Ana Milán (51 años): "Para elegir el mejor pintalabios color rojo, es fundamental mirar que tengan una base azul"

Durante la Segunda Guerra Mundial, el primer ministro británico, Winston Churchill, consideró el pintalabios como un artículo de primera necesidad. Este producto "levantaba la moral de la población" y, por lo general, se dispensaba con la misma asiduidad que la harina.

Su papel fue tan fundamental que se creó la teoría del pintalabios rojo, la cual explicaba que, en épocas de crisis, las ventas de labiales –y, en especial, los de color rojo– suben considerablemente, ya que puede mejorar el estado de ánimo y la confianza de las personas.

Desde entonces, el color rojo es un símbolo de empoderamiento y fortaleza; sin embargo, no todos ellos son iguales y elegir el perfecto no es fácil o, por lo menos, para quienes no conocen algunos trucos básicos. Según Ana Milán, "el secreto está en mirar que tengan una base azul".

El truco de Ana Milán para elegir el rojo perfecto

Ana Milán es uno de los nombres más reconocidos en España. La actriz y presentadora acudió a la 69.ª edición del Festival de Cannes y, previamente, desveló a Vogue las claves de su look de la alfombra roja, pero también, algunos de sus secretos de belleza.

Uno de ellos es su truco para elegir el pintalabios rojo perfecto. La española es conocida por su afición a este tono. De hecho, en varias ocasiones, ha mencionado su predilección y ha hablado sobre los labiales rojos que utiliza.

Para Ana Milán, el rojo perfecto tiene que tener una base azul. Pero, ¿a qué se quiere referir con esto? Los pintalabios rojos pueden tener subtonos cálidos, como los anaranjados o cobrizos, o fríos, como los que contienen una base azul.

Los pintalabios rojos fríos, con base azul, tienden a ser más versátiles y favorecedores para una gama más amplia de tonos de piel, en especial para aquellas con subtonos fríos o neutros.

Esta base azul no significa que el labial se vea azul, sino que el matiz subyacente en la formulación del color rojo está inclinado hacia los tonos fríos, es decir, tienen un subtono azulado o morado.

Este tipo de rojos fríos cuentan con una serie de beneficios estéticos, como ayudar a que los dientes parezcan más blancos, ya que este subtono contrarresta visualmente los tonos amarillentos.

Además, los pintalabios rojos con base azul tienden a mantenerse visualmente más intensos, incluso con el paso de las horas. La base fría suele adherirse mejor al labio sin oxidarse con tanta facilidad como los rojos cálidos.

Pero, ¿cómo puedo identificar un pintalabios con base azul? Puedes aplicar una fina capa del labial sobre papel blanco y observar si tiende a un rojo más profundo, con matices morados o azulados, en lugar de un rojo más cálido y anaranjado.