Paz Vega, madre de 3 hijos, sobre cómo se mantiene joven a los 49 años: "Sigo una rutina muy sencilla de 3 pasos"

Hay personas que, por más que pasen los años, continúan siendo iconos de belleza y estilo. Es el caso de Paz Vega; su brillo no es solo una cuestión de genética ni de su eterna elegancia andaluza.

A sus 49 años, y tras ser madre de tres hijos, la actriz española sigue sorprendiendo con una piel radiante, un cuerpo tonificado y una energía juvenil que ha conquistado tanto a Hollywood como a los medios de belleza y salud.

No hay trucos milagrosos. Su secreto no es otro que constancia, rutina, alimentación consciente y una filosofía beauty minimalista que cuida tanto el cuerpo como el alma.

La sevillana tiene claro que su rutina diaria está compuesta de tres pasos clave: "Mi rutina es muy sencilla, hidratarme la piel es básico, limpiarla muy bien y protegerla del sol".

No usa diez productos, ni prueba cada tendencia viral. Ella apuesta por lo esencial, por lo que realmente funciona, y esa es la clave de su belleza natural.

Menos es más

En varias entrevistas, Paz ha confesado que no cree en rutinas complicadas, sino en la coherencia y la constancia.

Para ella, el cuidado de la piel empieza desde dentro: "Somos lo que comemos", afirma, y defiende que el bienestar comienza con una alimentación saludable, rica en frutas y verduras, que "aportan vitaminas y agua a la piel".

Su ritual facial es sencillo, pero impecable:

Limpieza profunda (especialmente cuando hay maquillaje)

Después de cada rodaje o gala, se preocupa por retirar bien todos los restos de maquillaje. Lo hace con productos respetuosos que no irriten, porque limpiar bien la piel evita envejecimiento prematuro, manchas y pérdida de luminosidad. Hidratación con efecto antiedad

Paz confiesa que no tiene "miles de cremas" en el baño. Solo una que funcione. Utiliza la línea Revitalift Total Repair 10, porque con una sola crema consigue hidratar, nutrir, reparar y combatir las arrugas. Protección solar siempre (hasta en invierno)

La actriz tiene claro que el sol es el verdadero enemigo del envejecimiento cutáneo. Por eso, nunca sale de casa sin crema con SPF. Cree firmemente en que la piel "tiene memoria" y que cada exposición solar deja huella.

Esa filosofía convierte su rutina en algo más: un ritual de autocuidado, autoestima y bienestar femenino.

Maquillaje natural y rápido

A diferencia de otras celebrities, Paz no necesita grandes producciones para maquillarse. Su look es sobrio, chic y muy femenino, ideal para mujeres que no quieren perder tiempo, pero buscan buena cara.

Ella lo resume perfectamente: "Cuando voy con prisa y quiero lucir bien, utilizo una BB Cream, un labial suave y una máscara de pestañas. Me lleva dos minutos y estoy lista para cualquier ocasión".

Entre los básicos a los que nunca renuncia Paz, se encuentran:

BB Cream ligera y hidratante para un tono uniforme.

Labiales nude o rosados para naturalidad femenina.

Máscara de pestañas para abrir la mirada sin artificios.

Sombras en tonos tierra, si quiere intensificar el look pero sin perder sutileza.

Quizá su mayor secreto no esté en una crema, ni en un gimnasio, sino en su forma de entender la belleza. Para ella, cuidar la piel no es solo estética, sino conexión interior.

Alimentación que se nota en la piel

A sus 49 años, Paz presume de brazos tonificados, piernas definidas y un abdomen firme. No sigue dietas restrictivas, sino hábitos saludables inculcados también a sus hijos.

Sus pilares alimenticios son:

Frutas y verduras frescas, ricas en vitamina C, antioxidantes y agua para la piel.

Reducir azúcar y ultraprocesados, ya que inflaman y envejecen.

Mucha hidratación para conseguir esa piel jugosa y firme.

Comer de forma consciente y equilibrada, nunca obsesiva.

Ella misma lo explica: "Para mí es fundamental comer frutas y verduras, que aportan vitaminas y agua a la piel".

Además, Paz combina diferentes tipos de deporte según su agenda: natación, entrenamiento funcional, pilates y bicicleta, incluso con sus hijos. No busca solamente mantenerse en forma, sino liberar estrés.

"Procuro hacer ejercicio siempre que puedo", confiesa. Y lo hace con una máxima: no solo entrena el cuerpo, también la mente.

Al final, estar guapo o ser bello, depende de la manera de relacionarse con uno mismo y los demás. La belleza es equilibrio y armonía, no solo físico.