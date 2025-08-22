Katie Jane, maquilladora: "Este es el truco que usa Sophia Loren (90 años) para agrandar la mirada y rejuvenecer"

Sophia Loren es un auténtico icono en todo el mundo. La italiana, estrella de Hollywood, no es solo es la gran referente del cine, sino que también encarna una visión de la belleza eterna: a sus 90 años, sigue irradiando magnetismo, elegancia y vitalidad,

Sin cirugías invasivas ni tratamientos extremos, la diva de la época dorada de Hollywood ha comentado en diferentes entrevistas algunos de sus trucos de belleza; sin embargo, otros muchos se ven a simple vista, porque le han acompañado durante décadas.

Uno de los tips de belleza más populares de Loren es su preferencia por el lápiz de ojos blanco. La actriz lo usaba como delineador la gran mayoría de las veces, destacando sus ojos y creando esa mirada amplia y sofisticada que le caracteriza.

El truco de belleza de Sophia Loren

El delineador es un elemento básico que puede transformar nuestra apariencia con solo un par de trazos. De hecho, lleva siendo el gran protagonista toda la historia: mucho antes de aparecer el 'eyeliner' que conocemos hoy en día, el lápiz de ojos negro era el aliado de millones de personas.

Sin embargo, este tono oscuro y apagado pasó a un segundo plano cuando actrices como Sophia Loren descubrieron el lápiz de color blanco en los años 60. Una nueva posibilidad de innovar y, sobre todo, rejuvenecer.

En el caso de la actriz italiana, tal y como cuenta la maquilladora Katie Jane Hughes, ella lo empleaba a modo de delineador y mezclado con el color negro. El contraste entre ambos tonos creaba la ilusión de un ojo más grande.

Mientras que un delineado tradicional seguiría la forma natural del ojo, uniéndose en las comisuras exteriores, el look Sophia une el delineado inferior y el superior mucho más hacia la sien, creando un efecto alargado.

Una vez conseguido este trazo, comienza el truco de la actriz: rellenar el espacio negativo con un delineador claro o blanco para simular la forma natural del ojo.

Sin embargo, esta no era su única técnica, y es que la actriz de Hollywood también empleaba el lápiz blanco en la línea de agua.

A la izquierda Sophia Loren en 1959 y a la derecha Loren en el Festival de Cannes de 2014.

Esta técnica consigue neutralizar el color carne o ligeramente rojizo debido a la vascularización de esta área sensible y, por tanto, abrir y resaltar la mirada.

A medida que envejecemos, los ojos pueden parecer más pequeños o más hundidos debido a la pérdida de elasticidad de la piel circundante y la disminución del brillo natural de la mirada.

El lápiz blanco contrarresta estos efectos al reflejar la luz, lo que genera una apariencia más luminosa y revitalizada.

Otro beneficio adicional del lápiz blanco es su versatilidad. Puede usarse no solo en la línea de agua, sino también en otros puntos estratégicos, como el lagrimal o incluso debajo del arco de las cejas, para aportar más luz al rostro y acentuar las facciones.

Otras opciones de 'eyeliner' blanco

Lo mejor de este truco es que no hay que ser un experto en el asunto, la técnica es simple y el impacto enorme. Con solo un lápiz blanco puedes agrandar tu mirada de manera sutil y natural. Además, puedes adecuarlo según lo que desees acentuar en tus ojos.