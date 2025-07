El estilista y profesional del cabello Moncho Moreno tajante: "El pelo no te dura limpio porque lo lavas mal"

¿El error común? Aplicar directamente el producto concentrado en la cabeza. Eso satura una zona y no llega bien al resto del cuero cabelludo, por lo que la limpieza es desigual.

Emulsionar el champú antes de aplicarlo "Emulsiona el champú en la palma de tu mano, con un poquito de agua, antes de hacerlo en el cuero cabelludo. Esto hará que arrastre mucho mejor la suciedad, porque a veces ponemos mucho champú y no lo sabemos distribuir muy bien".

Pero atención: el champú va en la raíz, no en las puntas. “Aplícatelo bien en la raíz: el champú es para el cuero cabelludo, no para las puntas”, recuerda Moncho.

"El primero no tiene por qué hacerte espuma, el segundo sí", explica el estilista. El primer lavado elimina el exceso de grasa y residuos superficiales; el segundo realiza la limpieza profunda.

El agua, siempre tibia

Puede parecer un detalle sin importancia, pero no lo es. “Y lo más importante: agua tibia. No te pongas el agua demasiado caliente; no le gusta ni a tu pelo ni a tu cuero cabelludo”, advierte.

El agua muy caliente puede irritar el cuero cabelludo, aumentar la producción de grasa y dejar el pelo más frágil. Además, contribuye a que el color se degrade más rápido si llevas el cabello teñido.