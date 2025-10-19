Rosa Carnero, cosmetóloga: "Así aplico la crema Nivea de lata azul para eliminar las arrugas del rostro"

Cada vez hay más concienciación sobre la importancia de la hidratación en el rostro. Elegir una buena crema para el día a día es crucial para mantener la piel sana, mejorar la textura y prevenir el envejecimiento prematuro.

De todas las que existen en el mercado, hay una que nunca falla: la crema Nivea de lata azul. Este cosmético es un clásico que ha trascendido generaciones y que, más allá de sus beneficios hidratantes, aporta otros muchos gracias a su formulación.

Según la experta en cosmética Rosa Carnero, la crema Nivea es un excelente aliado para eliminar las arrugas y, sobre todo, cuando se combina con un masaje facial, para ayudar a penetrar el producto y mejorar la circulación sanguínea.

Así puedes usar la crema Nivea en el rostro

Son muchas las partes del cuerpo en las que podemos aplicar crema Nivea y el rostro es una en las que puede trabajar de forma más efectiva. Según la cosmetóloga, puede neutralizar las arrugas.

Lo primero que hay que hacer es aplicar una capa de crema en el rostro. "Se tiene que ir calentando en la cara", explica, "la Nivea es un restaurador genial, y además de las arrugas, combate muchísimo las ojeras, especialmente si se aplica por la noche".

Una vez aplicada, comienza con el masaje de calentamiento. Los movimientos deben ser ascendentes y laterales, y, sobre todo, constantes con el tiempo.

De acuerdo con Carnero, se debe trabajar cada zona del rostro detalladamente. En primer lugar, la frente. "Hay que 'planchar' la frente hacia los lados" con movimientos suaves y alisantes desde el centro hacia las sienes.

Este masaje activa la microcirculación, relaja los músculos y ayuda a atenuar las líneas de expresión y arrugas, mejorando la elasticidad de la piel. La crema Nivea, además de aportar los beneficios de la formulación, ayuda a que las manos se deslicen.

Además de las arrugas de la frente, la experta explica cómo puede beneficiar el masaje en las patas de gallo. El contorno de los ojos, además de ser fino y contener menos grasa, se hidrata con menos frecuencia, aumentando el riesgo de sequedad cutánea.

Crema Nivea y arrugas.

Cuando combinamos los beneficios de la crema hidratante con masajes circulares en la zona de las patas de gallo, podemos minimizar su apariencia.

La experta también se realiza masajes circulares en las mejillas, en el surco nasogeniano, en la boca para tratar el código de barras y en el escote. Lo importante es realizarlos con una presión controlada.

"Es normal que después de los masajes la cara esté más caliente, yo dejo reposar la crema unos minutos más y después la retiro con paños de agua micelar", explica.

Cómo funciona la crema Nivea con las arrugas

La crema Nivea es uno de los cosméticos más famosos de todo el mundo. Con más de 130 años de historia, la propia compañía confiesa que inventaron "el cuidado moderno de la piel", en el que las personas comenzaron a preocuparse de esas pequeñas marcas en el rostro.

A pesar de su popularidad, son muchas las veces que esta crema ha entrado en debate. Sus ingredientes, como la parafina, o su empleo de fragancias, hace dudar a miles de personas sobre su uso en ciertas zonas del cuerpo, como el rostro.

Sin embargo, estas dudas se han resuelto con el paso de los años. Según el químico Vladimir Sánchez, la parafina empleada no es peligrosa, ya que está muy purificada y, además, la OCU ha catalogado el producto como muy seguro.

La prueba más evidente de la seguridad de este cosmético es el uso que ha tenido con el paso de los años. Muchas mujeres confiesan haber hecho uso de la crema Nivea en el rostro para eliminar las arrugas, mantenerlo hidratado e iluminado.

Esto se debe a su capacidad para hidratar profundamente la piel y mejorar su elasticidad. La hidratación es fundamental porque las arrugas y líneas de expresión suelen ser más visibles cuando la piel está seca y deshidratada.

La crema Nivea contiene ingredientes como la glicerina y el pantenol, que ayudan a retener la humedad en la piel, dejándola más suave y flexible.

Además, algunas variantes de las cremas Nivea incluyen coenzima Q10, un antioxidante que combate el daño causado por los radicales libres, uno de los factores que aceleran el envejecimiento cutáneo.

Más allá de la glicerina, la crema Nivea contiene otros emolientes y oclusivos que suavizan y alisan la piel. Estos ingredientes forman una capa protectora en la superficie de la piel, que reduce la pérdida de agua y protege contra irritantes externos.