te favorecen son los verdes suaves o kakis. Estos aportan claridad y luz natural.

, el tono que más te favorecen son los verdes suaves o kakis. Estos aportan claridad y luz natural. Si tu iris es marrón oscuro uniforme , los morados ciruela o malvas, son los tonos que más profundidad y contraste darán a tu mirada.

, los morados ciruela o malvas, son los tonos que más profundidad y contraste darán a tu mirada. Si tu tono de ojos es avellana o miel , las máscaras de pestaña que más te favorecen son las verde bosque o las olivas. Estas intensifican suavemente y rejuvenecen.

, las máscaras de pestaña que más te favorecen son las verde bosque o las olivas. Estas intensifican suavemente y rejuvenecen. Si en tu mirada destaca un color marrón muy cálido, similar al ámbar, mejor los morados berenjena para aportar calidez.

¿Y qué pasa con el burdeos? Aunque está de moda, Esther Nieto advierte que debe usarse con cuidado, porque puede acentuar rojeces y dar aspecto de ojo cansado si no se combina bien.

¿Y si quiero seguir usando máscara negra? Los maquilladores explican que el negro sigue siendo ideal para pestañas muy oscuras o para looks de noche, pero recomiendan:

Aplicarlo solo en la raíz de las pestañas, sin cubrir toda la longitud.

Combinarlo con sombras en tonos tierra, topo o malva para que no endurezca.

Usarlo en versión negro suave, marrón-negro o gris ahumado, que rejuvenecen más.

Es indiscutible que la máscara de pestañas es un básico para cualquiera que le guste verse bien al instante. Pero ahora que ya sabes qué tonos favorecen más si tienes los ojos marrones, arriesga y potencia al máximo tu mirada.