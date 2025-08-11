La mirada al desnudo: olvida la máscara de pestañas, ahora se llevan las 'ghost lashes' al estilo Hailey Bieber

Ver cualquier anuncio centrado en potenciar la mirada es sinónimo, en la mayoría de ocasiones, de buscar unas pestañas de infarto. Sin embargo, el ciclo respecto a esto está cambiando. El regreso de los productos con color puso bajo aviso a las amantes de la belleza, y ahora la tendencia de las ghost lashes confirma la sospecha.



Al igual que desde hace unas temporadas conceptos como el de clean look, que busca un aspecto, en apariencia, más sencillo y minimalista ha invadido las redes y ha sentado cátedra en cuanto a lo que se ha convertido en moda, ahora esta misma línea se apodera también de los ojos.

Sin embargo, esta ausencia de rímel negro no se corresponde con el hecho de no llevar nada, sino de engalanar las ventanas del alma de otra forma. Lo que se busca es una especie de desnudez impostada, no real. En este contexto, la propia autenticidad se convierte en un arma de doble filo, ya que se pretende una naturalidad que muchas veces contiene pocas trazas de la misma.

Este propósito, que tiene como objetivo conseguir un efecto más fresco y limpio en el rostro, se vale de diferentes herramientas y técnicas para alcanzarlo:

Lashes for days. Una de las alternativas más sencillas y económicas para lograr abrir la mirada sin aplicar un ápice de máscara sería la de incluir en la rutina de belleza el uso de un rizador de pestañas , ese elemento que parece una auténtica arma de tortura del medievo. No obstante, si se emplea con cuidado y conocimiento, puede convertirse en todo un éxito.

Un toque adolescente. Cuando las millennials atravesaban su época teen, un must que nunca faltaba en los neceseres eran los rímeles transparentes. Ahora vuelven, pero buscando un efecto infinitamente más pulido que el que se obtenía, y deseaba, en aquel momento.

Sutileza a todo color. Para aquellas que no se quieran deshacer del acabado más extra que proporciona el producto clásico, pero que a su vez busquen esa naturalidad, la alternativa más aconsejable quizás sea optar por sustituir el negro por el marrón.

El lifting. Este tratamiento supone un antes y un después en el rostro y además es perfecto para el verano, ya que el resultado es increíble y se pueden descartar incluso las máscaras waterproof para aquellas que viven obsesionadas con alargar sus pestañas de forma infinita.

Esta propuesta estética consiste en curvar y levantar cada uno de los pelitos que protegen los ojos en el párpado superior. Se hace desde la raíz y no se emplean extensiones. Para lograr un acabado más impactante, lo idóneo sería combinarlo con un tinte específico para esta zona, que se aplica durante el mismo proceso.

Tonos tierra. Otra forma de vestir la mirada en este contexto se trata de adornarla utilizando sombras. La idea en este caso sería dibujarla con ahumados sutiles donde impere la paleta cromática de los marrones y anaranjados.

Para lograr una mayor duración de los productos, la recomendación es preparar antes la base con un primer, que puede ser incluso un corrector. Así se consigue una mayor adherencia .

Cambio de papel. Otra opción para lograr un resultado de infarto supone apostar todo a una misma baza, cuyos riesgos en este caso son totalmente asumibles. Si las pestañas van desnudas, se visten las cejas.

La propuesta estrella a día de hoy es el laminado, que además conforma un tándem perfecto con el lifting que antes se menciona.

Este tratamiento semipermanente tiene como finalidad alisar, peinar y fijar cada uno de los pelitos con la intención de lograr una apariencia mucho más pulida, gruesa y limpia.

En pasarela, firmas como Dior y Cynthia Rowley han abanderado la tendencia de las ghost lashes. Igualmente, otras celebrities como Sofia Richie, epítome del clean look y de la estética old money o la tiktoker estadounidense Alix Earle, a la que siguen 7,5 millones de personas en esta plataforma, también se han sumado a esta moda. En esta misma red social, el hashtag #fullfacenomascara supera ya los 118 millones de visualizaciones.

Sin duda, esta apuesta sigue pisando fuerte a pesar del empuje de la generación Z por un estilo que tiende al maximalismo y el color.

La estética más ligera y minimalista da también cabida a conversaciones que saltan del plano beauty al social, abriendo discusiones en torno al espacio que se les permite ocupar a las mujeres o lo que resulta o no deseable al ojo masculino.