Roberto Siguero, maquillador profesional: "Si quieres una mirada más joven y luminosa, no utilices eyeliner"

El eyeliner puede que sea uno de los favoritos en cuestión de maquillaje para millones de personas en todo el mundo. Hay quien asegura que es lo único producto del que no prescinde jamás en su rutina de belleza e incluso quien se tatúa la línea en el párpado superior con las últimas tendencias en micropigmentación. Pero, ¿te has parado a pensar si realmente te favorece o tan solo es costumbre?

Puede que la clave esté en un pequeño gran detalle que muchas pasamos por alto y nos empeñamos en continuar utilizando la misma técnica de maquillaje. La forma de nuestros párpados no es la misma a los 15 años que a los 30, ni mucho menos a los 40. Con el paso del tiempo, la piel que enmarca nuestra mirada cambia debido a la pérdida de elasticidad propia de la edad.

Es en este momento, en el que notamos que el lápiz de ojos o eyeliner ya no nos favorece como antes, cuando el maquillador profesional para Lancôme, Roberto Siguero, aconseja abandonar esta estrategia estrella (para muchos) y apostar por sombras o delineadores en lápiz.

Para conseguir una mirada más luminosa, joven y con efecto lifting, el experto, una auténtica eminencia en el mundo del maquillaje con más de 25 años de experiencia, en una reciente entrevista, revelaba que el clásico delineado con rabillo puede desaparecer entre los pliegues del párpado, creando justo el efecto contrario al que buscamos.

Debemos recordar siempre que el maquillaje debe ser tu aliado, no tu enemigo. No se trata de seguir las tendencias al pie de la letra, sino de saber adaptar cada técnica a tu tipo de rostro, tus necesidades y lo que te hace sentir más guapa.

No al 'eyeliner' si tienes párpados caídos

El eyeliner ha sido durante años el arma secreta para alargar la mirada y darle un toque sofisticado al rostro. Pero cuando los párpados comienzan a caer o se vuelven más encapotados, o incluso para aquellas personas que los tengan así por motivo de genética, trazar esa línea perfecta deja de ser tan efectivo.

"El eyeliner clásico se esconde bajo el pliegue del párpado y pierde su efecto, por lo que no consigue levantar la mirada como debería", explica Siguero. El maquillador de actrices como Juana Acosta o modelos como Inés Sastre tiene claro que, en estos casos, la mejor opción es sustituir el eyeliner líquido por otras técnicas que realmente sumen.

No solo se trata de una cuestión estética, sino también de practicidad: "Muchas veces cuesta trazar bien la línea con el rabillo ascendente, y si tienes el párpado caído puede incluso empeorar el resultado", advierte.

¿Qué usar en lugar del 'eyeliner'?

La alternativa ideal, según Siguero, es el delineador en lápiz o una buena sombra de ojos difuminada. El lápiz permite un trazo más flexible, se puede corregir fácilmente y da mucho juego para estructurar el ojo. "Se trabaja encima de la sombra y se difumina para que el resultado sea más suave y natural", señala.

Además, el lápiz es perfecto para lograr un efecto más descansado y juvenil sin el riesgo de que el trazo se pierda o se deforme al mover el ojo. ¿Lo mejor? Puedes controlar la intensidad y adaptarlo según el look que busques, desde algo sutil para el día a un toque más marcado para la noche.

El truco definitivo para un efecto 'lifting'

Pero si eres de las que no puede vivir sin su eyeliner, Roberto Siguero también tiene un truco para ti. La clave está en la dirección del trazo. "Empieza desde el lagrimal con una línea muy fina y hazla más gruesa a partir de la mitad del ojo, siempre ascendiendo hacia el final del párpado", aconseja. Este pequeño cambio en la técnica produce un efecto lifting inmediato.

Y si quieres potenciar aún más ese efecto "mirada despierta", acompáñalo de una buena máscara de pestañas, que para Siguero es un básico infalible: “La máscara abre el ojo, levanta la mirada y consigue por sí sola un cambio brutal”, afirma.

Otro tip que no podemos pasar por alto es el color del delineador. Aunque los tonos vivos y los eyeliners de colores están de moda, el maquillador recomienda apostar por marrones o negros, sobre todo si queremos resaltar las pestañas y conseguir una mirada más intensa. "Para ojos cansados o maduros, lo ideal es trazar líneas ascendentes en tonos oscuros que potencien el ojo. El burdeos también es una opción sofisticada y muy favorecedora", añade.

Y si te animas con el color, ten en cuenta que no siempre lo que parece lógico funciona: “Un eyeliner azul no hará que tus ojos azules se vean más azules”, advierte Siguero, desmintiendo uno de los mitos más comunes.

Errores que debes evitar

Si has intentado una y otra vez conseguir ese delineado perfecto sin éxito, puede que estés cometiendo alguno de los errores más frecuentes. El más común, según Siguero, es tirar del párpado para trazar la línea.

¿El problema? Cuando sueltas la piel, el trazo ya no está donde lo dibujaste. Por eso, recomienda empezar con lápiz y repasar después con eyeliner, si decides usarlo.

También desaconseja el uso de sombras muy brillantes si tienes arrugas en los párpados, ya que estas texturas acentúan las imperfecciones y pueden sumarte años sin querer.

Por tanto, si has notado que el eyeliner ya no te favorece como antes, no te preocupes. Prueba con un buen lápiz, difumina sombras, levanta la mirada con máscara y, sobre todo, juega a tu favor. Tu mirada puede seguir siendo tu mejor carta, solo necesitas las herramientas adecuadas.