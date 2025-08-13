Brad Pitt (61), sin rodeos sobre cómo consigue estar joven: "Gwyneth Paltrow me enseñó a hacerlo dos veces al día"

Es uno de los grandes actores de Hollywood, pero Brad Pitt también es uno de los hombres más atractivos del planeta. Su magnetismo permanece intacto; pero además del talento y el estilo, hay algo más que lo acompaña en ese rostro sereno y esa piel impecable: una rutina de cuidado facial sencilla, pero eficaz, nacida de la experiencia, la constancia y del empujón de una ex muy influyente.

Él mismo no esconde que sus primeros pasos en el mundo de la cosmética y la belleza los dio gracias a la actriz Gwyneth Paltrow. "Fue la primera que consiguió que me lavara la cara dos veces al día", confesaba el actor entre risas en una entrevista con Vogue USA.

Una rutina que, más allá de lo anecdótico, ha terminado marcando una filosofía de autocuidado que hoy inspira a miles de hombres (y también mujeres) en todo el mundo.

Cuando preguntan al actor si le preocupa el envejecimiento, Pitt responde con la calma de quien ha aprendido a estar bien en su propia piel. "No hay que luchar contra la edad, hay que aceptarla, acompañarla y cuidarse. Eso es lo que marca la diferencia".

Precisamente, eso es lo que convierte su rutina en algo tan inspirador: una invitación a quererse más, a cuidarse mejor y a vivir el paso del tiempo con naturalidad y belleza.

Rutina minimalista en su piel

Lejos de las rutinas interminables de mil pasos, Pitt lo tiene claro y para él, menos es más. Pero eso sí, con constancia. Su rutina diaria se basa en tres pilares fundamentales, que podrían resumirse en el mantra de cualquier dermatólogo de confianza: limpieza, hidratación y protección solar.

Limpieza facial (dos veces al día)

Es el paso que cambió el juego para el actor. Años sin tocar limpiadores hasta que llegó Gwyneth y lo convirtió en hábito. Hoy, Brad no perdona ese gesto por la mañana y por la noche. Elimina impurezas, equilibra la piel y la prepara para el siguiente paso. Sérum antioxidante y crema hidratante

Productos formulados con extractos de la uva y ricos en antioxidantes, con el objetivo de regenerar, hidratar y proteger del envejecimiento prematuro. Son el corazón de su firma cosmética, Beau Domaine, y están pensados para todo tipo de pieles y todos los géneros. Protección solar diaria

Aunque no forma parte directa de su línea, Pitt ha incorporado el protector solar a su rutina porque entiende, como cualquier experto en dermatología, que el sol es el principal factor de envejecimiento cutáneo. Usar SPF a diario es, según él, una muestra de autocuidado (y de inteligencia).

Belleza sin artificios

Su rutina personal de cuidado ha terminado transformándose en una marca de cosmética con alma, historia y rigor científico. Desde su finca en Château Miraval, en plena Provenza francesa, Pitt lanzó Beau Domaine, una firma que aprovecha los ingredientes antioxidantes de la uva (como el resveratrol y los polifenoles) para crear productos eficaces, sostenibles y libres de etiquetas.

La firma de cosmética, desarrollada junto a la familia Perrin y con el asesoramiento del doctor Pierre-Louis Teissedre (especialista en enología y biotecnología), está formulada con ingredientes provenientes de la propia finca, en envases reciclables y recargables. Y no promete milagros.

"No creo en el marketing del antiedad como una especie de cuento de hadas. La vejez llega, queramos o no. Pero cuidarse, hidratarse y protegerse puede marcar una gran diferencia", dice Pitt con naturalidad.

Rutina de belleza a lo largo del tiempo

La sociedad actual parece estar obsesionada con detener el reloj. Sin embargo, la propuesta de Brad Pitt suena diferente. No se trata de frenar el envejecimiento, sino de hacerlo con dignidad, estilo y bienestar. Su rutina está diseñada no para eliminar arrugas, sino para acompañar la piel en cada etapa de la vida con respeto y coherencia.

"Cuidarse no es vanidad, es salud. Y también una forma de quererse", comenta el actor, que asegura que ha aprendido mucho de sus parejas sobre autocuidado: "Los hombres tenemos mucho que aprender de las mujeres en cuestiones de cuidado personal".

Brad Pitt no es el prototipo de figura pública que se presta al marketing de cosméticos, y quizá por eso Beau Domaine ha llamado la atención en la industria al no basarse en promesas vacías, sino en una historia real, en ingredientes con base científica y en una estética sencilla, sin artificios.

Envejecer, con estilo y sin miedo, parece haber sido creado para el actor estadounidense. Si Pitt ha logrado tener una piel impecable con solo tres pasos, tú también puedes empezar hoy mismo. Quizás no tengas un viñedo en la Provenza, pero sí el poder de cuidarte cada día un poco mejor.