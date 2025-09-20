Víctor del Valle, peluquero, tiene claro cuál es su tinte favorito: "Elimina las canas y rejuvenece el rostro al instante"

Por pereza, por no querer salir de la zona de confort o, simplemente, por no encontrar un estilo que te defina, en ocasiones nos estancamos en un tono de pelo sin tener en cuenta si realmente nos favorece o no.

Lo que en algún momento de nuestra vida puede resaltar nuestra belleza, en otro puede tener el efecto contrario y no se presta la atención adecuada a ello.

En lo que respecta a la coloración de nuestro cabello, es algo que sucede mucho. Conforme van pasando los años, nuestro estilo también se va adaptando a nosotros. De ahí que innovar y dejarnos aconsejar por expertos es muy recomendable.

Y es que, cambiar de look para quitarnos años de encima y además, que este consiga hacerte brillar, nunca falla para verse bien. Algo que el famoso peluquero sevillano, Víctor del Valle, sabe bien.

El Hair & Make Up Artist y embajador de L'Oréal Professionnel, tiene claro que el tono de coloración estrella de la temporada es el cherry cola, una mezcla fascinante de rojos y castaños profundos que está arrasando en salones de belleza en España.

Tono 'cherry cola'

Este tono, no solo está ganando puntos entre estilistas, sino que ya es viral en todas las plataformas de redes sociales. Decenas de influencers, modelos y actrices están apostando por este look que combina lo mejor de dos mundos: el rojo atrevido y el castaño natural.

El cherry cola no es un rojo cualquiera. Se trata de un tono frío con base burdeos que combina reflejos rojizos y matices azulados sobre una base castaña profunda. El resultado es un color multidimensional, con muchísimo brillo y movimiento, que transmite elegancia y calidez.

Tal y como define el propio Víctor del Valle: "Me recuerda al terciopelo, al velvet... esa textura rica y envolvente que no pasa desapercibida".

Esta tonalidad no solo es tendencia por su fuerza visual, sino también por su versatilidad. Según el estilista, cuanto más oscuro sea el tono (en alturas 4 o 5), más elegante y sofisticado se ve. Es perfecto para quienes buscan un cambio de look atrevido pero sin perder naturalidad.

Además, queda increíble tanto en melenas largas como en cortes bob o media melena con ondas suaves. Un tono que está arrasando esta temporada en los salones de belleza y tiene pinta de que se va a quedar mucho tiempo.

Un tinte que rejuvenece

Para todas aquellas que estén pensando en hacerse un cambio que de verdad se note, pero que no sea exagerado, el cherry cola puede ser tu mejor aliado.

Es elegante y moderno, pero sin ser llamativo; rejuvenece el rostro, aporta brillo, y se adapta fácilmente a diferentes estilos y tonos de piel.

Mujer con tono de pelo cherry cola

Pero la clave de su efecto rejuvenecedor son los tonos fríos con base rojiza que aportan luminosidad a los rostros más apagados, especialmente si tienes la piel clara o con subtonos fríos.

El contraste suave entre el cabello y el rostro hace que los rasgos se vean más definidos y el cutis más fresco. Además, el brillo natural que aporta este color añade un efecto de piel radiante, lo que ayuda a suavizar líneas de expresión visualmente.

'Cherry cola', ¿a quién favorece?

Tranquila si tu piel tiene unos matices diferentes a las tonalidades más claras que combinan con tonos más fríos. Con la personalización adecuada, este tono también puede adaptarse a otras tonalidades cutáneas ajustando los reflejos.

Pieles frías . Es su match perfecto. Aporta luz y contraste, haciendo que la piel se vea más viva.

. Es su match perfecto. Aporta luz y contraste, haciendo que la piel se vea más viva. Cabellos oscuros . Si tienes una base castaña o morena, el Cherry Cola resalta espectacularmente. Cuanto más profundo el color, más sofisticado se ve.

. Si tienes una base castaña o morena, el Cherry Cola resalta espectacularmente. Cuanto más profundo el color, más sofisticado se ve. Rostros apagados o con falta de luz . El brillo multidimensional de este tono es un verdadero boost de luminosidad.

. El brillo multidimensional de este tono es un verdadero boost de luminosidad. Este tono también es ideal si llevas tiempo con el mismo color y buscas un cambio elegante pero con personalidad. No es estridente, pero no pasa desapercibido.

Consejos para un tinte duradero

Para lograr el tono "cherry cola" perfecto, Víctor del Valle recomienda usar la coloración vegana sin amoníaco, como la INOA de L'Oréal Professionnel, que ofrece rojos intensos y profundos sin agredir el cabello.

Esta fórmula es ideal para quienes buscan cuidar su melena al máximo sin renunciar a un color potente y duradero. Pero cuidado, los tonos rojos, por muy bonitos que sean, tienden a desvanecerse con más rapidez. Por eso, mantenerlo requiere algo de mimo:

Usa champús específicos para cabello teñido.

Lava el pelo con agua tibia o fría, nunca caliente.

Evita la exposición prolongada al sol sin protección capilar.

Usa sombreros o pañuelos si vas a estar mucho tiempo al aire libre.

Aplica un protector térmico antes de usar planchas o secador.

Haz retoques de color cada 6-8 semanas para mantener la intensidad.

El peluquero sevillano lo recomienda como el tono más elegante de la temporada, y si él lo dice, es por algo. Ahora que se acerca el verano, deja que tu pelo hable por ti con un tono increíble y lleno de personalidad.