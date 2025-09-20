Pilar Lucas, maquilladora: "Si quieres agrandar tu mirada a partir de los 40, jamás pongas sombra en el párpado"

A partir de cierta edad, recurrir a trucos de maquillaje para rejuvenecer los rasgos es totalmente normal. Una de las zonas que más acusa el paso del tiempo es la piel que rodea a los ojos, por ello es importante saber a qué recurrir y qué evitar.

Querer rejuvenecer la mirada con maquillaje, especialmente una vez pasados los 40, es una de las búsquedas más frecuentes en redes sociales.

El motivo es claro. Los párpados tienden a perder firmeza, el ojo parece más pequeño y muchas mujeres sienten que sus técnicas de siempre ya no funcionan igual.

La maquilladora Pilar Lucas (@pilarlucasmakeup), referente en el sector y responsable de looks impecables en modelos como Nieves Álvarez, ha compartido en Instagram un tutorial que se ha hecho viral porque desmonta un error muy común: aplicar la sombra en la cuenca del ojo.

"Si tienes más de 40 años y quieres levantar la mirada, no apliques la sombra en la cuenca porque te hará el ojo más pequeño", sentencia la experta mientras demuestra en directo cómo un gesto mal colocado puede apagar la mirada en segundos.

El error más común de maquillaje

Muchas mujeres creen que marcar la cuenca con tonos oscuros estiliza el ojo. Sin embargo, en párpados encapotados o caídos, el resultado suele ser el contrario.

Lucas lo demuestra aplicando un lápiz marrón en la cuenca y difuminándolo: el ojo se ve hundido, el párpado manchado y la mirada más cansada.

"Si aplicas la sombra demasiado bajo te hace el ojo más encapotado y más caído", explica. Este fallo, tan habitual, tiene una consecuencia directa: el maquillaje envejece, resta frescura y no cumple con la función más deseada, que es abrir la mirada y dar un efecto lifting natural.

El maquillaje que rejuvenece

La clave, según la maquilladora, está en cambiar la estrategia. En lugar de oscurecer la cuenca, recomienda trabajar la parte superior del párpado con tonos claros y cálidos.

Lucas apuesta por una sombra marrón clara, aplicada más arriba de lo habitual, casi rozando el hueso de la ceja, siempre difuminada hacia arriba con movimientos circulares.

Este gesto sencillo consigue dos efectos inmediatos:

Levanta la mirada sin necesidad de cirugía ni retoques estéticos.

Suaviza los rasgos al aportar un acabado natural y luminoso.

El toque maestro llega con un punto de luz en el párpado móvil. Una sombra satinada o ligeramente luminosa abre el ojo y rejuvenece de forma instantánea.

El secreto de los tonos

Lucas insiste en que la elección del color y la cantidad de producto son determinantes. "Muchas capas de sombra no se pueden trabajar igual de bien que si aplicas una sola y la difuminas correctamente", asegura.

Mientras que los tonos cálidos y suaves (marrones claros, beige, topo) funcionan mejor para diario, los tonos oscuros deben reservarse para la parte externa del ojo, donde ayudan a crear profundidad sin cerrar la mirada.

Eso sí, el difuminado perfecto es imprescindible. No debe notarse el corte de color, sino una transición suave que simule un efecto lifting.

Para demostrar su truco, Pilar Lucas contó con la ayuda de la top model Nieves Álvarez, quien se prestó a mostrar en vídeo cómo cambia la mirada con dos técnicas distintas: la errónea (oscurecer la cuenca) y la correcta (elevar la sombra hacia arriba).

El resultado no deja lugar a dudas. Con la segunda opción, la modelo luce un ojo más abierto, luminoso y fresco, como si hubiera pasado por un lifting exprés.

El aliado perfecto

Otro de los trucos que comparte la experta tiene que ver con el delineado. Si bien muchas mujeres a partir de los 40 se sienten inseguras al usar eyeliner, Lucas recomienda apostar por una línea fina al ras de las pestañas.

La técnica es sencilla:

Traza la línea con el ojo abierto para calcular bien la dirección.

Extiéndela ligeramente hacia fuera, siguiendo la línea natural de las pestañas.

Evita los trazos gruesos que endurecen la mirada y acortan el ojo.

Con este gesto se consigue un efecto cat eye sutil, elegante y rejuvenecedor, perfecto para el día a día.

El vídeo compartido por Lucas no tardó en convertirse en tendencia en Instagram. Cientos de mujeres comentaron haber cometido ese error durante años y agradecieron el consejo, que se ha convertido en uno de los más buscados en redes de belleza.