Así es la maquilladora más influyente del mundo: pone su sello a la nueva colección de Zara

La nueva colección de Zara viene pisando fuerte. Steven Meisel, uno de los fotógrafos más importantes y reconocidos de la industria de la moda, ha colaborado con la firma para la creación de una cápsula de prendas únicas. Una colaboración que también viene de la mano de una de las mujeres que ha revolucionado el mundo de la belleza.

['Zara x Steven Meisel New York': la nueva colección de la marca que destila seducción y extravagancia]

La marca española fundada por Amancio Ortega y cuya presidencia actualmente dirige su hija, Marta Ortega, ha ido escalando posiciones en el mundo de la moda hasta llegar a proclamarse como de una de las firmas más relevantes actualmente a nivel mundial.

Así lo demuestran todas las colecciones que salen a la venta, con estilos totalmente exclusivos y que esta vez se basan en el carácter del icónico Steven Meisel. Y como no podía ser de otra forma, el fotógrafo no ha dudado en rodearse de artistas de su misma talla, desde modelos como Gigi Hadid hasta la maquilladora Pat McGrath.

Quién es Pat McGrath

Durante más de 20 años, Pat McGrath ha ido aumentando su influencia en el mundo de la belleza y la moda hasta llegar a ser lo que es hoy actualmente, la maquilladora más solicitada de la industria y la que está detrás de los looks de las pasarelas y colecciones más exclusivas.

McGrath ha influido en muchas de las principales tendencias de la industria. Desde Louis Vuitton, Givenchy o Prada es difícil pensar en un desfile en el que ella no haya estado al mando de los looks de belleza. La británica cuenta con una habilidad diversa que le hacen crear desde el look más elegante hasta el más exagerado y atrevido.

La maquilladora también lanzó al mercado su propia marca de maquillaje: Pat McGrath Labs, con la que ha batido récords de ventas globales, incluso convirtiéndose en la marca de belleza con mayores ventas en la historia.

Toda su carrera está reflejada en los galardones que ha recibido, diferentes revistas la han calificado como la maquilladora más influyente del mundo y en 2019 fue incluida en la lista de las 100 personas más influyentes de la revista Time.

La británica también hizo historia al convertirse en la primera maquillista en recibir el título Dame of the British Empire (Dama del Imperio Británico) por parte de la reina Isabel II.

Es muy difícil hablar del mundo de la belleza sin nombrar a Pat McGrath, es por lo que Steven Meisel ha decidido que sea ella quien otorgue su esencia a los rostros de las diferentes modelos en una colección única.

Una cápsula con diferentes looks y diferentes tendencias que se unen en una única finalidad: mostrar el estilo personal de Meisel con un toque seductor, el cual representa a la perfección la maquilladora con looks como el de la modelo Gigi Hadid.

Gigi Hadid para la nueva colección de Zara.

Como pionera en crear una gama mucho más específica para todos los tonos de piel, en la colección también vemos como McGrath resalta los rasgos únicos de estas modelos de la mano de una suma elegancia y delicadeza.

Sigue los temas que te interesan